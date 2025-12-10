Izrael-ellenes tüntetők zavarják meg a karácsonyi vásárokat Európában

A karácsonyi vásárok, akárcsak a templomok, kávézók, emlékművek, operaházak, színházak és karneváli felvonulások, elválaszthatatlanok az európai városok képétől. A késő középkor óta a karácsonyi vásárok színes fényeikkel, rusztikus faházikóikkal, gőzölgő puncsukkal, pörkölt mandula és vattacukor illatával gyerekek és felnőttek számára is örömteli pillanatokat jelentenek. A meghitt hangulatot azonban nem csak a terrortámadástól való félelem kordonjai, hanem az Izrael-ellenes tüntetők is megzavarják.

Fotó: AFP

A brüsszeli karácsonyi vásár megnyitásakor álarcos, palesztinbarát aktivisták ejtették rémületbe a családokat. Bekerítették a látogatókat, fekete és piros füstbombákat és palesztin zászlókat lengettek, dobpergés kíséretében többek között „Shame on you” (Szégyelld magad) kiáltásokat hallattak. Szemtanúk „káoszról” és „pánikról” beszéltek – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Bécsben is megzavarták a karácsony előtti ünnepi hangulatot az Izrael-ellenes tüntetők. Az első adventi hétvégén a tüntetők a bécsi városháza előtti karácsonyi vásárnál álltak, zászlókat lengettek és olyan mondatokat skandáltak, mint a „free Palestine” (szabad Palesztina)

A tüntetés kezdetén egy gázai aktivista fizikailag bántalmazott egy osztrák riportert, és megakadályozta őt a tudósításban. A rendőrségnek kellett közbeavatkoznia. Az aktivisták ezek után palesztin zászlókkal„díszítették” a Votivkirche, Bécs második legmagasabb templomának tornyait.

Berlinben felháborodást keltett egy anticionista palesztin stand az Alexanderplatz karácsonyi vásárán. Ott antiszemita dekorációs tárgyakat kínáltak eladásra, például mágneseket, ékszereket és vágódeszkákat, amelyek Izrael térképének körvonalait ábrázolják, de a palesztin zászló színeiben vagy fekete-fehér palesztin kendőben. medálokat is árultak, amelyek a palesztinok Izrael elleni ellenállásának szimbólumai.

A francia Toulouse-ból is keringnek az interneten videók karácsonyi vásár zavaróiról. A felvételeken fiatal férfiak láthatók, akik hangos arab zenét játszottak a vásáron – ami sok helyi lakos számára nyílt provokáció volt.