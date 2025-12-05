Rendkívüli

Minimálbér-emelés kontra Tisza-adó – Orbán Viktor hamarosan interjút ad a Kossuth Rádióban + videó

Vlagyimir PutyinUkrajnaZelenszkijbéketervorosz-ukrán háború

Ukrajna drámai helyzetben: véget ért a csúcstalálkozó Zelenszkij és Trump emberei között

Ukrajna legmagasabb szintű biztonsági vezetői Miamiban találkoztak Donald Trump különmegbízottjaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, hogy részletesen megtudják: mit ígért és mit kért Putyin a néhány nappal korábbi moszkvai tárgyaláson, és hogyan alakul a háborút lezárni hivatott, immár 20 pontosra csökkentett amerikai béketerv. Ukrajna sorsa a napokban dőlhet el.

Kozma Zoltán
2025. 12. 05. 6:09
Egy ukrán katona keresztet vet az elesett ukrán katonák sírjai előtt (Fotó: AFP)
Egy ukrán katona keresztet vet az elesett ukrán katonák sírjai előtt (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna tárgyalói december 4-én érkeztek Miamiba, hogy találkozzanak Donald Trump amerikai elnök különmegbízottaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, a legújabb békemegállapodási kezdeményezés megvitatására. A tárgyalások részletei egyelőre nem ismertek.

Ukrajna elnöke kizárta, hogy átengedjék a Donbász egészét (Fotó: AFP)
Fotó: AUkrajna elnöke kizárta, hogy átengedjék a Donbász egészét (Fotó: AFP)FP

Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára, valamint az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke újra találkozott az amerikai tisztviselőkkel, miután ők vezették a korábbi tárgyalásokat Floridában november 30-án és december 1-jén.

A tárgyalások állítólag helyi idő szerint késő estig elhúzódtak december 4-én, közölte egy forrás az ukrán delegációból a Suspilne hírügynökséggel.

A látogatás egy diplomáciai erőfeszítések hullámának közepén történik, miután az Egyesült Államok támogatta a 28 pontos béketervet.

Ukrajna ügyében véget ért a tárgyalás

Több tárgyalási forduló után Volodimir Zelenszkij elnök december 2-án bejelentette, hogy a revideált terv 20 pontból áll. A kulcsfontosságú érzékeny témák közé tartozik a területi kérdés, a befagyasztott orosz eszközök felhasználása és Ukrajna biztonsági garanciái – mondta ő maga.

A miami találkozó Witkoff és Kushner moszkvai látogatását követi, ahol a béketervről tárgyaltak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Jurij Usakov, a Kreml legfőbb tanácsadója, aki részt vett a tárgyalásokon, a találkozót „nagyon hasznosnak, konstruktívnak és rendkívül tartalmasnak” írta le, de megjegyezte, hogy semmilyen konkrét megállapodás nem született.

December 3-án, az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva Trump az amerikai delegáció és Putyin közötti találkozót termékenynek nevezte.

Zelenszkij december 4-i esti beszédében kifejtette, hogy a Miami-i ukrán-amerikai találkozó célja „a teljes információ megszerzése arról, hogy mit mondtak Oroszországban, milyen egyéb ürügyeket talált Putyin a háború elhúzására és Ukrajna, azaz a mi függetlenségünk nyomás alá helyezésére”.

Ukrajna készen áll „a lehető legkonstruktívabban együttműködni összes partnerünkkel annak érdekében, hogy békét érjünk el, és az egy méltó béke legyen”

 – mondta.

Vlagyimir Putyin elnök eközben ismét figyelmeztetett, hogy az ukrán csapatoknak ki kell vonulniuk Ukrajna keleti Donbász régiójából, különben Oroszország elfoglalja azt.

Vagy erővel szabadítjuk fel ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok elhagyják azokat

 – mondta. Moszkva ellenőrzi Donbász mintegy 85 százalékát. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kizárta a területek átengedésének lehetőségét.

Borítókép: Egy ukrán katona keresztet vet az elesett ukrán katonák sírjai előtt (Fotó: AFP)

add-square Trump béketerve

Putyin bejelentést tett a békefolyamatról, ekkor ér véget a háború

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekháború

A béke útján a háború felé

Lóránt Károly avatarja

Az Európai Unió és a NATO vezetői egyfolytában arról beszélnek, hogy fel kell készülni egy Oroszországgal vívott háborúra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu