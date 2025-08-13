Spoilerezett történelem

Ne visszafelé olvassuk a történelmet! – tanít bennünket Borhi László történész, de azért nehéz ellenállni a kísértésnek, főleg, ha egyszer a szépirodalomból is készen kapjuk hozzá a nyersanyagot. Az utókor nemzedékeinek képviselőiként kipárnázott az utunk: noha műveltségünk ma már jórészt kimerül abban, hogy meg tudunk osztani egy-egy Facebook-bejegyzést meg az Instagramon is elboldogulunk, a legtöbben azért eleve úgy vágunk bele A Pál utcai fiúk vagy a Bűn és bűnhődés olvasásába, hogy előre tisztában vagyunk vele: Nemecsek Ernő meghal a végén, Raszkolnyikov pedig megöli az öregasszonyt. Memoárokkal is hasonló a helyzet.

Akármilyen nagy államférfi kínlódott oldalak százain át a saját mindennapjai megértésével és megértetésével, a huszonegyedik század foteléből a kisember is tudja már a sztori végét. Vagy legalábbis úgy hiszi.

Forgách András, a dramaturgként és műfordítóként is jól ismert író, a Zehu szerzője márpedig jókora nyersanyagot tesz azok kezébe, akik nem ijednek meg egy 589 oldalas könyvtől. A Zehu a 2007-ben megjelent Zehuze a szerző általi – irodalomtörténetileg is szokatlan – átdolgozása; miközben az eredeti címe szerkesztőségünk hébertudósa szerint legalábbis valami olyasmit jelent: Ez van, az utóbbi, csonkított cím inkább felkiált: Ez az! Mintha csak az író egyszer csak rálelt volna a megoldásra. Egy magyar–izraeli levélregényről beszélünk, terjengős, de magát inkább felfalató, semmint az olvasót fárasztó szövegfolyamról, a fő narrátorunk pedig – nevezzük így – Anya (lefordítva: Forgách Tel-Avivban élő nagyanyja), aki (mint a szerzőtől tudjuk) évtizedeken át valóban hetente küldte kézzel írott leveleit Budapestre a Szentföldről Magyarországra költözött lányának.

Forrás: libri.hu

Innentől válik az elbeszélés spoilerezett, azaz elárult végkifejletű történelemmé. Ma már tudjuk, amit Forgách a Zehuze 2007-es megjelentésekor még nem tudott: anyja – aki szavai szerint neki maga volt az égbolt —, a fennmaradt családi fotók tanúsága szerint ez a kivételesen szép kisugárzású nő, 1976-tól a kádári belügy hírhedt III-as főcsoportfőnökségének ügynöke volt Pápainé néven. Ha úgy tetszik, kém, aki választott hazája (Magyarország) éppen aktuális diktatúrájának spionkodott szülőföldjének – a Palesztina brit mandátumterületből 1948-ra már Izraellé lett országnak – korántsem makulátlan, de azért mégiscsak demokráciája ellenében. Megesik ez így, ahogy épp most tanultuk: zehuze.

Anyám ügynök vagy besúgó volt. Nem volt. De az volt. Nem. De. Na jó, nem besúgó, hanem kém volt. Nem igazi kém, de valami olyasmi

– vívódik maga Forgách az Esterházy Péter Javított kiadásához hasonlítható számvetésében és családi múltfeldolgozásában, a 2015-ben megjelent Élő kötet nem marad című műben. Talán nem véletlen, hogy a fájdalmas múltfeldolgozásra épp a németnek vannnak autentikus szavai; olyanok, amelyeket talán csak Goethe nyelvének szerelmesei tarthatnak szépnek: Vergangenheitsaufarbeitung vagy Vergangenheitsbewältigung.