A befogadó hadsereg szükségessége

A befogadó hadsereg fölöttébb szükséges voltáról szólj most nékem, múzsa – fohászkodám, s fohászom meghallgattatott. S megérkezett a Telex, s véle Bozsó Ágnes, hogy felnyissa a világ, de leginkább a vakon tébolygó magyarok szemét. Tébolyog: tébolyultan bolyong; kontamináció, szóösszevonás, alakkeveredés, Arany János Tengerihántás, de azt hiszem, ez most másodlagos. Most a befogadó hadsereg fölöttébb szükséges voltáról elmélkedünk – illetve elmélkedik helyettünk a Telex, Bozsó Ágnes, s elmélkednek még a derék dánok, akik sajnos nem ragadtak le Andersennél, hanem továbbléptek, s megérkeztek a mába, ahol egyre riasztóbb idióták dáridója zajlik, szegény percemberek már régen nincsenek sehol, és mi soha nem gondoltuk, hogy vissza fogjuk sírni őket.

Mit sírni: zokogni.

De azt hiszem, talán ez is másodlagos, mert most a befogadó hadsereg fölöttébb szükséges voltáról elmélkedünk.

Mutatom:

„Arte: A nőket is besorozzák a hadseregbe, ami egy szemléletváltás szimbólumává vált Dániában” – írja a Telex, s te érzed, valaki ismét a kor ütőerére helyezte ujját, s megint helyetted. S valóban:

„Dániában a nők a katonák negyedét teszik ki, és mindannyian önkéntesek. A férfiak körében is annyi az önkéntes, hogy eddig nem kellett sorkötelesekre támaszkodni. Azonban júniusban radikális lépésre szánták el magukat: 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbítják meg a sorkatonai szolgálatot, és a nőkre is kiterjesztik a kötelezettséget. A szélsőbaloldal két éve még feloszlatta volna a hadsereget, de az orosz fenyegetés miatt már ők is megszavazták az erről szóló törvényjavaslatot.

Az Arténak nyilatkozott egy fiatal dán nő, aki még önkéntesként csatlakozott a sereghez. Ő a nehézségek ellenére sem bánta meg a döntését, és most a sorkatonák érdekeit képviseli a dán hadseregben. A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

Na ugye, pupákok! És ismételjük meg a lényeget: „A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”