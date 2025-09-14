Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Magyar Péternek: a tiszások felsültek a mókusörsnyi gyűlésükkel

víruspestisjárvány

Súlyos járvány fenyeget: emberre is veszélyes az Európában terjedő új vírus

Burgenlandban is megjelent a nyúlpestis új mutációja, amely már nemcsak a házinyulakat, hanem a mezei nyúlállományt is komolyan fenyegeti. A szakértők gyors terjedésre figyelmeztetnek, a kirándulóknak pedig azt tanácsolják, hogy ne érintsenek elhullott állatokat, házi kedvenceiket pedig tartsák pórázon. A myxomatózis néven ismert vírus rovarok útján terjed, rövid idő alatt egész állományokat fertőzhet meg, és bár közvetlenül az emberre nem veszélyes, másodlagosan súlyos betegségeket is előidézhet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 9:08
vírus, európa, járvány
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Burgenlandban is azonosították a nyúlpestis új mutációját, amely immár nemcsak a házinyulakat, hanem a mezei nyúlállományt is súlyosan veszélyezteti – írta meg a volksgruppen.orf.at  A szakértők gyors terjedésre figyelmeztetnek, a kirándulókat pedig óvatosságra intik.

A korábban Bécsben és Alsó-Ausztriában dokumentált kór első burgenlandi esete Kismarton közelében ütötte fel a fejét. A myxomatózis nevű vírus rovarok – például szúnyogok és kullancsok – által terjed, és rövid idő alatt képes egész állományokat megfertőzni. A betegség nem csupán a vadállományt érinti. Egyes tenyésztők már saját óljaikban is találkoztak a kórral. Werner Zinkl, a tartományi nyúltenyésztők szövetségének vezetője szerint a szigorú higiénia lassíthatja a fertőzés terjedését, de teljes védelmet így sem nyújt.

 

Súlyos tünetek

A fertőzött állatok szemkörnyéki duzzanatot, levertséget mutatnak, és a legtöbbjük egy-két héten belül elpusztul. Az emberre a vírus közvetlenül nem jelent veszélyt, de a gyengült állatokban másodlagosan kialakulhat a tularémia nevű bakteriális fertőzés, amely már kutyákra és emberekre is átterjedhet. 

A tartományi hatóságok a Vadkutató Intézettel közösen monitorozzák a helyzetet. 

A kirándulóknak azt tanácsolják, hogy ne érintsenek elhullott állatokat, és házi kedvenceiket tartsák pórázon. Az észlelt eseteket azonnal jelezni kell a helyi vadászoknak. A szakemberek attól tartanak, hogy a vírus gyors ütemben további területeken is megjelenhet, ezért a nyúltartók és természetjárók részéről egyaránt fokozott óvatosság szükséges.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Neil Hall  MTI/EPA)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu