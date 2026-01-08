magyar pétertisza pártgulyás gergely

A 2022-es baloldali tábor felsorakozott a Tisza Párt mögött

„Mindenki, aki 2022-ben Márki-Zay Pétert támogatta, most Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogatja” – jelentette ki a Kormányinfón Gulyás Gergely. A tárcavezető szerint ezt jelzi Bajnai Gordon és Bokros Lajos feltűnése is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 08. 13:56
Magyar Péter, Tisza Párt, óbaloldal
Fotó: Polyák Attila
„A baloldaliak helye a baloldalon van, nagy csoda ebben nincs. Mindenki, aki 2022-ben Márki-Zay Pétert támogatta, most Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogatja. Néhányan maradtak még a Demokratikus Koalíciónál, de többségük a Tiszát támogatja” – válaszolt Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón arra a felvetésre, hogy Bokros Lajos és Bajnai Gordon is megjelent a Tisza körül.

Fotó: Mirkó István

Ahogy arról már beszámoltunk, hogy az interjúban Bajnai nyíltan beszállt a Tisza Párt kampányába. 

Bajnai szinte kizárólag a Fidesz–KDNP-kormányt bírálta, sőt démonizálta, miközben gyakorlatilag a patrióta kabinet egyetlen eredményét sem ismerte el. 

Szerinte a Fidesz az elmúlt másfél évtizedben „súlyos károkat okozott”, és az országot „tartós lemaradásba” lökte. A milliárdos üzletember rá is licitált a baloldal megszokott bezzeg-Romániázására, amikor hazánkat az egész régiónkhoz viszonyítva sikertelennek próbálta beállítani. De Bokros Lajos is feltűnt a Tisza Párt háza táján. A Tisza-szigetek állandó előadójának, Kéri Lászlónak a műsorában emlékezett vissza Bokros Lajos, a magyar gazdaságtörténet egyik legsúlyosabb megszorítócsomagjának atyja a magyarokat megnyomorító programjára néhány hónappal ezelőtt. Az Ellenpont szerint Bokros Lajos mostani szereplése egyértelmű üzenet: a Tisza Párt kész lenne elindítani egy, a Bokros-csomagra kísértetiesen hasonlító programot, melynek az árát ugyancsak a magyar emberek fizetnék meg.

 

Baloldali szakértők a háttérben

A Tisza Párt programalkotásában több ismert baloldali közgazdász és tanácsadó is megjelent. Raskó György agrárközgazdász például korábban a Momentum és Márki-Zay Péter környékén is feltűnt, most pedig a Tiszát segíti. Hírhedtté vált kijelentése, miszerint a fideszes szavazók „szellemi nívója” hagy kívánnivalót maga után. A gazdasági kérdésekben pedig a Pénzügykutató Zrt. és annak vezető közgazdásza, Petschnig Mária Zita kapott meghatározó szerepet – ő korábban Gyurcsány és Bajnai gazdaságpolitikáját méltatta.

 

Szigetek baloldali alapítókkal

A Tisza Párt helyi bázisait, a szigeteket is több baloldali politikus próbálta felhasználni újrapozicionálására. Szabó Lóránd, Dombóvár korábbi DK-s polgármestere rövid időre létrehozott egy Tisza-szigetet, amelyet a központ hamarosan feloszlatott. Tokajban Szegedi Tibor, egykori MSZP-s önkormányzati képviselő vált aktív szervezővé, míg Békés vármegyében Dudaszeg Krisztián független alpolgármester bukkant fel a hálózatban.

 

Régi szocialista arcok támogatása

A párt mellé állt Botka László, az MSZP korábbi miniszterelnök-jelöltje is, aki nyíltan buzdította a választókat a Tisza Párt támogatására. Szintén nagy túlélőnek tekinthető Berta Krisztián, aki novemberben még a nagykanizsai Jobbik újraalapítói között fotózkodott helyi pártelnökként, nemrég azonban már a Tisza Párt kongresszusán vett részt.

Egy korábbi Facebook-bejegyzésében arról ábrándozott, hogy nagy dolog volna, ha lenne egy Antiszemita percek című műsor. Egyik követője a politikusért aggódva azt írta a bejegyzés alá: „Remélem, nem kerülsz be a médiába.”

Bertát immár kétszer választották meg a DK-sok részvételével működő helyi koalíció tagjaként önkormányzati képviselőnek. A levitézlett baloldal Nagykanizsán, csakúgy, mint az ország számos helyén, egy ernyőszervezet égisze alatt indult a 2024-es önkormányzati választásokon. 

Berta 2021-ben részt vett a baloldali előválasztáson, méghozzá Jakab Péter és a Jobbik (valamint a Momentum, az LMP és a Márki-Zay-féle MMM) jelöltjeként, azonban alulmaradt DK-s ellenfelével, Horváth Jácinttal szemben. Bertának ezt követően semmiféle problémát nem okozott, hogy beálljon a gyurcsányista ellenfele mögé, és 2024-ben őt támogatta a polgármester-választáson is. 

 

Átpártolnak a régi káderek Magyar Péterhez

A Tisza Párt környékén hemzsegnek a régi, sokszorosan bukott baloldali pártszövetség emberei. 

Ahogy a Magyar Nemzet február elején megírta, egy ex-DK-s párttag vezeti az egyik szombathelyi Tisza-szigetet. 

Zalában is van példa az MSZP-s átöltözésre: Keszthelyen a tavaly még szocialistaként bemutatkozó képviselőjelölt, Horváth Balázs ősszel már Tisza-színekben szervezte Magyar Péter fellépését. 

