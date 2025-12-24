Ezeket kellett túlélni idén – rendkívüli csapások a mezőgazdaságban

Pontos statisztikai adatok még nem ismertek, de abban egyetértenek a mezőgazdasággal foglalkozó szakemberek, hogy 2025-ben több száz milliárd forintos kár érte a magyar agráriumot. A szántóföldi növénytermesztésben a forró nyár és a csapadékhiány okozta a legnagyobb károkat. A kormány már májusban megalakította az aszályvédelmi operatív törzset, és cselekvési tervet is elfogadott. Ennek részeként 4,7 milliárd forinttal járult hozzá a vízügyi igazgatóságok munkájához, amelynek eredményeként az Agrárminisztérium szerint a tényleges aszálykár kisebb lett annál, mint amennyi védekezés nélkül az időjárási körülmények alapján lehetett volna. Az agrártárca adatai szerint a 2022-es szárazsághoz képest az aszály okozta 2025-ös kár tényleges mértéke mintegy harmadára csökkent.

Az idei évet sem úszták meg a kukoricatermesztők aszály nélkül / Fotó: LIU MINGXIANG / CFoto

Emellett a folyók alacsony vízszintje ellenére sikerült 1,05 milliárd köbméterrel több vizet megtartani a tájban. A kormány 10 milliárd forint összegben átvállalta az öntözővíz díját, és 5 milliárd forintig térítésmentessé tette a gazdáknak a vízkészletjárulékot, ami segített abban, hogy több vizet tudjanak kijuttatni a a földekre. A gazdálkodók 556 ezer hektárra jelentettek be kárt, míg ez a szám a 2022-es történelmi nagy aszály idején csaknem háromszorosa volt, és meghaladta az 1,434 millió hektárt.

Az aszály és a fagykárok idén együtt pusztítottak

A tárca összesítése szerint az intézkedések hatékonyságát mutatja az is, hogy az őszi betakarítási munkálatok végeztével elmondható, hogy

a gazdák idén 30 százalékkal kisebb vetésterületről 40 százalékkal több termést takarítottak be a 2022-es évihez képest.

Az idei 3,8 millió tonna kukoricatermés 1 millió tonnával több, mint 2022-ben.

A gyümölcstermesztés már a virágzás idején elvesztette az esélyét arra, hogy jó terméseredményeket produkáljon, az április 7-e és 10-e közötti fagyok ugyanis 37 ezer hektárt érintettek, amiből

15,7 ezer hektáron almát

6,5 ezer hektáron meggyet,

3,7 ezer hektáron kajszit,

2,8 ezer hektáron pedig szilvát

termelnek. Azaz termeltek volna, mert a gyümölcsök csupán az átlagos mennység negyedét-ötödét termették. A tavaszi fagy mellett – amelynek jellege miatt egyébként az esetek döntő többségében még a korszerű fagyvédelmi berendezésekkel felszerelt ültetvényekben sem lehetett védekezni – a nyári aszály szintén nagy károkat okozott az ültetvényeken. A fizetőképesség fenntartása érdekében a kormány lehetővé tette a kárenyhítési juttatások előlegfizetését, így 1,45 milliárd forint jutott el a termelőkhöz a megszokottnál jóval korábban. Emellett az Európai Bizottság döntése nyomán további 4,2 milliárd forinthoz juthattak a kárt szenvedett termelők.