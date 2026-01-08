Gulyás Gergely leleplezte a Kormányinfón az ukrán tervet

Rendkívüli

A Magyar Nemzet folyamatosan frissülő cikkben számol be az év első Kormányinfójáról, kövesse nálunk élőben!

2026. 01. 08. 9:44
Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Fotó: MTI/Illyés Tibor
Az idei év első Kormányinfóján a Katasztrófavédelem szóvivője, Mukics Dániel tájékoztatott a hóhelyzetről. Mint mondta, az operatív törzs a belügyminiszter vezetésével ma megtartotta ülését. A résztvevők tájékoztatása alapján lakosságvédelmi intézkedésre az elmúlt 24 órában nem volt sehol szükség Magyarországon. Eddig Akasztón volt eddig ilyenre szükség, ott egy lakóház tetőszerkezete beomlott a rá hullott hó súlyától. – Itt három ember élt, őket rokonoknál helyezték el – közölte Mukics Dániel. 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője tájékoztatott: senkinek sem kell a szabadban töltenie az éjszakát. Mint mondta, az alapvető élelmiszerek eljutnak az emberekhez. Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik, a műtéti programokon nem kellett változtatni. A tanítás megkezdődött, két intézményben van fűtési kimaradás, ez néhány termet érint. 

Magyarországon elzárt település nincs, lezárt útszakasz nincs, és súlykorlátozás sincs az utakon. Tájékoztatott: a következő napokban csökken a havazás esélye, a szél azonban élénkülni fog. A következő napokban ezért hófúvásra, és ónos esőre is lehet számítani. A hőmérséklet ráadásul folyamatosan csökkenni fog. 

Munkában a tűzoltók, rendőrök, mentők is

Mukics Dániel közölte, jobbára letört ágakhoz, elakadt járművekhez riasztották a tűzoltókat. A rendőrség 200 közúti balesethez vonult ki, egy volt halálos, 16 személyi sérüléssel járt.

A mentőszolgálat több mint 4000 mentési feladatot látott el. A honvédségből több min 1000 fő, a TEK is több száz fővel áll rendelkezésre. A kórházak felkészültek, a készletek rendben vannak, megerősített létszámmal dolgoznak. A vasútnál a tehervonatok nagy része nem közlekedik, a monori és a gödi vonalon vannak fennakadások.

Jelezte, 10 kisebb településen nem közlekednek a buszok, a lista elérhető az utinform.hu-n. A légi közlekedés zavartalan.

Ahol szükséges lesz, melegedő buszokat küldenek. Hangsúlyozta, ahol riasztás van érvényben, ott ne induljanak útnak autóval.

Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, biztosítsák a biztonságos közlekedést, de az ingatlantulajdonosoknak is van feladatuk a saját házuk előtt. Jelezte, a jégcsapokat le kell verni, vagy kerítsük el az adott járdaszakaszt, életveszély esetén hívjuk a 112-t. Kiemelte, a járművek tetejét is le kell takarítani indulás előtt, mert az oda lerakódott hótömeg előrecsúszhat, ami balesetveszélyes. 

A szóvivő a jégen tartózkodás szabályairól azt mondta: jelenleg még nem alakult ki olyan vastag jégtakaró a természetes vizeken, amely alkalmas lenne arra, hogy rámenjünk a jégre. Hozzátette: fontos, hogy csak kijelölt helyen menjünk a jégre. A korcsolyázásra alkalmas helyeket a vízfelület kezelője tudja kijelölni majd esetlegesen a következő napokban. 

Itt az új ukrán terv, 2027-re benyomnák az EU-ba Ukrajnát 

Gulyás Gergely a tegnapi kormányülés kapcsán azt mondta, a legfontosabb, hogy valamennyi állami szerv és hatóság készen áll arra, hogy az élet és vagyonbiztonság garantált legyen. A kormány ezen kívül tárgyalt európai politikai kérdésekről és a háború helyzetéről is. 

Abban a 20 pontos ukrán tervben, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, de az unió hivatalos tájékoztatást adott erről, 2027-es uniós csatlakozást jelöltek ki. 

Az uniótól ráadásul 800 milliárd dollárt szeretnének behajtani. Ebből Magyarországon 40 éven keresztül lehetne nyugdíjakat finanszírozni. Magyarország eddig 73 milliárd eurót kapott 2004 óta az uniótól. Ennek 11-szeresét kéri Ukrajna. 

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy összesen 280 milliárd euró még e felett van, és így kér Ukrajna 800 milliárd dollárt. Jelezte, Ukrajna Európából akar megélni, de Csehország és Szlovákia is világossá tette hazánk mellett, hogy ezt nem támogatja. – Az, hogy Brüsszel erre hajlandó, rendkívül veszélyes, és mi ebben nem kívánunk részt venni. Ezért akarnak Brüsszel- és Kijev-barát kormányt – hangsúlyozta a miniszter.

Kiemelte, az egyetlen reális esély az amerikai béketerv, itt Európának nem osztottak lapot. Ezzel együtt az ukrán csatlakozásra semmilyen nemzetközi dokumentum nem ad lehetőséget.

Jelezte, szolidaritást vállaltunk Ukrajnával, humanitárius segítséget nyújtunk folyamatosan, de ez békés időszakban sincs helye Ukrajnának az unióban. 

Mukics Dániel újságírói kérdésre elmondta: a hó eltakarítása attól függ, hogy milyen útszakaszról beszélnek. Vannak állami, és önkormányzati utak. Az újságíró önkormányzati útról tett említést, ezért javasolta, hogy forduljon a budapesti városvezetéshez.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője arra kérte az önkormányzatokat, hogy lássák el feladataikat. Mukics Dániel kérdésre elmondta, a kórházak előtti rész megtisztítása önkormányzati feladat, a kórház területének rendben tartása az intézményé.

Továbbra is érvényben van a vörös kód

A hajléktalanellátásról azt mondta, vörös kód van érvényben, ami azt jelenti, hogy minden szociális intézmény fogad hajléktalanokat, de senki ne menjen el fedél nélkül élő mellet, legyünk figyelmesek. Gulyás Gergely azt mondta, a jelenlegi ellátási kapacitás 15 százaléka szabad, azaz tudnak fogadni kint élőket. Hozzátette, a MÁV pályaudvarait is fűtik, megnyitják, így ott is meghúzhatják magukat a hajléktalanok.

Mukics Dániel azt is elmondta, hogy 15 évente szokott ilyen rendkívüli téli időjárás érkezni, ilyen havazástól elszoktunk. – A katasztrófavédelem kész tervekkel készült az idei télre – tette hozzá. 

Lesz Fidesz kongresszus szombaton

– Arra a felvetésre, hogy szombaton ne legyen tanítás, a miniszer elmondta, mindig vizsgálni kell, hogy adottak-re a feltételei a munkavégzésnek, az előrejelzések szerint pedig már csak kisebb havazás várható, így nincs ok arra, hogy változtassunk – mondta. Gulyás Gergely elmondta, nem halasztják el a Fidesz kongresszust az időjárás miatt.

Arra, hogy a nagy hideg miatt sok helyen nehézkes a fűtés, a szóvivő azt mondta, az önkormányzatok és a karitatív szervezetek segítséget nyújtanak, de aki nem tud fűteni, jelezze, és kérjen segítséget. Dobrev Klára azon felvetésére, hogy a stadionok VIP páholyait nyissa meg a kormány, azt mondta, a zsidóktól elkobzott Szemlőhegyi villát nyissa meg Dobrev Klára a hajléktalanok előtt.

A tűzifakeretről elmondta, rendelkezésre álló tűzifa elegendő jelenleg. 

Gulyás Gergely elmondta: az iparűzési adó duplájára nőtt a fővárosban, ez 160 milliárdos növekményt jelent. A szolidaritási adó 80 milliárddal nőtt. A többletbevétel 80 milliárd, így Karácsony Gergelyék érve nem állja meg a helyét.  

Donald Trump bejegyzése kapcsán (miszerint 2,5 százalékkal 5 százalékre emelte a NATO-tagországok GDP-arányos hozzájárulását) Gulyás Gergely elmondta: volt egy NATO-csúcs erről. Célkitűzés hosszútávú, tehát 2030 után kellene elérni. Grönland kapcsán a tárcavezető kifejtette, a miniszterelnök azt mondta: NATO-tagállamok közötti vitáról van szó, ezt egy ilyen fórumon kell megvitatni.  

Akik 2022-ben Márki-Zay Péter mögött álltak, most Magyar Péter mögött vannak

A hazai kampányba való beavatkozásról azt mondta, annak csak a formája kérdés, mert Brüsszel mindet megtesz, hogy ne nemzeti kormánya legyen Magyarországnak. Az eszközök még kevésbé élesek, de tény, szálka vagyunk Brüsszel szemében. – Magyarországnak háborúellenes kormánya van, Brüsszel pedig évről évre javaslatokat is tesz, honnan kéne pénzt elvenni Magyarországtól, így a kedvezményes lakáshitel, a 13. havi nyugdíj eltörlését, progresszív adórendszert, családi támogatások sarcolását, kórházak bezárását, munkáshitel eltörlését is javasolják, amit a Tisza is támogat – sorolta, hozzátéve, a Tisza a kvóta szerinti elosztás támogatója is, a Tisza EP-képviselői meg is szavazták a migránskvóta felgyorsítására szánt pénzeket.

Hozzátette, a baloldaliak helye a baloldalon van, mindenki, aki 2022-ben Márki-Zayt támogatta, most Magyar Pétert támogatja. 

A Fidesz egyéni jelöltjeinek bejelentéséről szólva Gulyás Gergely azt mondta: az a cél, hogy a Fidesz kongresszuson mind a 106 jelölt a színpadon legyen. Akik korábban nyertek, azok nagy része újra is indul. 

Az extrém hideg időjárás kapcsán a miniszter azt mondta, a kormány mindent megtett, hogy valamennyi kihívást kezelni tudja, az operatív törzs magas szinten látja el a feladatát. 

Közölte, a Tisza EP-képviselői 25 millió eurót szavaztak meg a migránskvóta felgyorsítására, de nem meglepő, hogy a valóság és az Tisza vezetője által elmondottak nincsenek összhangban. Arra, hogy Magyar Péter drónos beavatkozásról, és önmerényletről beszélt az újév első napjaiban, azt mondta, Magyar Péter bolond. 

A venezuelai helyzetről azt mondta, a világ olajkapacitására lehet hatással az amerikai beavatkozás, ami kedvezően alakíthatja a piacot, mert olcsobbá válhat az olaj már középtávon is.

A miniszter beszélt arról is, hogy Ukrajna uniós csatlakozása hazánkra lebontva 9-10 milliárd dollár között van ebben a hadi kiadások nincsenek benne, ez 3500 milliárd forintot jelent. A teljes egészségügyi kassza 400 milliárd. 

A svájci tragédia kapcsán azt mondta, ahhoz hasonló hazánkban legutóbb 10 éve a West Balkánban volt, de ott is a szabályok be nem tartása miatt történt a tragédia. A magyar előírások megfelelőek, betartásuk megelőzheti az ilyen eseteket. 

Karácsony Gergely kézjelzésére – középső ujj felmutatására – azt mondta, a főpolgármestert minősíti, amit nem tart helyesnek. – Politikai sikerének egyetlen gyökere, hogy a teljesítmény hiányát a kormányra fogja, de jobb lenne nem hadakozni, és a színvonal további romlást mutat Karácsony Gergelynél. A mi célunk, hogy a főváros fejlődjön, a nagy fejlesztéseket a kormány finanszírozza most is, és mindent megteszünk a siker érdekében, de a főváros most csak ara képes, hogy a kormányra mutogasson.
 

Cikkünk. frissül...

Az év első Kormányifóján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett részt vesz Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is. Várható, hogy a kormányzati döntések mellett a hóhelyzet kezeléséről is szó esik majd.

A Magyar Nemzet folyamatosan frissülő cikkben számol be a sajtótájékoztatóról, ahol kollégánk is jelen van. 

 

