győrtámogatáskisfaludy károly könyvtárközösségi tér

A fiatalok közösségi életét erősítené a kormány, 40 milliós támogatás érkezik Győrbe

Új közösségi tér jöhet létre Győrben kormányzati támogatással. A projekt célja, hogy a fiatalok számára olyan helyet biztosítsanak, ahol találkozhatnak, közösségeket építhetnek és együtt tölthetik az idejüket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 11. 14:56
Minden olyan intézkedés fontos, ami a fiatalokat az offline térbe, a közösségekbe visszahozza – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerdán sajtótájékoztatón Győrben. 

Budapest, 2026. március 9. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mond a Fókuszban a pedagógusi hivatás című konferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2026. március 9-én. MTI/Kovács Márton
Fotó: Kovács Márton / MTI 

Az eseményen bejelentették, hogy 

a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára 40 millió forint kormányzati támogatást kap ifjúsági tere kialakítására.

Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett, hogy hat évvel ezelőtt hirdette ki a kormány a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet, ami a mai fiatalokra sokkhatással bírt, elszakadtak a barátaiktól és a közösségeiktől, sok tevékenység az online térbe került és ennek a nyomai a mai napig láthatóak.

Hozzátette: fontos, hogy megadjuk minden olyan lehetőséget nekik, ahol találkozhatnak, együtt tölthetik az időt, baráti társaságokat alakíthatnak ki és értékes közösségeket hozhatnak létre. Kiemelte, hogy ezért fordít most a kormány nagy figyelmet az ifjúsági közösségi terekre.

Győr, 2023. június 15. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér épülete Győr belvárosában 2023. június 14-én. MTI/Krizsán Csaba
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér épülete Győr belvárosában 2023. június 14-én (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)

Elmondta, hogy 

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival tavaly és idén is 250-250 millió forintot fordítanak közösségi terek létrehozására és közösségi programok megvalósítására.

Hozzátette: az sem véletlen, hogy az ifjúsági főváros két nyertes városa, Cegléd és Gyergyószentmiklós szintén azzal kezdi a fővárosi létet, hogy egy-egy ifjúsági közösségi teret hoz létre.

Az államtitkár kitért arra is: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel azért döntöttek amellett, hogy Győrben is szükség van egy közösségi tér létrehozására, hogy a győri fiataloknak is legyen lehetőségük összegyűlni, megosztani egymással a gondolatainkat, baráti társaságokat és értékteremtő közösségeket építeni.

Nehéz a fiataloknak olyan tereket kialakítani, ahol biztonságban lehetnek

Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója elmondta, hogy 2015 óta folyamatosak a modernizációs fejlesztések az intézményben.

Boncsarovszky Péter, Győr fiatalokért és civil közösségekért felelős tanácsnoka elmondta, hogy a közösségi tér fejlesztésének első üteme a kormányzati támogatásnak köszönhetően a közeljövőben elkezdődhet, azonban a fejlesztés második ütemére a közgyűlésnek további 70 millió forint kell még biztosítania.

Szeles Szabolcs, Győr sportért és egyetemi kapcsolatokért felelős tanácsnoka azt emelte ki, hogy nehéz a fiataloknak olyan tereket kialakítani, ahol biztonságban lehetnek, tudásra tehetnek szert és kapcsolatokat építhetnek. Hozzátette, hogy a Kisfaludy Károly Könyvtárban kialakítandó térben a fiatalok mindezek mellett betekintést nyerhetnek a könyvtár világába is.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

               
       
       
       

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

