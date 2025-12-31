Bulgária euróra vált január 1-jén

Did you know? As a result of Bulgaria’s accession to the EU, all new 💶 euro banknote designs since 2013 feature the word “euro” in the Latin (EURO), Greek (EYPΩ), and Cyrillic (EBPO) alphabets.



Bulgaria 🇧🇬 will adopt the euro on 1 January 2026.#EUROinBulgaria pic.twitter.com/bibuRLWQtE — EU Economy & Finance (@ecfin) December 31, 2025

Az országban 2025 végére az infláció 3,7 százalékra emelkedett, a felmérések szerint sokan attól tartanak, hogy a kereskedők az árakat felfelé kerekítéssel emelhetik, illetve az átállás idején átmeneti árváltozások lesznek tapasztalhatók.

A lakosság egy része az euró bevezetésétől ugyanakkor a készpénzes fizetések egyszerűsödését és a határon átnyúló tranzakciók könnyítését is várja, különösen azok, akik gyakran utaznak Görögországba.

A fiatalabb és városi lakosok körében a támogatottság valamivel magasabb, míg az idősebb, vidéki lakosok inkább az inflációval és a megélhetéssel kapcsolatos aggályokat hangsúlyozzák.