Nemzetközi patrióta párbeszéd: a béke és a profi haderő szükségességéről tanácskoztak Budapesten

– Régi szokás, hogy a Fidelitas kongresszusa előtt mindig csinálunk egy nemzetközi konferenciát, ahova azokat a szövetségeseinket hívjuk el, akik a patrióta világban mozognak. Idén először nemcsak Európában gondolkodtunk, hanem távolabbi helyszínekről is hívtunk patrióta fiatalokat a konferenciánkra – mondta el lapunk kérdésére válaszolva Mohácsy István, a Fidelitas elnöke.

Kiemelte, már hagyomány, hogy a konferencián mindig azokat a fiatalokat érintő kérdéseket beszélik át, ami leginkább foglalkoztatja a nemzetközi és a magyar közvéleményt.

Gondolok itt a migráció kérdésére, az orosz–ukrán háborúra, illetve a sorkatonai szolgálat visszaállítására. Ezek voltak a fő témák, illetve az energetikai kérdésekről is volt egy panelbeszélgetés. A konferenciára idén azért hívtunk meg kontinensen kívülről is fiatalokat, mert szeretnénk betölteni mi is azt a szerepünket, ami Magyarország 1100 éves feladata. Mi egyfajta kompország vagyunk, és nálunk tud találkozni a kelet a nyugattal

– jelentette ki Mohácsy a patrióta konferenciával kapcsolatban. Elmondta, a rendezvényen részt vettek grúz patrióták, illetve republikánus fiatalok az Egyesült Államokból. A politikus szerint a rendezvény idénre egy olyan nemzetközi konferenciává nőtte ki magát, ahol nyugati és keleti patrióta fiatalok tudtak találkozni.

A sorkatonaság visszaállításával kapcsolatban a Fidelitas elnöke elmondta, alapvetően abban minden megjelent fiatal egyetértett, hogy Európában jelenleg az orosz–ukrán háború lezárása a legfontosabb kérdés.

Ez a fiatalok szempontjából egy meghatározó ügy. Magyarországon pedig a jövő évi választásnak is ez a fő kérdése, hogy az a fiatal, aki a békére szeretne szavazni, annak egy lehetősége van, a Fidesz–KDNP-szövetségre leadni a voksát, melynek a Fidelitas is a tagja. Abban is egyet tudtunk érteni, hogy minden országnak szüksége van arra, hogy egy olyan hadereje legyen, ami képes megvédeni az országot egy esetleges támadás esetén

– tette hozzá a politikus. Elmondta, a sorkatonaság kérdésében javarészt egyetértettek a patrióta szervezetek képviselői a magyar kormány és a Fidelitas álláspontjával.