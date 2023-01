A régi iskola: bizonyos szinten felül nehéz elválasztani a mestert a művésztől

Remekmű a lépcsőházban

Az igazgató a magas, boltozatos folyosón végigvezetve az iskolai muzeális archívumba kísér, mely tele van gipszornamentika-tanulmányokkal, szobrokkal és régi rajzok tömegével. Minden diáknak tudnia kellett a saját szakmájának megfelelő tárgyat a műszaki rajz ismérvei szerint ábrázolni, illetve árnyékolással térhatásúvá tett színezett látványrajzot készíteni róla, amely a mai 3D-s számítógépes grafika korabeli megfelelője volt.

Már késő délután van, odakint sötét és hideg, de a műtermekben, amelyek a régi fényképek tanúsága szerint szinte semmit sem változtak az elmúlt száz évben, még javában tartanak a foglalkozások. Elsőként egy szobrászműhelybe lépünk be, ahol felsőbb évfolyamosok egyforma, görög atlétát ábrázoló gipszszobraikat tökéletesítik. A polcokon a tizedik évfolyamosok mindenféle állatábrázolásai sorakoznak. Arrébb ékszerekkel teli folyosói tárlók jelzik, a következő állomásunk az ötvösműhely lesz, ahol most vékony fémlemezből kell bonyolult, csipkeszerűen áttört finom, térhatású kis pillangó- és madár-kompozíciókat készíteniük a diákoknak, akik szemlátomást egymást is támogatják a munkában. Egyikük épp satuba fogott munkadarabot hevít gázlánggal, a többiek pedig figyelik, tanácsokkal látják el, drukkolnak neki. A díszítőfestők termében éppen rajzóra folyik, beléptünkre a pózoló fiatal aktmodell félénken takarja el fedetlen kebleit. Az emberi test anatómiai pontosságú ábrázolása már az ókori görögök óta az európai művészeti hagyományok ismeretének alapjait képezte. Egy mai tanulónak is rendelkeznie kell ezekkel az ismeretekkel, ha önálló alkotóként vagy restaurálási és rekonstrukciós munkálatok során az egykori mesterek nyomdokaiba szeretne lépni. A korongozó keramikusok termében is lázas munka folyik, roskadozik az égetőkemencék előtti asztal a történelmi korszakokat idéző kerámiáktól.

Stílus- és technikatanulmányok közt látunk bronzkort idéző kerámiaedényeket, ókori görög fekete alakos vázákat, egyiptomi amforákat és középkori mázas edényeket, mellettük feltűnik számos mai ízlésnek megfelelő darab, érdekességként pedig egy art deco stílusú váza a XX. század elejét idézve.

A festő, szobrász, ötvös, kerámia és grafika szakok mellett lehet jelentkezni divat-stílus és jelmeztervező, fotográfia, mozgókép, textil- és üvegműves szakokra. A képzés metódusa, módszerei és célja nem sokat változott, szerencsére még a szocializmus évtizedeiben is sikerült megőrizni a tanszabadságot. Az igaz, hogy a mesterképzésről fokozatosan átkerült a hangsúly a művészképzésre, miután az országossá váló intézménybe az ország legtehetségesebb fiataljait gyűjtötték össze, akik közül legtöbben a képzőművészeti vagy iparművészeti felsőoktatásban folytatták tanulmányaikat.

– Az, hogy ma ismét jelentős igény mutatkozik az építőipar és más iparágak részéről a művészi szintű kézműves-mesteremberek iránt, egzisztenciálisan nagyon is vonzó karrierutakat ígér a fiatalok számára – mondja az igazgató, hozzátéve: aligha véletlen a hatszoros túljelentkezés. Manapság nem tesznek merev különbséget a mester és a művész között. Inkább Lotz Károly­ példája az irányadó, hiszen neki sem derogált nagyszabású vásznak után egy „közönséges” lépcsőházban, polgári megrendelésre festeni. Kortársaival együtt ő is egyszerűen „csak” mesternek tartotta magát.