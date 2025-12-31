Mohácsy István: A Fidelitas 2026-ban is a győzelemért dolgozik

– Miként értékeli a Fidelitas idei évét, és mi volt a legfontosabb, amit elértek?

– A Fidesz utánpótlásakadémia ifjúsági szervezeteként nekünk mindig a közösségépítésre és a szervezetépítésre kell nagy hangsúlyt helyezni. Ezen a téren 2025-ben nagyon jó eredményeket tudtunk elérni. Húsz alapszervezetet alapítottunk és

közel ötszáz fiatal csatlakozott a Fidelitashoz.

A választást megelőző évben alapvetően a felkészülésre is fókuszálnunk kell, ezért szerveztünk olyan képzéseket, eseményeket, amelyeken a csoportelnökeinket, tagjainkat felkészítjük azokra feladatokra, amelyekkel szembenéznek majd a választási kampányban és az azt megelőző időszakban.

– Mi volt az a kezdeményezés vagy a kampány, amire a legpozitívabban emlékezik vissza?

– Nagyon sok dologgal foglalkoztunk 2025-ben. Talán itt az év elejét emelném ki kampány vonatkozásában, hiszen volt egy időközi választás Tolna vármegyében, ahol Potápi Árpád tragikus halálát követően Csibi Krisztina indult a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeként. Ez nagyon megrázó időszak volt a politikai közösségünk számára. De felszívtuk magunkat, és Tolna vármegye 2-es választókerületében minden hétvégén fiatalok tömegeivel részt vettünk a kampányban. Mind a közösségi médiában, mind a terepmunkában élen jártunk. Az öt-hat hét alatt a hétvégi időszakokban közel 500 fiatal vett részt Krisztina kampányában.

Legalább ilyen fontos volt, hogy nagyon komoly munkát fektettünk az elmúlt évben a Fidelitas külügyi kabinetjébe. Részt vettünk januárban Donald Trump elnök úr beiktatásán. Ez nagyon nagy lehetőség volt, mert számos olyan szervezettel, mozgalommal és vezetővel találkoztunk, akiktől jó gyakorlatokat tudunk ellesni.

Szerveztünk látogatást a határkerítésnél júniusban, ahol a Patrióta Pártok Ifjúsági Szervezeteit szólítottuk meg, és megmutattuk nekik, hogy Magyarország miként védi a külső határait az illegális bevándorlással szemben.

Az utóbbi másfél-két hónapban, amikor láttuk, hogy a Tisza Párt bukott honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kijelentést tett, miszerint

berántaná a magyar fiatalokat sorkatonának, mi a magyar fiatalság nevében kiálltunk, és online petíciót indítottunk, amelyet már több mint 25 ezer ember aláírt.

– Melyek azok a kormányzati ifjúságpolitikai lépések, amelyek ön szerint leginkább segítették a fiatalokat?