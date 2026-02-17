varga - bajusz veronikagyermek és ifjúsági alapprogrampályázat

Félmilliárdos ifjúsági program indul

Ötszázmillió forintos keretösszeggel indulnak a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 2026-os pályázatai – mondta Varga Bajusz Veronika. A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára elmondta: a pályázatok benyújtási határideje május 9.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 17. 16:58
Three university students studying together outside on a sunny day. One student brought coffee to go, adding a casual touch to the study session. 2630962681
– Ötszázmillió forintos keretösszeggel indulnak a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 2026-os pályázatai – közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár.

Eger, 2026. február 13. Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára beszédet mond az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oklevélátadó díszünnepségén 2026. február 13-án. MTI/Komka Péter
Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára. Fotó: MTI/Komka Péter

– Az idei felhívásokat vagány fiataloknak írták ki – fogalmazott Varga Bajusz Veronika. Azt mondta, a fiataloknak közösség, tér, valamint aktivitás és sporttevékenység kell, ezért biztosítanak a keretösszegből 125 millió forintot közösségépítő programok, további 125 millió forintot pedig közösségi terek létrehozására.

Fontosnak tartják, hogy a fiatalok el tudjanak szakadni a képernyőtől és egyéb függőségektől. – Ezért támogatjuk az Aktív iskola-programot is – mondta az államtitkár, jelezve: idén hetvenmillió forint értékben bevonják a pályázók körébe a szakképző intézményeket is.

Varga-Bajusz Veronika közölte: 2025 legvagányabb fiataljai azok voltak, akik a Magyarország Ifjúsági Fővárosa pályázaton indultak, ezért az ott induló döntős fiatal közösségeknek az alapprogramban meghívásos pályázaton városonként húsz-húsz millió forinttal köszönik meg a részvételt.

Az államtitkár ismertetése szerint

a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram pályázatainak benyújtási határideje március 9.

Fehérvári Dávid, a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnöke üdvözölte a felhívást, amelyet kiemelt fontosságúnak nevezett. Elmondta, hogy a mentális és fizikai egészséggel kapcsolatos kihívások, az elmagányosodás, valamint a folyamatos teljesítménykényszer feloldására a közösség és a valahova tartozás érzése nyújthat megoldást.

Fehérvári Dávid hozzátette: arra biztat minden ifjúsági szervezetet és szakembert, hogy jelentkezzen a pályázatra, amely kiszámítható, elérhető forrásokat biztosít.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

Fontos híreink

