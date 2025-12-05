Ukrajna drámai helyzetben: véget ért a csúcstalálkozó Zelenszkij és Trump emberei között

Ukrajna tárgyalói december 4-én érkeztek Miamiba, hogy találkozzanak Donald Trump amerikai elnök különmegbízottaival, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, a legújabb békemegállapodási kezdeményezés megvitatására. A tárgyalások részletei egyelőre nem ismertek.

Fotó: AUkrajna elnöke kizárta, hogy átengedjék a Donbász egészét (Fotó: AFP)FP

Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára, valamint az ukrán fegyveres erők vezérkari főnöke újra találkozott az amerikai tisztviselőkkel, miután ők vezették a korábbi tárgyalásokat Floridában november 30-án és december 1-jén.

A tárgyalások állítólag helyi idő szerint késő estig elhúzódtak december 4-én, közölte egy forrás az ukrán delegációból a Suspilne hírügynökséggel.

A látogatás egy diplomáciai erőfeszítések hullámának közepén történik, miután az Egyesült Államok támogatta a 28 pontos béketervet.