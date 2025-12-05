Ragadós száj- és körömfájás: a szigorú intézkedésekkel a legrosszabbat elkerültük

A ragadós száj- és körömfájás ötven év után jelent meg Magyarországon, és az első, márciusi kisbajcsi kitöréskor az volt az ágazatban dolgozók félelme, hogy összeomlik az állatállomány. „A szigorú intézkedéseknek köszönhetően a járványt sikerült megfékezni, ez pedig hihetetlen szakmai bravúrnak minősítették nemzetközi fórumokon is” – mondta lapunknak Nagy István agrárminiszter. Mint emlékezetes, március–áprilisban egy gócban, öt Győr-Moson-Sopron vármegyei tejelőszarvasmarha-telepen jelent meg a betegség, mellette pedig hat szlovákiai szarvasmarhatelep is fertőződött.

Gyors beavatkozással és szigorú intézkedésekkel sikerült legyőzni a ragadós száj- és körömfájásjárványt

Fotó: Ladóczki Balázs

A járvány által jelentett potenciális veszélyt jól érzékelteti, hogy az öt telepen 9312 szarvasmarhát kellett leölni, illetve 9888 sertést is – utóbbiakat annak ellenére, hogy a sertésállományban nem jelent meg a vírus. Az állategészségügyi hatóságnak – az állatorvos-hallgatók önkéntes munkájával is megtámogatva – óriási munkája volt a járvány megfékezésében. Összesen 4434 telepet vizsgáltak, több mint 84700 PCR-tesztet (a vírussal való fertőzöttség kimutatására szolgáló laboratóriumi vizsgálatot) végeztek el, ezenkívül 273 ezret meghaladó, a betegség korábbi lefolyását kimutató ELISA-vizsgálatot is elvégeztek, és a vadon élő állatokon is végzett tesztek száma is meghaladta a nyolcezret, ezek mindegyike negatív volt.

A betegség sikeres megfékezése a miniszter szerint embert próbáló kihívás volt, de így is komoly gazdasági kárral sújtotta a magyar gazdákat. A magyar hatóság június 6-án feloldotta a korlátozásokat, szeptember 10-ével pedig visszanyertük az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) szerinti mentességünket. Ez jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy az EU-n kívüli, úgynevezett harmadik országokkal is helyreálljon a kereskedelem zavartalansága – mondta Nagy István. Számos ország, köztük az Egyesült Királyság, már enyhített is a korlátozásokon.

Mint fogalmazott:

a kormány – ahogy általában az ágazatot – az érintett állattartókat sem hagyta magára: állami kártalanítással segítjük a kárt szenvedett telepek újraindulását.

Az öt érintett telepnek eddig 8,15 milliárd forintot utaltak ki a leölt állatok értékének kompenzálásaként. A kártalanítás 100 százalékra történő kiegészítéséről valamennyi esetben döntést hoztak, és ez a pénz már az érintettek számláján van.