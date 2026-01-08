Ukrajna Európából akar megélni + videó

– Senki nem köthet olyan megállapodást, ami az Európai Unió csatlakozási folyamatát eltérít a lisszaboni szerződésben rögzített eljárásról, azaz a teljes egyhangúságtól – mutatott rá Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, kijelentve, Ukrajna helye nem az Európai Unióban van. Elmondása szerint a legnagyobb aggodalommal állapította meg a kormány, hogy a nyilvánosságra még nem hozott húszpontos ukrán tervben 2027. január elsejei belépés szerepel. Gulyás Gergely „teljesen lehetetlennek, elfogadhatatlannak és képtelennek” nevezte a dátumot.

Gulyás Gergely a január 9-ai Kormányinfón leszögezte, Ukrajna helye nem az Európai Unióban van (Fotó: Balogh Zoltán/MTI)

Mint fogalmazott, ennél is felháborítóbb és meglepőbb az az ukrán jelzés, hogy a katonai-védelmi kiadások mellett 800 milliárd dollárra formálnak igényt mindennapi állami működésére.

Ebből az összegből 40 éven keresztül lehetne Magyarországon nyugdíjat vagy 60 éven át családtámogatást fizetni

– emelte ki.

Hozzátette: ez a pénz a tizenegyszerese az uniótól Magyarország által 2004 óta nettó értéken kapott forrásoknak, kijelentve, „nem a magyar adófizetők forintjaiból kell ukrán nyugdíjakat és béreket fizetni”.

– Azt látjuk, hogy Ukrajna tíz éven keresztül gyakorlatilag Európából akar élni; ez már nem a védekezés költsége – fogalmazott a miniszter. Kijelentette: egyedül reális esélye az amerikai béketervnek van, az Európai Uniónak nem osztottak lapot és nem kapott helyett a tárgyalóasztalnál, „ezért különböző kétségbeesett és elsősorban látványra törekvő utóvédharcok vannak”.

