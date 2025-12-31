Mohácsy István: A Fidelitas 2026-ban is a győzelemért dolgozik

Rendkívüli

A Fidelitas számára a 2025-ös év a közösség- és szervezetépítésről, valamint a választási felkészülésről szólt – mondta a Magyar Nemzetnek a szervezet elnöke. Mohácsy István felidézte: húsz új alapszervezetük alakult, és közel ötszáz fiatal csatlakozott a mozgalomhoz.

Gábor Márton
2025. 12. 31. 12:07
– Miként értékeli a Fidelitas idei évét, és mi volt a legfontosabb, amit elértek?

– A Fidesz utánpótlásakadémia ifjúsági szervezeteként nekünk mindig a közösségépítésre és a szervezetépítésre kell nagy hangsúlyt helyezni. Ezen a téren 2025-ben nagyon jó eredményeket tudtunk elérni. Húsz alapszervezetet alapítottunk és

közel ötszáz fiatal csatlakozott a Fidelitashoz.

A választást megelőző évben alapvetően a felkészülésre is fókuszálnunk kell, ezért szerveztünk olyan képzéseket, eseményeket, amelyeken a csoportelnökeinket, tagjainkat felkészítjük azokra feladatokra, amelyekkel szembenéznek majd a választási kampányban és az azt megelőző időszakban.

 

– Mi volt az a kezdeményezés vagy a kampány, amire a legpozitívabban emlékezik vissza?

– Nagyon sok dologgal foglalkoztunk 2025-ben. Talán itt az év elejét emelném ki kampány vonatkozásában, hiszen volt egy időközi választás Tolna vármegyében, ahol Potápi Árpád tragikus halálát követően Csibi Krisztina indult a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjeként. Ez nagyon megrázó időszak volt a politikai közösségünk számára. De felszívtuk magunkat, és Tolna vármegye 2-es választókerületében minden hétvégén fiatalok tömegeivel részt vettünk a kampányban. Mind a közösségi médiában, mind a terepmunkában élen jártunk. Az öt-hat hét alatt a hétvégi időszakokban közel 500 fiatal vett részt Krisztina kampányában.

Legalább ilyen fontos volt, hogy nagyon komoly munkát fektettünk az elmúlt évben a Fidelitas külügyi kabinetjébe. Részt vettünk januárban Donald Trump elnök úr beiktatásán. Ez nagyon nagy lehetőség volt, mert számos olyan szervezettel, mozgalommal és vezetővel találkoztunk, akiktől jó gyakorlatokat tudunk ellesni.

Szerveztünk látogatást a határkerítésnél júniusban, ahol a Patrióta Pártok Ifjúsági Szervezeteit szólítottuk meg, és megmutattuk nekik, hogy Magyarország miként védi a külső határait az illegális bevándorlással szemben.

Az utóbbi másfél-két hónapban, amikor láttuk, hogy a Tisza Párt bukott honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kijelentést tett, miszerint

berántaná a magyar fiatalokat sorkatonának, mi a magyar fiatalság nevében kiálltunk, és online petíciót indítottunk, amelyet már több mint 25 ezer ember aláírt.

 

– Melyek azok a kormányzati ifjúságpolitikai lépések, amelyek ön szerint leginkább segítették a fiatalokat?

– Ebben az évben két dolgot emelnék ki. Egyrészt a két- és háromgyermekes édesanyák szja-mentessége. Ez nyilván tágabb kör, de nagyon sokan a húszas-harmincas éveikben, fiatalabb korban vállalnak gyermekeket. A kedvezmény szerintem a fiatal családosoknak nagyon jó lehetőség. A másik pedig az otthonteremtés vonatkozásában az Otthon start, ami egy fiatal számára megint csak nagyon jó lehetőség, hogy ne albérleti díjat kelljen fizetnie, hanem meg tudjon vásárolni egy olyan lakást, ahol el tudja kezdeni az életét.

 

– Melyek lesznek a Fidelitas fő prioritásai 2026-ban?

– Nyilván április közepéig, végéig, az országgyűlési választásokig alapvetően a közösségünk inkább kampányfókusszal fog dolgozni. Fontos kiemelni, hogy több mint 150 alapszervezete van a Fidelitasnak. Az alapszervezeteink részt vesznek azokban a kampányfeladatokban, amelyek jelentős részt hozzá fogják segíteni az országgyűlési képviselőjelölteket, hogy sikereket tudjanak elérni. Nagy terveink, nagy céljaink vannak ezzel kapcsolatban. Indítottunk már szórólapkampányt, számos videót mutattunk be, politikai akcióval készültünk például a sorkatonaság ismételt bevezetése ellen. Ugyanis az a célunk, hogy minél szélesebb körben eljusson a magyar fiatalokhoz az az üzenet, hogy Ruszin-Szendi Romulusz berántaná a magyar fiatalokat sorkatonának. Mi a jövőépítésben vagyunk érdekeltek,

mi a gyermekeinket szeretnénk a kezünkben tartani, nem pedig gépfegyvert.

 

– Milyen jövőképe van a Fidelitasnak? Mit szeretnének, hogy elsőként eszébe jusson egy fiatalnak, amikor a Fidelitasról hall?

– A Fidelitas jövőre lesz harmincéves. Nagy múltú, komoly hagyományokkal bíró szervezetről van szó, amely mindig is hűséges volt az anyapártjához. Amikor ellenzékbe került a politikai közösségünk, akkor ellenzékben voltunk hűségesek, amikor pedig kormányzati pozícióban volt az anyapártunk, mint például most is, mi a kormányzati munkát is segítve, a kormányzati működést támogatva végeztük a feladatunkat.

Hazánkat szerető, patrióta fiatalok vagyunk.

Leginkább azt szeretném, ha a Fidelitasról az jutna az emberek eszébe, hogy mi olyan fiatalok vagyunk, akik bátran kiállnak a hazájuk érdekei mellett.

 

– Milyen kihívást jelentett az ön számára az első teljes év a Fidelitas elnökeként?

– A legfőbb vállalásaink tekintetében jó úton haladunk, mert amit a kongresszusi beszédemben 2024 novemberében ígértem, annak a megvalósításában jól állunk. Ez pedig, mint már említettem, a közösségek, a helyi közösségek megerősítése, illetve a közösségépítés, szervezetépítés jobbá tétele. Vállalást tettem arra is, hogy a Fidelitas komoly külpolitikát, külkapcsolatokat fog kiépíteni. Ennek a megvalósításában is jó úton haladunk. Nyilván egy politikai közösséget mindig fel kell készíteni a választásokra, mert alapvetően a megméretéskor derül ki, hogy a közösségünk hányadán áll. Mindezzel együtt azt gondolom, hogy azt a munkát, amit terveztünk az idei évre, sikerült elvégezni.

A jövő évben pedig minden fidelitasos ezer százalékkal fogja végezni azt a munkát, amit a kampányban meg kell csinálni,

és ez hozzá fog járulni, hogy a politikai közösségünk folytatni tudja a kormányzást 2026-ban.

Borítókép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke (Fotó: Fidelitas)

