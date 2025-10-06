Már lehet pályázni az ifjúsági alapprogram forrásaira

Varga-Bajusz Veronika elmondta, az 550 millió forintos keretösszegen belül az alpályázatok révén a fiatalok mentális egészsége témakörében, a drogprevencióval kapcsolatos munkára, közösségi terek létrehozására és az ezekben megvalósuló programokra lehet pályázni. A programok célja, hogy a fiatalok jól boldoguljanak, jó és sikeres életet éljenek.

Az államtitkár ismertetése szerint a legtöbb pályázati forrás a közösségek megerősítését célozza; közösségi terek létrehozására 100 millió forint, programok szervezésére további 150 millió forint áll rendelkezésre.

A lelki egészség roadshow egy meghívásos pályázat, erre a keret százmillió forint. Varga-Bajusz Veronika közlése szerint ez a programforma nagyon sikeres mind a fiatalok, mind a szakemberek körében. Ebben a lelki elsősegélyszolgálat lesz a partner.

Varga-Bajusz Veronika kiemelte: az egyik legnagyobb probléma Magyarországon a kábítószer-fogyasztás, ezért drogprevenciós programokra 130 millió forintos pályázati keretet szánnak.

Ebben a pályázati formában számítanak a vármegyei önkormányzatokra, bízva abban, hogy olyan programokat tudnak megvalósítani, amelyekkel tudatosítják a fiatalokban a szerhasználat veszélyeit és segítik kialakítani azt a „megfelelő immunrendszert”, amellyel a fiatalok nemet tudnak mondani a káros szerekre.

A szakképzésben tanuló fiatalok jószolgálat programjaira 70 millió forintos a pályázati keret – ismertette az államtitkár, hozzátéve: ez egyszerre egy önkéntességi és pályaorientációs program is. Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) elnöke elmondta, az alapprogram fontos és stabil pontja az ifjúságpolitikának, és kiemelkedő lehetőséget teremt a hazai és határon túli szervezetek működése szempontjából arra, hogy valós problémákra jó válaszokat tudjanak adni. A program esély a fiataloknak, esély arra, hogy egy stabilabb civil szektorban tudjanak tevékenykedni.

Kovács Péter kitért arra:

a tavalyi ifjúságkutatási felmérés is azt mutatta, hogy romlott a fiatalok mentális egészsége.

Ismertetése szerint míg 2008-ban a munkanélküliségtől való félelmet rangsorolták első helyre a fiatalok, ezt 2020 óta a közösségek hiánya és a bizonytalanságtól való félelem váltotta fel.