UkrajnaEurópai UnióKormányinfó

Ukrajna Európából akar megélni + videó

Ukrajna helye nem az Európai Unióban van – mutatott rá Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter külön kiemelve felháborítónak nevezte azt az ukrán felvetést, hogy a katonai-védelmi kiadások mellett nyolcszázmilliárd dollárt kérne az állam mindennapi működésére. Leszögezte: „nem a magyar adófizetők forintjaiból kell ukrán nyugdíjakat és béreket fizetni”.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 08. 14:25
Fotó: Olivier Matthys Forrás: MTI/EPA pool
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Senki nem köthet olyan megállapodást, ami az Európai Unió csatlakozási folyamatát eltérít a lisszaboni szerződésben rögzített eljárásról, azaz a teljes egyhangúságtól – mutatott rá Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, kijelentve, Ukrajna helye nem az Európai Unióban van. Elmondása szerint a legnagyobb aggodalommal állapította meg a kormány, hogy a nyilvánosságra még nem hozott húszpontos ukrán tervben 2027. január elsejei belépés szerepel. Gulyás Gergely „teljesen lehetetlennek, elfogadhatatlannak és képtelennek” nevezte a dátumot.

Gulyás Gergely a január 9-ai kormányinfón leszögezte, Ukrajna helye nem az Európai Unióban van (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)
Gulyás Gergely a január 9-ai Kormányinfón leszögezte, Ukrajna helye nem az Európai Unióban van (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)

Mint fogalmazott, ennél is felháborítóbb és meglepőbb az az ukrán jelzés, hogy a katonai-védelmi kiadások mellett 800 milliárd dollárra formálnak igényt mindennapi állami működésére.

Ebből az összegből 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjat vagy 60 éven át családtámogatást fizetni

– emelte ki.

Hozzátette: ez a pénz a tizenegyszerese az uniótól Magyarország által 2004 óta nettó értéken kapott forrásoknak, kijelentve, „nem a magyar adófizetők forintjaiból kell ukrán nyugdíjakat és béreket fizetni”.

– Azt látjuk, hogy Ukrajna tíz éven keresztül gyakorlatilag Európából akar élni; ez már nem a védekezés költsége – fogalmazott a miniszter. Kijelentette: egyedül reális esélye az amerikai béketervnek van, az Európai Uniónak nem osztottak lapot és nem kapott helyett a tárgyalóasztalnál, „ezért különböző kétségbeesett és elsősorban látványra törekvő utóvédharcok vannak”.

Lapunk Kormányinfóról készített teljes szöveges tudósítását ezen cikkben tudja elolvasni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA pool/Olivier Matthys)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

add-square Kormányinfó

Februárig biztos marad az árrésstop

Kormányinfó 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfinn

Amin lehet röhögni és amin tilos

Bayer Zsolt avatarja

Már akinek, persze…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu