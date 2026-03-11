A fiatalok közösségi életét erősítené a kormány, 40 milliós támogatás érkezik Győrbe

Minden olyan intézkedés fontos, ami a fiatalokat az offline térbe, a közösségekbe visszahozza – mondta Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára szerdán sajtótájékoztatón Győrben.

Fotó: Kovács Márton / MTI

Az eseményen bejelentették, hogy

a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára 40 millió forint kormányzati támogatást kap ifjúsági tere kialakítására.

Varga-Bajusz Veronika emlékeztetett, hogy hat évvel ezelőtt hirdette ki a kormány a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet, ami a mai fiatalokra sokkhatással bírt, elszakadtak a barátaiktól és a közösségeiktől, sok tevékenység az online térbe került és ennek a nyomai a mai napig láthatóak.

Hozzátette: fontos, hogy megadjuk minden olyan lehetőséget nekik, ahol találkozhatnak, együtt tölthetik az időt, baráti társaságokat alakíthatnak ki és értékes közösségeket hozhatnak létre. Kiemelte, hogy ezért fordít most a kormány nagy figyelmet az ifjúsági közösségi terekre.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér épülete Győr belvárosában 2023. június 14-én (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)

Elmondta, hogy

a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival tavaly és idén is 250-250 millió forintot fordítanak közösségi terek létrehozására és közösségi programok megvalósítására.

Hozzátette: az sem véletlen, hogy az ifjúsági főváros két nyertes városa, Cegléd és Gyergyószentmiklós szintén azzal kezdi a fővárosi létet, hogy egy-egy ifjúsági közösségi teret hoz létre.

Az államtitkár kitért arra is: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel azért döntöttek amellett, hogy Győrben is szükség van egy közösségi tér létrehozására, hogy a győri fiataloknak is legyen lehetőségük összegyűlni, megosztani egymással a gondolatainkat, baráti társaságokat és értékteremtő közösségeket építeni.

Nehéz a fiataloknak olyan tereket kialakítani, ahol biztonságban lehetnek

Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója elmondta, hogy 2015 óta folyamatosak a modernizációs fejlesztések az intézményben.

Boncsarovszky Péter, Győr fiatalokért és civil közösségekért felelős tanácsnoka elmondta, hogy a közösségi tér fejlesztésének első üteme a kormányzati támogatásnak köszönhetően a közeljövőben elkezdődhet, azonban a fejlesztés második ütemére a közgyűlésnek további 70 millió forint kell még biztosítania.