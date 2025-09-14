Súlyos járvány fenyeget: emberre is veszélyes az Európában terjedő új vírus

Burgenlandban is azonosították a nyúlpestis új mutációját, amely immár nemcsak a házinyulakat, hanem a mezei nyúlállományt is súlyosan veszélyezteti – írta meg a volksgruppen.orf.at A szakértők gyors terjedésre figyelmeztetnek, a kirándulókat pedig óvatosságra intik.

A korábban Bécsben és Alsó-Ausztriában dokumentált kór első burgenlandi esete Kismarton közelében ütötte fel a fejét. A myxomatózis nevű vírus rovarok – például szúnyogok és kullancsok – által terjed, és rövid idő alatt képes egész állományokat megfertőzni. A betegség nem csupán a vadállományt érinti. Egyes tenyésztők már saját óljaikban is találkoztak a kórral. Werner Zinkl, a tartományi nyúltenyésztők szövetségének vezetője szerint a szigorú higiénia lassíthatja a fertőzés terjedését, de teljes védelmet így sem nyújt.

Súlyos tünetek

A fertőzött állatok szemkörnyéki duzzanatot, levertséget mutatnak, és a legtöbbjük egy-két héten belül elpusztul. Az emberre a vírus közvetlenül nem jelent veszélyt, de a gyengült állatokban másodlagosan kialakulhat a tularémia nevű bakteriális fertőzés, amely már kutyákra és emberekre is átterjedhet.

A tartományi hatóságok a Vadkutató Intézettel közösen monitorozzák a helyzetet.

A kirándulóknak azt tanácsolják, hogy ne érintsenek elhullott állatokat, és házi kedvenceiket tartsák pórázon. Az észlelt eseteket azonnal jelezni kell a helyi vadászoknak. A szakemberek attól tartanak, hogy a vírus gyors ütemben további területeken is megjelenhet, ezért a nyúltartók és természetjárók részéről egyaránt fokozott óvatosság szükséges.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Neil Hall MTI/EPA)