Gyűlölethullám és erőszak az Izrael-ellenes tüntetések mögött

Matteo Piantadosi olasz belügyminiszter az év végén a parlamentben számolt be az erőszakos zavargásokról. Az adatok kétségtelenül megdöbbentőek.

A miniszter elmondta, hogy az idei év során több mint 2300 békés tüntetésnek meghirdetett felvonulásra került sor. Az esetek túlnyomó többségében ezek azonban erőszakba fordultak.

A megmozdulások során 342 rendőr sérült meg. A belügyminiszter arra is kitért, hogy az év folyamán 8600 tüntetés volt országosan. Ez azt jelenti, hogy naponta legalább húsz megmozduláson kellett felügyelniük a hatóságoknak.

Bár a statisztikák önmagukért beszélnek, az ellenzéki erők mégis azzal vádolják a kormányt, hogy korlátozza a gyülekezési szabadságot. Az Izrael-ellenes megmozdulásokat szervező palesztin mozgalmak és szélsőbaloldali szervezetek szerint a kormány el akarja hallgattatni őket.

Piantadosi arról is szólt, hogy rendkívüli erőfeszítéssel dolgoznak a rendfenntartó erők. Az úgynevezett „vörös zónákban” egymillió-háromszáz személyt igazoltattak, 8700 személyt távolítottak el, 73 százalékuk migráns volt.

A palesztinpárti tüntetések első számú áldozatai kétségtelenül a rendfenntartó erők munkatársai voltak. A felvonulásokon rendszeresek voltak a provokációk és az agresszió. A kormány az év folyamán emelte a rendfenntartók erők munkatársainak számát, 39 ezer rendőr, csendőr, pénzügyőr felvételével erősítették a közbiztonság megteremtését.