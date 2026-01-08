Agresszív vírus tizedeli az állatállományt

Vadászkörökből származó információink szerint az afrikai sertéspestis vírusával fertőzött állatot ejtettek el, amely egy hétéves vadkan volt, és a helyi vadásztársaság területén hozták terítékre még december közepén – írja a Bama.hu.

Fotó: Pexels

Már négy vaddisznóból igazolták az afrikai sertéspestis vírusát Baranyában. November közepe óta Baranyában több alkalommal is kimutatták az afrikai sertéspestist vaddisznókban a déli, horvát határhoz közeli térségekben. Bár a fertőzés eddig kizárólag vadon élő állatoknál jelent meg, a hatóságok hangsúlyozzák:

a házisertés-állomány védelme érdekében minden előírást szigorúan be kell tartani, mert a vírus bekerülése egy gazdaságba súlyos következményekkel járhat.

Az afrikai sertéspestis a sertéseket és a vaddisznókat érintő, gyógyíthatatlan vírusos betegség, amely – jelenlegi tudásunk szerint – szinte minden esetben az állat pusztulásához vezet. A kórokozó emberre nem veszélyes, ugyanakkor gazdasági hatása rendkívül jelentős.

A fertőzött állatoknál jellemző tünet a magas láz, a levertség, az étvágytalanság, valamint a bőrön és belső szervekben jelentkező vérzéses elváltozások. A vírus különösen ellenálló, hosszú ideig életképes maradhat a környezetben, az alomban, a takarmányban vagy akár a fertőzött húsban is, ezért a megelőzés kulcsa a szigorú járványvédelem.

