Vigyázat, a VÉDA már nem csak a sofőrt, az utast is figyeli

Július 5-én lépett életbe az a jogszabály, ami arról szól, hogy a jármű sofőrje felelős és őt büntetik meg azért, ha az utasai nincsenek bekötve. Ez azt jelenti, hogy az autó üzembentartója kapja a csekket. Ez után viszont most újabb szigorítás jön, aminek nem mindenki fog örülni, ugyanis már a VÉDA is fogja ezt figyelni – írja a BOON.

A portál kifejti, szeptember 18-tól már kamerafelvételek alapján is szabhatnak ki büntetést, például, ha a VÉDA rögzíti, hogy akár a sofőr, akár az utasai nincsenek bekötve.

A bírság összege:

Lakott területen belül: 20 ezer forint

Lakott területen kívül: 30 ezer forint

Autóúton/autópályán: 40 ezer forint

Az érdekesség, hogy a rendőrség minden utas után és akár megállás nélkül büntet.

Ha például négyen ülnek az autóban és senki nincs bekötve, valamint áthaladnak a három különböző úttípuson, továbbá felvétel is készül róluk, akkor akár 360 ezer forint is lehet a bírság végösszege.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Police.hu)