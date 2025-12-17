Ez a várospár nyerte el a Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 címet

A Gyermek- és ifjúsági alapprogram (GYIA) zászlóshajójának tekinthető Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 pályázatnak az a célja, hogy reflektorfénybe kerüljenek azok a települések, amelyek sokat tesznek a fiatalokért és aktív fiatalságuk van – mondta lapunknak Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára. Mint hangsúlyozta, ezzel jó példát tudnak mutatni más településeknek és jó gyakorlatokat cserélhetnek egymással. A fiataloknak az a legjobb, ha minden évben van egy város, amelyik rájuk fókuszál, amit ez a pályázat megtestesít.

Varga-Bajusz Veronika (Fotó: MTI/Katona Tibor)

Egyesített Kárpát-medencei ifjúság

Az államtitkár ismertette: 11 város pályázott, amelyek közül a három elődöntőt követően a Kecskemét–Marosvásárhely, Gödöllő–Csíkszereda, Debrecen–Székelyudvarhely, valamint közönségszavazás eredményeként a Cegléd–Gyergyószentmiklós várospárok jutottak a döntőbe, ahol élő adásban választották ki a győztest. A versenyen részt vevő fiatalok szeretik a városukat, amely számít rájuk, a versenyszámokat pedig elhivatottsággal csinálták végig – idézte fel.

Mint a várospárokból látható,

a versenykiírás másik fontos szempontja az volt, hogy ne csak anyaországi város induljon, hanem a teljes Kárpát-medencei fiatalságot tudják egyesíteni.

Ezért azt kérték, hogy a pályázó városnak legyen egy külhoni párja, amelyikkel valamilyen kapcsolatban áll, így be tudják mutatni a jó barátságot. Mindkét szempont fantasztikusan érvényesült a pályázatokban, az elődöntőkben és a döntőben is – fejezte ki az államtitkár.

Varga-Bajusz Veronika hozzátette:

a december 10-i döntőben végül a közönségszavazatok és a zsűri döntésének együttes eredményeként a Cegléd–Gyergyószentmiklós várospár bizonyult a legjobbnak, így ők nyerték el a Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 címet.

A második legtöbb pontszámot Kecskemét–Marosvásárhely szerezte meg, így 2027-ben ők viselhetik ezt a rangos elismerést. A győztes várospár 200 millió, városonként 100-100 millió forintot kap a pályázatában szereplő programok megvalósítására. Azt várták a pályázóktól, hogy olyan egész éves aktivitást mutassanak fel, amely megmozgatja a fiatalokat, illetve maradandót is ad nekik. Ilyen lehet egy közösségi tér létrehozása, rendezvények szervezése, vagy olyan fiatalokkal kapcsolatos támogatás megtervezése, amely valós segítséget nyújt a boldogulásukhoz.