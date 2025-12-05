kártalanításállategészségügyNagy István

Ragadós száj- és körömfájás: a szigorú intézkedésekkel a legrosszabbat elkerültük

A ragadós száj- és körömfájás miatt leölt állatok utáni kártalanítást már kifizette az állam, és a Bérgarancia-alap is helytállt a bajba került telepeken. A lapunknak nyilatkozó Nagy István agrárminiszter kiemelte, hogy a kár hatalmas, de a legrosszabbat – a magyar sertés- és marhatartás, a húságazat és az agrárium összeomlását – a szigorú intézkedéseknek köszönhetően sikerült elkerülni.

2025. 12. 05.
A ragadós száj- és körömfájás ötven év után jelent meg Magyarországon, és az első, márciusi kisbajcsi kitöréskor az volt az ágazatban dolgozók félelme, hogy összeomlik az állatállomány. „A szigorú intézkedéseknek köszönhetően a járványt sikerült megfékezni, ez pedig hihetetlen szakmai bravúrnak minősítették nemzetközi fórumokon is” – mondta lapunknak Nagy István agrárminiszter. Mint emlékezetes, március–áprilisban egy gócban, öt Győr-Moson-Sopron vármegyei tejelőszarvasmarha-telepen jelent meg a betegség, mellette pedig hat szlovákiai szarvasmarhatelep is fertőződött.

20250331 Levél, ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) vírusban szenvedő álltokat ölik le a szarvasmarhatelepen. Fertőtlenítés.fotó: Ladóczki Balázs (LB)MW
Gyors beavatkozással és szigorú intézkedésekkel sikerült legyőzni a ragadós száj- és körömfájásjárványt 
Fotó: Ladóczki Balázs

A járvány által jelentett potenciális veszélyt jól érzékelteti, hogy az öt telepen 9312 szarvasmarhát kellett leölni, illetve 9888 sertést is – utóbbiakat annak ellenére, hogy a sertésállományban nem jelent meg a vírus. Az állategészségügyi hatóságnak – az állatorvos-hallgatók önkéntes munkájával is megtámogatva – óriási munkája volt a járvány megfékezésében. Összesen 4434 telepet vizsgáltak, több mint 84700 PCR-tesztet (a vírussal való fertőzöttség kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot) végeztek el, ezenkívül 273 ezret meghaladó, a betegség korábbi lefolyását kimutató ELISA-vizsgálatot is elvégeztek, és a vadon élő állatokon is végzett tesztek száma is meghaladta a nyolcezret, ezek mindegyike negatív volt.

A betegség sikeres megfékezése a miniszter szerint embert próbáló kihívás volt, de így is komoly gazdasági kárral sújtotta a magyar gazdákat. A magyar hatóság június 6-án feloldotta a korlátozásokat, szeptember 10-ével pedig visszanyertük az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szerinti mentességünket. Ez jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az EU-n kívüli, úgynevezett harmadik országokkal is helyreálljon a kereskedelem zavartalansága – mondta Nagy István. Számos ország, köztük az Egyesült Királyság, már enyhített is a korlátozásokon.

Mint fogalmazott: 

a kormány – ahogy általában az ágazatot – az érintett állattartókat sem hagyta magára: állami kártalanítással segítjük a kárt szenvedett telepek újraindulását. 

Az öt érintett telepnek eddig 8,15 milliárd forintot utaltak ki a leölt állatok értékének kompenzálásaként. A kártalanítás 100 százalékra történő kiegészítéséről valamennyi esetben döntést hoztak, és ez a pénz már az érintettek számláján van.

A telepek egy részénél még folyik a megsemmisített takarmány és az eszközök értékbecslése, így ezek értékének megtérítésére a későbbiekben kerül sor Kifizettek ezenfelül 79,844 millió forintot a Bérgarancia-alapból, valamint 18,229 millió forint üszőnevelési támogatást.

A telepek közül Kisbajcson az összes kártalanítási eljárás lezárult. 

A rábapordányi telepnél az állatok, valamint a tej, a szaporítóanyag és tárgyi eszközök után már kifizették a kártalanítást. Hamarosan kiadják a takarmány-értékbecslést követő határozatot, nettó 126,492 millió, illetve bruttó 160,645 millió forint értékben.

A dunakiliti telepen a takarmány-értékbecslési jegyzőkönyv ügyfél általi elfogadása van folyamatban, hasonlóan a tárgyi eszközökkel kapcsolatos kártalanítási eljárással, mert a szakértői értékbecslést ki kellett egészíttetni. A tej és a szaporítóanyag kártalanításáról szóló határozat jogi véleményezése is zajlik még, mivel az Állategészségügyi Diagnosztikai Laboratórium Igazgatóságban vizsgált, így felhasználásra alkalmatlanná vált tételeket be kell még illeszteni az ártalmatlanított tételek közé. Várható értéke nettó 20,416 millió, bruttó 27,199 millió forint.

A darnózseli telepen a takarmány-kártalanítást is kifizették, a tárgyi eszközök értékbecslése lezárult, a határozat készül. A levéli telepnél pedig a takarmány és az eszköz esetében megérkezek az előzetes szakértői anyagok, a becslési jegyzőkönyvek véglegesítése zajlik.
 

