Ozzy, a csodák csodája 

Gyökerek

1948-ban született, Angliában, Birminghamben, azon belül is Astonban. Ez nem az angol kisasszonyok világa. Külváros, melós negyed, nagy család, sok tesó, tapintható szegénység, néha kenyérre is alig futja. Innen indul a mesebeli történet a fényűző gazdagságig. A környék egyetlen nevezetessége az Aston Villa labdarúgócsapata, aminek haláláig hűséges szurkolója és támogatója. De Ozzy kedveli ezt a hangulatot, húszéves koráig még a belvárosba is alig mozdul ki. Be. Éli az életét, bandázik a srácokkal, és a helyi és korabeli szokásoknak megfelelően még egy betöréses lopásba is belekeveredik. Kesztyűt húz ugyan, de egy olyat, aminek nincsenek ujjai. Ez már Woody Allen-i magasság és mélység. Lebukik, börtön, az első tetkók. Aztán zenekarokat alapít a haverjaival, legvégül a Black Sabbath nevűt. Gyorsan kiderül, hogy eszméletlen hangja van, a színpadi jelenléte pedig jócskán meghaladja azt, amit extrémnek szoktunk nevezni.

A korszak

A hatvanas éveknek vége, az összes illúziójával együtt. A hippikből yuppik lesznek, a rock and rollból egyre nagyobb üzlet. Az addigi sztárok vagy meghaltak, vagy leléptek. Ekkor ütött be a karcos hard rock, ami aztán megágyazott a heavy metalnak, és egészen a punkok felbukkanásáig vitte a prímet. Már ami a nehéz zenét illeti. Megjelenik egy fantasztikus triumvirátus (Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath), és mindent letarolnak. Aki kezdőként gitárt vesz a kezébe, a Starway to Heaven (Zepp), a Smoke on the Water (Purple) vagy az Iron Man (Sabbath) riffjeit nyüstöli kegyetlenül. Lobog a rőzse, dőlnek a drogok, a csajok és a lóvé.

Mindeközben Budapesten

Az első Black Sabbath-lemezemet (bakelit, vinil természetesen), a Paranoidot egy lepukkant (doh–rántott hús kombó szaga és illata szitál a levegőben) Múzeum körúti kapualjban, közvetlenül a Központi Antikvárium mellett vásároltam egy neppertől háromszáz forintért. Jugó nyomás, vajdasági csibészek csempészték a cuccot a farmerekkel együtt, aztán a dílerek terítették. Mindent meg lehetett kapni nem sokkal a megjelenése után. A hely ismert volt a táncdalfesztiválok zenéinél menőbb stílusokat kedvelők táborában, és persze a zsaruk is tudtak róla. Így aztán amikor megjelentek a fakabátok, olyan sürgés-forgás támadt, mint egy nápolyi illegális cigarettapiacon, menekült, ki merre látott. Hazavittem a zsákmányt, és feltekertem a hangerőt a csehszlovák motyón. Valószínűleg volt némi headbang és léggitár is, erre már nem emlékszem pontosan. Szegény édesanyám, akit végtelen türelemmel áldott meg a Jóisten (ezt most látom csak pontosan, hogy rohamosan öregszem, és persze árva is vagyok a tetejébe), és nagyon szépen beszélt hozzám, úgy nagyjából a harmadik számig bírta, bejött a szobába, és Ozzyt túlüvöltve megkérdezte: „Kisfiam, lehalkítanád ezt az őrültet?” Megjegyzését akkor a generációs szakadék létezésének bizonyítékaként értékeltem, de ma már tudom, anyám zseniális diagnoszta volt. Ozzy komplett őrült volt, és konzekvensen az is maradt.