A keleti és déli fronton az orosz előrenyomulás szerinte részben annak köszönhető, hogy az ukrán vezetés „monomániásan” koncentrált Pokrovszk védelmére, így máshol meggyengültek az állások.

Castel elmélete szerint a ködös időben az ukrán felderítés súlyosan sérült, és az sem kizárt, hogy az amerikai hírszerzési támogatás intenzitása csökkent, ami hírszerzési „vakfoltot” hozott létre.

A Fekete-tengeren történt dróntámadások és az orosz „árnyékflotta” elleni akciók kapcsán arra figyelmeztet: ezek nemcsak Oroszországot érintik, hanem harmadik országok – például Törökország – biztonságát is, és könnyen vízszintes eszkalációhoz vezethetnek. A Barátság kőolajvezeték elleni ukrán csapásokat úgy értékeli, hogy azok más államok – köztük Magyarország – szuverenitását is érintik, miközben Budapest energiával segíti Ukrajnát.