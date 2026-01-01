Grandiózus fejlesztések 15 éve: kormányzati forrásokból nyerte vissza békebeli fénykorát a budai Vár

A Budapesten állami forrásokból megvalósított fejlesztési projektek között különleges helyet foglal el a Nemzeti Hauszmann program, amelynek célja, hogy Magyarország kiemelkedő értékű szellemi és kulturális öröksége, a budavári palotanegyed a fénykorában, a XIX–XX. század fordulóján kialakult arcát mutassa úgy, ahogy azt Hauszmann Alajos építész megálmodta.

Többfunkciós épület

A Várszínházként is ismert épület évtizedekig pihent csendesen a Sándor-palota szomszédságában. A kissé mellőzött ház akkor került ismét a figyelem középpontjába akkor, amikor kiderült, hogy ide költözik a Miniszterelnökség. Bár az épületet gyakran emlegetik karmelita kolostorként is, valójában két házból álló épületegyüttesről van szó: az egykori templomról és a vele egybeépült kolostorról. A kettősség kívülről is jól látszik: az épületegyüttes Sándor-palotához közeli, magasabb, Várszínházként ismert épületrésze eredetileg templom volt, a tőle északra elterülő szárny pedig a karmelita kolostor.

Fotó: PestBuda.hu

Mivel Buda városának egyre nagyobb szüksége volt egy állandó kőszínházra, a királyi engedélyt követően a karmeliták egykori templomát átengedték erre a célra. Az átépítés eredményeként 1787-ben nyílt meg a Várszínház, a város első állandó színháza. A többször felújított és átépített épület azonban 1924-re siralmas állapotba került, s miután a karzat leszakadt, be is zárták. A háború után szerkezetileg helyreállított épületet színházként csak a hetvenes években nyitották újra, a kolostorban 1945 után különféle intézmények irodái működtek.

Békebeli tervek teljesültek

Érdekesség, hogy a Miniszterelnökség beköltözése már jóval korábban felmerült: a XIX. század végén az akkori sajtó tényként kezelte, hogy az épületegyüttest a Sándor-palotával együtt lebontják, és helyükre egy új, jóval tágasabb, reprezentatív miniszterelnökséget építenek. Bár akkor semmi sem lett a tervekből, 2019-től végül mégis a karmelita kolostor ad otthont a kormányfői hivatalnak. Az új kormányzati épület kialakítása során teljes mértékben a XVIII. századi egyszerű belsőt állították helyre a tervezők, de ezzel együtt teljes mértékben megfelel a XXI. századi kormányzás elveinek. Az új helyszín lehetővé tette, hogy a kormányfő és a kabinet fizikailag hivatalosan is elváljon a törvényhozó hatalomtól, ahogyan az a nyugat-európai országokban jellemző. A rekonstrukció összköltsége közel 14 milliárd forint volt.