A befogadó hadsereg szükségessége

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

Bayer Zsolt
2025. 08. 18.

A befogadó hadsereg fölöttébb szükséges voltáról szólj most nékem, múzsa – fohászkodám, s fohászom meghallgattatott. S megérkezett a Telex, s véle Bozsó Ágnes, hogy felnyissa a világ, de leginkább a vakon tébolygó magyarok szemét. Tébolyog: tébolyultan bolyong; kontamináció, szóösszevonás, alakkeveredés, Arany János Tengerihántás, de azt hiszem, ez most másodlagos. Most a befogadó hadsereg fölöttébb szükséges voltáról elmélkedünk – illetve elmélkedik helyettünk a Telex, Bozsó Ágnes, s elmélkednek még a derék dánok, akik sajnos nem ragadtak le Andersennél, hanem továbbléptek, s megérkeztek a mába, ahol egyre riasztóbb idióták dáridója zajlik, szegény percemberek már régen nincsenek sehol, és mi soha nem gondoltuk, hogy vissza fogjuk sírni őket.

Mit sírni: zokogni.

De azt hiszem, talán ez is másodlagos, mert most a befogadó hadsereg fölöttébb szükséges voltáról elmélkedünk.

Mutatom: 

„Arte: A nőket is besorozzák a hadseregbe, ami egy szemléletváltás szimbólumává vált Dániában” – írja a Telex, s te érzed, valaki ismét a kor ütőerére helyezte ujját, s megint helyetted. S valóban:

„Dániában a nők a katonák negyedét teszik ki, és mindannyian önkéntesek. A férfiak körében is annyi az önkéntes, hogy eddig nem kellett sorkötelesekre támaszkodni. Azonban júniusban radikális lépésre szánták el magukat: 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, és a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget. A szélsőbaloldal két éve még feloszlatta volna a hadsereget, de az orosz fenyegetés miatt már ők is megszavazták az erről szóló törvényjavaslatot.

Az Arténak nyilatkozott egy fiatal dán nő, aki még önkéntesként csatlakozott a sereghez. Ő a nehézségek ellenére sem bánta meg a döntését, és most a sorkatonák érdekeit képviseli a dán hadseregben. A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

Na ugye, pupákok! És ismételjük meg a lényeget: „A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ki merné tagadni: rengeteg a felvetődő kérdés. S én vissza is révedek 1984 augusztusára, amikor is egy fölleges estén bevonultam a Magyar Néphadsereg ercsi helyőrségébe pontonos hidásznak.

Egymás sarkára léptek akkor bennünk a felvetődő kérdések.

– Hogy akkor most mi lesz?

– S hogy mi a bánatot keresek én itt?

– S hogy mostantól életem végéig egy kicsi, alacsony, vízfejűnek tűnő emberke fog hajnalban ébreszteni, üvöltve, miszerint „ jó reggelt elvtársak, ébresztő föl, na gyerünk bikák, dobják el a f…t!”…

– S vajon tényleg jó lesz-e nekünk, ha „odab…szunk az imperialistáknak acsással, s ha ez nem elég, kapnak a pofájukba töpfével”? (Milyen érdekes, most ugyanezt akarják nekünk elmagyarázni, mint szép új világot, csak az imperialistákat lecserélték oroszokra…)

És így tovább, megannyi felmerült kérdés.

De a legfontosabb és legkínzóbb kérdésünk az volt, hogy mikor leszünk már végre egy befogadó hadsereg, mert mi bizony készen álltunk befogadni egy komplett dán női zászlóaljat, Brigitte Nielsennel az élen.

De mindhiába.

Nem kaptunk választ erre sem.

És most végre, elindultunk a befogadó hadsereg irányába. A Bozsó Ági fogja a kezünket és vezet bennünket arrafelé, az úttörő dánokkal egyetemben, kár, hogy Brigitte Nielsen időközben öregecskedő lett – ’63-as, éppen, mint én, vajon még befogadó?

Amúgy mélyen hiszem, a dán útmutatás nem áll meg félúton. Ugyanis a végső cél az a befogadó hadsereg, amely örömmel és az ostoba előítéletek kizárásával fogadja be az ellenséget, az ellenség katonáit, esetünkben tehát a ruszki bakákat.

A sorozott dán nők legnagyobb örömére…

 (Az iránymutató és remek írás itt:

https://telex.hu/kulfold/2025/08/18/dania-orosz-ukran-haboru-kotelezo-sorkatonasag-sorozas-nok)

