Kaland Caracasban

Az ember mindig a jelenségekkel találkozik, de mindig a jelenségek mögött (alatt, felett stb.) meghúzódó lényeg érdekli. Bár mint tudjuk a lényeg az sohasem látható, de e nem látható lényeg megragadására irányuló szívós törekvésünk arra a feltevésre épül, hogy a lényeg megértése kiszámíthatóbbá teheti számunkra a jövőbeli folyamatok előreláthatóságát. Ha pedig kiszámíthatóbb a jövő, akkor talán nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat, legalább is ezt reméljük. Márpedig minden élőlény, pláne egy ilyen magunkfajta szorongó főemlős, elsősorban biztonságra vágyik. Hogy aztán valóban így áll-e a dolog ezzel az előreláthatósággal, azt egy ilyen örvénylésben lévő rendszerben, mint amilyen a mai világ elég nehéz megmondani.

Éppen ezért nincs könnyű helyzetben az, aki most a venezuelai „sajnálatos események”, amúgy igen látványos lejátszás-technikai felszín alatti rétegeit szeretné megérteni. Tekintettel azonban arra, hogy Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb kőolaj-tartalékával, és a kőolaj ára egy ilyen akció nyomán feltehetőleg drámai módon megváltozik majd, így mégis csak kísérletet kellene tennünk arra, hogy megértsük a felszíni történések mélyebb „jelentését”. Mert bár Venezuela messze van, de az ott mostanában lejátszódó dologok egy pillanat alatt nagyon közelivé tudnak válni.

Talán segíthet a lényeg megértésében az amerikai elnök bejelentésének az alábbi mondata, „Az új nemzetbiztonsági stratégiánk értelmében a nyugati érdekszféra amerikai dominanciáját nem kérdőjelezheti meg senki”. Ez a mondat elég egyértelmű „üzenet”, hisz ez a stratégia valóban a kétszáz évvel ezelőtti Monroe elvet teszi meghatározóvá azzal, hogy újra kimondja. „Amerika az amerikaiaké”. Ez már akkoriban is azt jelentette valójában, hogy már a fiatal Amerikai Egyesült Államok sem akarta eltűrni, hogy az európai hatalmak közvetlenül érvényesíthessék akaratukat az amerikai kontinensen. Az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia „Trump collorary” (Trump „folyomány”) címszó alatt említi ezt a „felelevenítést”, ami a világ újrafelosztására irányuló szándék igen látványos megerősítése. Az amerikai külügyminiszter azt is hozzátette mindehhez másnap, hogy: „Remélem sokan megtanulták a tegnap estéből a leckét” Még egyértelműbben üzen Donald Trump alábbi néhány mondata: „A célunk, hogy sikeres és demokratikus átmenetet hajtsunk végre és támogassunk Venezuelában. Nem tudjuk mi az országot vezetni, de egy átmeneti időszakban támogatjuk Venezuela népét. Békét, szabadságot és igazságot akarunk a nagyszerű venezuelai népnek”.