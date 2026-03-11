Németh György, Index : „Míg az USA feladta Oroszországgal szemben addig követett stratégiáját, különös és meglepő módon valamikori vonakodó csatlósai átvették azt. Létrehozták az Ukrajnát az utolsó ukránig pénzzel, paripával, fegyverrel támogatni hajlandók koalícióját (Coalition of the Willing), mely élből utasítja el, hogy megértse az oroszok alapproblémáját és tekintettel legyen rá. Ha a múltban ez történt volna, és kölcsönösen elfogadható új európai biztonsági architektúra építésébe fognak, nincs orosz–ukrán háború, és Ukrajna területi egysége sértetlen. Mivel háború van, a béke csak úgy érhető el, ha az ukránokat területi engedmények és más feltételek elfogadása árán békekötésre presszionálják. Vagy úgy, ha Oroszország katonailag-politikailag előbb omlik össze, mint az ukránok, aminek viszont nincs jele. Persze katonailag is beavatkozhatnának, megismételhetnék a krími háborút (1853–1856), ám ahhoz katonailag gyengék és felkészületlenek, de az biztosan atomháborúvá fajulna, s annak nem lenne győztese. Legyen bárkinek bármilyen véleménye is Orbán Viktor miniszterelnök tizenhat évi kormányzásáról, a NER-ről, s készüljön április 12-én bármelyik párt és jelölt neve mellé behúzni az ikszet, azt be kell látnia, hogy ebben a kérdésben Orbán a realista, akinek látását nem homályosítják idealista-ideologikus megfontolások, aki megértette a konfliktus tényleges okát, és semmiféle magyar, sőt európai érdeket nem fedezett fel abban, hogy az oroszokat miért kellett olyan helyzetbe hozni, hogy úgy érezzék, vállalniuk kell ezt a háborút. A mai oroszbarátság végül is ezt jelenti. Van az úgy, hogy egy vezető politikus mélyebben megérti a történelem mozgatórúgóit és helyesebben vonja le annak tanulságait, mint egy vezető történész.”