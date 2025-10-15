Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026Varga-Bajusz Veronikaifjúságpolitika

Keresik Magyarország Ifjúsági fővárosát

A kormány meghosszabbította a jelentkezési határidőt a Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 címre. Varga-Bajusz Veronika államtitkár közölte: a pályázat lényege, hogy a települések vonzóvá tegyék magukat a fiatalok számára, bevonják őket a döntésekbe, és fenntartható, közösségépítő programokat indítsanak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 15. 13:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meghosszabbították a jelentkezési határidőt: október 22-ig lehet pályázni a Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 címre – jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)
Varga-Bajusz Veronika. Fotó: MTI/Katona Tibor

Varga-Bajusz Veronika elmondta: a különleges címet egy magyarországi és egy külhoni település viselheti majd, amelyek száz-száz millió forintos támogatást kapnak az egy éven át tartó, fiatalokra fókuszáló programjaikra.

A pályázat lényege, hogy a települések vonzóvá tegyék magukat a fiatalok számára, bevonják őket a döntésekbe, és fenntartható, közösségépítő programokat indítsanak – fejtette ki. Az államtitkár szerint fontos a sport, a mentális egészség gondozása, és hogy a helyi intézmények is bekapcsolódjanak a közös munkába.

Együttműködésre és kreatív ötletekre is szükség lesz, hiszen a nyertesek egy élő, közmédia által közvetített vetélkedőn is megmérettetnek majd. Ha a te településed, városod is szeretné megmutatni, milyen fiatalbarát képes lenni, ne hagyd ki ezt a lehetőséget

– fogalmazott, majd hozzátette: a pályázat részletei elérhetők a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Már csak egy kérdés marad

Bayer Zsolt avatarja

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu