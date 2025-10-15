Keresik Magyarország Ifjúsági fővárosát

Meghosszabbították a jelentkezési határidőt: október 22-ig lehet pályázni a Magyarország ifjúsági fővárosa 2026 címre – jelentette be a közösségi oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára.

Varga-Bajusz Veronika. Fotó: MTI/Katona Tibor

Varga-Bajusz Veronika elmondta: a különleges címet egy magyarországi és egy külhoni település viselheti majd, amelyek száz-száz millió forintos támogatást kapnak az egy éven át tartó, fiatalokra fókuszáló programjaikra.

A pályázat lényege, hogy a települések vonzóvá tegyék magukat a fiatalok számára, bevonják őket a döntésekbe, és fenntartható, közösségépítő programokat indítsanak – fejtette ki. Az államtitkár szerint fontos a sport, a mentális egészség gondozása, és hogy a helyi intézmények is bekapcsolódjanak a közös munkába.

Együttműködésre és kreatív ötletekre is szükség lesz, hiszen a nyertesek egy élő, közmédia által közvetített vetélkedőn is megmérettetnek majd. Ha a te településed, városod is szeretné megmutatni, milyen fiatalbarát képes lenni, ne hagyd ki ezt a lehetőséget

– fogalmazott, majd hozzátette: a pályázat részletei elérhetők a Kulturális és Innovációs Minisztérium honlapján.