A beszélgetés során az újságírók megkérdezték Vance-t, mi az, ami a leginkább frusztrálja alelnökként. Azt mondta, hogy eddig nem sikerült olyan megállapodást tető alá hoznia, amely lezárná Oroszország Ukrajna elleni háborúját. – Őszintén szólva az orosz–ukrán helyzet az egész Fehér Ház számára folyamatos frusztrációt jelentett – mondta Vance. Hozzátette, hogy a Fehér Ház valóban úgy gondolta, és Donald Trump amerikai elnök többször is hangsúlyozta, hogy ez volna a legegyszerűbben rendezhető konfliktus – írja az Origo.
Jöhet a fordulat? J. D. Vance közelgő békét lebegtetett meg
J. D. Vance amerikai alelnök arról beszélt, hogy a következő hetekben akár jó hírek is érkezhetnek az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárásáról. Új információk derültek ki.
– Ha pedig valaki korábban azt mondja nekem, hogy a közel-keleti béke könnyebben elérhető, mint a béke Kelet-Európában, biztosan őrültnek tartom – tette hozzá Vance.
Ugyanakkor továbbra is optimista, és arra számít, hogy a következő hetekben jó hírek érkezhetnek. Hangsúlyozta, hogy a folyamat még messze nem ért a végéhez, de előrelépés történt
– írja az RBC Ukraine.
Úgy érzem, jelentős haladást értünk el, de még messze nem vagyunk a végétől
– mondta.
Van ok a bizakodásra – remélhetőleg a következő hetekben kedvező hírek érkeznek ezzel kapcsolatban.
Az amerikai béketerv
Az Egyesült Államok novemberben bemutatta új béketervét az ukrajnai háború lezárására. A kezdeti változat 28 pontból állt.
Az ukrán és amerikai delegációk később dolgoztak a tervezeten. December 2-án Trump megbízottja, Steve Witkoff, valamint az amerikai elnök veje, Jared Kushner Moszkvába utazott, hogy találkozzon a Kreml vezetőjével, Vlagyimir Putyinnal.
Az öt órán át tartó tárgyalás után Putyin tanácsadója, Jurij Usakov azt mondta, egyelőre nem sikerült kompromisszumra jutni, de mindkét fél készen áll a további munkára.
A nyugati sajtó Usakov szavait úgy értelmezte, hogy a Kreml elutasította a jelenlegi amerikai béketervet, ugyanakkor Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője másnap azt állította, ez nem így van.
Néhány nappal később Putyin arról beszélt, hogy a dokumentum már 27 pontból áll, négy külön csomagban. Ukrán egyeztetések után azonban a dokumentum állítólag húsz pontra csökkent.
A The New York Times szerint az egyik csomag Ukrajna szuverenitására vonatkozik, például a hadsereg létszámának és a rakéták hatótávolságának korlátozásával. A többi csomag területi engedményeket, a háború utáni amerikai–orosz gazdasági együttműködést, valamint szélesebb európai biztonsági kérdéseket tartalmaz.
Borítókép: A Trump-adminisztráció (Fotó: AFP)
