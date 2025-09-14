Vigyázat, a VÉDA már nem csak a sofőrt, az utast is figyeli

Rendkívüli

Újabb szigorítás lép életbe a közúti szabályokban: szeptember 18-tól a VÉDA kamerái is figyelik, hogy a sofőr és az utasok be vannak-e kötve. Ha nem, akkor a jármű üzembentartója kapja a bírságot, amely 20 és 40 ezer forint között alakulhat, úttípustól függően. Ráadásul minden utas után külön büntetés jár, így egyetlen szabálytalan áthaladás során akár több százezer forintos csekket is kiszabhatnak.

2025. 09. 14. 10:29
véda, út, közlekedés
Fotó: Police.hu
Július 5-én lépett életbe az a jogszabály, ami arról szól, hogy a jármű sofőrje felelős és őt büntetik meg azért, ha az utasai nincsenek bekötve. Ez azt jelenti, hogy az autó üzembentartója kapja a csekket. Ez után viszont most újabb szigorítás jön, aminek nem mindenki fog örülni, ugyanis már a VÉDA is fogja ezt figyelni – írja a BOON.

A portál kifejti, szeptember 18-tól már kamerafelvételek alapján is szabhatnak ki büntetést, például, ha a VÉDA rögzíti, hogy akár a sofőr, akár az utasai nincsenek bekötve.

A bírság összege:

  • Lakott területen belül: 20 ezer forint
  • Lakott területen kívül: 30 ezer forint
  • Autóúton/autópályán: 40 ezer forint

Az érdekesség, hogy a rendőrség minden utas után és akár megállás nélkül büntet.

Ha például négyen ülnek az autóban és senki nincs bekötve, valamint áthaladnak a három különböző úttípuson, továbbá felvétel is készül róluk, akkor akár 360 ezer forint is lehet a bírság végösszege.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)

 

