Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

Az idei év első Kormányinfóján a Katasztrófavédelem szóvivője, Mukics Dániel tájékoztatott a hóhelyzetről. Mint mondta, az operatív törzs a belügyminiszter vezetésével ma megtartotta ülését. A résztvevők tájékoztatása alapján lakosságvédelmi intézkedésre az elmúlt 24 órában nem volt sehol szükség Magyarországon. Eddig Akasztón volt eddig ilyenre szükség, ott egy lakóház tetőszerkezete beomlott a rá hullott hó súlyától. – Itt három ember élt, őket rokonoknál helyezték el – közölte Mukics Dániel.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője tájékoztatott: senkinek sem kell a szabadban töltenie az éjszakát. Mint mondta, az alapvető élelmiszerek eljutnak az emberekhez. Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik, a műtéti programokon nem kellett változtatni. A tanítás megkezdődött, két intézményben van fűtési kimaradás, ez néhány termet érint.

Magyarországon elzárt település nincs, lezárt útszakasz nincs, és súlykorlátozás sincs az utakon. Tájékoztatott: a következő napokban csökken a havazás esélye, a szél azonban élénkülni fog. A következő napokban ezért hófúvásra, és ónos esőre is lehet számítani. A hőmérséklet ráadásul folyamatosan csökkenni fog.

Munkában a tűzoltók, rendőrök, mentők is

Mukics Dániel közölte, jobbára letört ágakhoz, elakadt járművekhez riasztották a tűzoltókat. A rendőrség 200 közúti balesethez vonult ki, egy volt halálos, 16 személyi sérüléssel járt.

A mentőszolgálat több mint 4000 mentési feladatot látott el. A honvédségből több min 1000 fő, a TEK is több száz fővel áll rendelkezésre. A kórházak felkészültek, a készletek rendben vannak, megerősített létszámmal dolgoznak. A vasútnál a tehervonatok nagy része nem közlekedik, a monori és a gödi vonalon vannak fennakadások.

Jelezte, 10 kisebb településen nem közlekednek a buszok, a lista elérhető az utinform.hu-n. A légi közlekedés zavartalan.

Ahol szükséges lesz, melegedő buszokat küldenek. Hangsúlyozta, ahol riasztás van érvényben, ott ne induljanak útnak autóval.

Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, biztosítsák a biztonságos közlekedést, de az ingatlantulajdonosoknak is van feladatuk a saját házuk előtt. Jelezte, a jégcsapokat le kell verni, vagy kerítsük el az adott járdaszakaszt, életveszély esetén hívjuk a 112-t. Kiemelte, a járművek tetejét is le kell takarítani indulás előtt, mert az oda lerakódott hótömeg előrecsúszhat, ami balesetveszélyes.