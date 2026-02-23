Harmadik berendezkedés

Azt természetesnek vesszük, hogy a Ferenc József, Horthy Miklós és Kádár János nevéhez kötődő rendszerek, illetve berendezkedések (a kettő nem ugyanaz, de különbségük taglalására kicsit később térnék vissza) egyszer véget értek. Az előző kettőt az első és második világháború temette maga alá, az utóbbi összeomlásakor ugyan világháború nem volt, de Magyarország rendszerváltáshoz kötődő vagyonvesztése nagyobb volt, mint a második világháború nyomán elszenvedett kár, és a nemzeti tulajdonban lévő vagyon ma nagyjából ugyanakkora, mint negyven évvel ezelőtt volt.

Ez utóbbiról amúgy nem illik beszélni, ráadásul csak becslések vannak, mert a rendszerváltás „demokratikus és szabad” rendszerének nagyobb dicsőségére mindmáig elmaradt az egységes átfogó nemzeti vagyonleltár megteremtése. Ami azért érdekes, mert a különböző politikai alakzatok ugyan folyamatosan és kölcsönösen egymást vádolják a nemzeti vagyon eltulajdonításával, de érdekes módon egyikük se nagyon törekedett arra, hogy mindenki számára követhető nemzeti vagyonkatasztert hozzon létre. Úgy vádolják tehát kölcsönösen egymást, hogy senki nem tud semmit, miközben feltehetőleg mindenki tud mindent.

Viszonylag megbízható tudásunk csak arról van, hogy 1980 és 2010 között harminc év alatt csak az offshore kilopott pénz 242 milliárd dollár volt 2010-es áron, ami mai áron inkább 360 milliárd dollárnak felel meg, vagyis lényegesen magasabb, mint az egyévi gazdasági teljesítményünk. De visszatérve a rendszerváltás előtti bő évszázadra, az akkori három rendszer bukását, egyáltalán magát azt a tényt, hogy véget értek (hisz semmi sem tart örökké) azt természetesnek tartjuk, mégis furcsán hangzana az a kérdés, hogy mikor fog megbukni a rendszerváltás rendszere. Még mielőtt bárki félreértené, nem az elmúlt 16 év rendszeréről (helyesen berendezkedéséről!) beszélek, hanem a rendszerváltás 1989–90 óta fennálló rendszeréről. Arról a rendszerről, amiről amúgy semmiféle vita nem volt akkoriban, mert 2010-ig húsz éven át minden politikai alakzat ugyanazt állította, hogy ez a rendszer, vagyis bürokratikus hamis nyelven a demokrácia és piacgazdaság, vagy ahogy a pártszlogenek fogalmaztak ennél is primitívebb szinten „a szabadság és jólét” az igenis „örökké tart”. Ez gyerekesen naiv vagy cinikusan gonosz feltevés (ki-ki ízlése szerint választhat a kettő között). A történelmileg magát másfél évszázada, de Trianon óta egészen biztosan vesztesnek érző többség ezt nagyon nem így vélte, de 2010-ig nem nagyon látta értelmét bármilyen lázadásnak. Pedig azért elgondolkodtató, hogy a 2006-os egy keresőre jutó reálbér nagyjából az 1978-as szintnek felelt meg, így nem lett volna teljesen indokolatlan a lázadás.