Jöhet a fordulat? J. D. Vance közelgő békét lebegtetett meg

Az amerikai béketerv

Az Egyesült Államok novemberben bemutatta új béketervét az ukrajnai háború lezárására. A kezdeti változat 28 pontból állt.

Az ukrán és amerikai delegációk később dolgoztak a tervezeten. December 2-án Trump megbízottja, Steve Witkoff, valamint az amerikai elnök veje, Jared Kushner Moszkvába utazott, hogy találkozzon a Kreml vezetőjével, Vlagyimir Putyinnal.

Az öt órán át tartó tárgyalás után Putyin tanácsadója, Jurij Usakov azt mondta, egyelőre nem sikerült kompromisszumra jutni, de mindkét fél készen áll a további munkára.

A nyugati sajtó Usakov szavait úgy értelmezte, hogy a Kreml elutasította a jelenlegi amerikai béketervet, ugyanakkor Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője másnap azt állította, ez nem így van.