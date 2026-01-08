A 2022-es baloldali tábor felsorakozott a Tisza Párt mögött

„A baloldaliak helye a baloldalon van, nagy csoda ebben nincs. Mindenki, aki 2022-ben Márki-Zay Pétert támogatta, most Magyar Pétert és a Tisza Pártot támogatja. Néhányan maradtak még a Demokratikus Koalíciónál, de többségük a Tiszát támogatja” – válaszolt Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón arra a felvetésre, hogy Bokros Lajos és Bajnai Gordon is megjelent a Tisza körül.

Ahogy arról már beszámoltunk, hogy az interjúban Bajnai nyíltan beszállt a Tisza Párt kampányába.

Bajnai szinte kizárólag a Fidesz–KDNP-kormányt bírálta, sőt démonizálta, miközben gyakorlatilag a patrióta kabinet egyetlen eredményét sem ismerte el.

Szerinte a Fidesz az elmúlt másfél évtizedben „súlyos károkat okozott”, és az országot „tartós lemaradásba” lökte. A milliárdos üzletember rá is licitált a baloldal megszokott bezzeg-Romániázására, amikor hazánkat az egész régiónkhoz viszonyítva sikertelennek próbálta beállítani. De Bokros Lajos is feltűnt a Tisza Párt háza táján. A Tisza-szigetek állandó előadójának, Kéri Lászlónak a műsorában emlékezett vissza Bokros Lajos, a magyar gazdaságtörténet egyik legsúlyosabb megszorítócsomagjának atyja a magyarokat megnyomorító programjára néhány hónappal ezelőtt. Az Ellenpont szerint Bokros Lajos mostani szereplése egyértelmű üzenet: a Tisza Párt kész lenne elindítani egy, a Bokros-csomagra kísértetiesen hasonlító programot, melynek az árát ugyancsak a magyar emberek fizetnék meg.

Baloldali szakértők a háttérben

A Tisza Párt programalkotásában több ismert baloldali közgazdász és tanácsadó is megjelent. Raskó György agrárközgazdász például korábban a Momentum és Márki-Zay Péter környékén is feltűnt, most pedig a Tiszát segíti. Hírhedtté vált kijelentése, miszerint a fideszes szavazók „szellemi nívója” hagy kívánnivalót maga után. A gazdasági kérdésekben pedig a Pénzügykutató Zrt. és annak vezető közgazdásza, Petschnig Mária Zita kapott meghatározó szerepet – ő korábban Gyurcsány és Bajnai gazdaságpolitikáját méltatta.

Szigetek baloldali alapítókkal

A Tisza Párt helyi bázisait, a szigeteket is több baloldali politikus próbálta felhasználni újrapozicionálására. Szabó Lóránd, Dombóvár korábbi DK-s polgármestere rövid időre létrehozott egy Tisza-szigetet, amelyet a központ hamarosan feloszlatott. Tokajban Szegedi Tibor, egykori MSZP-s önkormányzati képviselő vált aktív szervezővé, míg Békés vármegyében Dudaszeg Krisztián független alpolgármester bukkant fel a hálózatban.