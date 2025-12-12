Utcai gerillaharcok, betört üvegablakok, megrongált kirakatok. Gyűlölethullámot, erőszakot és pusztításokat szültek az Izrael-ellenes tüntetések Olaszországban. Palesztina szabadságát követelték, miközben csatatérré változtatták Milánó, Róma, Torinó, Bologna és más olasz nagyvárosok utcáit. Az önmagukat békés megmozdulásnak nevező felvonulásokról a legtöbb esetben kiderült: a rendbontók valós célja a jobbközép kormány meggyengítése, valamint a rendfenntartó erők rágalmazása volt.
Gyűlölethullám és erőszak az Izrael-ellenes tüntetések mögött
Megdöbbentő adatokat közölt az olasz belügyminiszter. A 2025-ös év folyamán 2300 békés tüntetésnek meghirdetett Izrael-ellenes megmozdulás volt országszerte, melynek nagy része erőszakkal zárult.
Matteo Piantadosi olasz belügyminiszter az év végén a parlamentben számolt be az erőszakos zavargásokról. Az adatok kétségtelenül megdöbbentőek.
A miniszter elmondta, hogy az idei év során több mint 2300 békés tüntetésnek meghirdetett felvonulásra került sor. Az esetek túlnyomó többségében ezek azonban erőszakba fordultak.
A megmozdulások során 342 rendőr sérült meg. A belügyminiszter arra is kitért, hogy az év folyamán 8600 tüntetés volt országosan. Ez azt jelenti, hogy naponta legalább húsz megmozduláson kellett felügyelniük a hatóságoknak.
Bár a statisztikák önmagukért beszélnek, az ellenzéki erők mégis azzal vádolják a kormányt, hogy korlátozza a gyülekezési szabadságot. Az Izrael-ellenes megmozdulásokat szervező palesztin mozgalmak és szélsőbaloldali szervezetek szerint a kormány el akarja hallgattatni őket.
Piantadosi arról is szólt, hogy rendkívüli erőfeszítéssel dolgoznak a rendfenntartó erők. Az úgynevezett „vörös zónákban” egymillió-háromszáz személyt igazoltattak, 8700 személyt távolítottak el, 73 százalékuk migráns volt.
A palesztinpárti tüntetések első számú áldozatai kétségtelenül a rendfenntartó erők munkatársai voltak. A felvonulásokon rendszeresek voltak a provokációk és az agresszió. A kormány az év folyamán emelte a rendfenntartók erők munkatársainak számát, 39 ezer rendőr, csendőr, pénzügyőr felvételével erősítették a közbiztonság megteremtését.
Aggasztó, hogy sok esetben az ellenzéki erők sem ítélik el az utcai erőszakot, sőt a migránsok egyenesen jogosnak tartják a zavargásokat és pusztításokat.
A palesztinpárti tüntetéseken az arab fiatalok úgy nyilatkoztak, hogy oka van az erőszakos megnyilvánulásoknak. Azért törnek és zúznak, mert a kormány el akarja hallgattatni őket, elnyomás áldozatai.
Különben is mi az pár betört üvegablak a milánói pályaudvaron a több száz meggyilkolt palesztin gyermekhez képest?
– mondta az egyik milánói tüntetésen egy egyiptomi férfi.
Andrea Delmastro della Vedova igazságügyi államtitkár úgy nyilatkozott: nem alkalmankénti zavargásokról van szó, hanem összehangolt, szisztematikus erőszakról. A tiltakozók azzal a tudatos szándékkal mennek ki a tüntetésre, hogy megbénítsák és felforgassák a városokat, megtámadják a rendőröket.
Az államtitkár a demokrácia elleni támadásnak nevezte az utcákon tomboló erőszakot, és szigorított szankciók kiszabását szorgalmazza az egyenruhás személyek rágalmazóinak.
Úgy véli, nem szabad figyelmen kívül hagyni az intő jeleket, mert hosszú távon kezelhetetlenné válhat a helyzet. A vak, pusztító erőszak nem veheti át a főszerepet, a migránsok pedig nem tehetik tönkre azt az országot, amely befogadta őket.
Borítókép: Izrael-ellenes tüntetés (Forrás: X)
