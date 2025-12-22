Witkoff szerint megvitatták a következő lépéseket

Az amerikai elnök különmegbízottja szerint konstruktív tárgyalások zajlottak mind Oroszországgal, mind pedig Ukrajnával. Steve Witkoff ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a következő lépések és azok időzítése volt a fókuszban a megbeszéléseken – írja a TASZSZ.

Witkoff szerint konstruktív tárgyalások zajlottak. Fotó: DPA/

Michael Kappeler

Az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségei a közelmúltbeli konzultációk során különös figyelmet fordítottak a konfliktus megoldására irányuló következő lépések időzítésére és sorrendjére – nyilatkozta Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja.

Over the last three days in Florida, the Ukrainian delegation held a series of productive and constructive meetings with American and European partners.



The Ukrainian delegation included Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, Rustem Umerov, and the… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 21, 2025

Witkoff szerint az Egyesült Államok úgy véli, hogy Kijev eltökélt a konfliktus befejezése iránt.

Hozzátette, hogy Washington „közös prioritása a gyilkolás megállítása, a garantált biztonság garantálása, valamint Ukrajna talpra állásához, stabilitásához és hosszú távú jólétéhez szükséges feltételek megteremtése”.

Witkoff elmondta, hogy az amerikai oldalon Jared Kushner, az amerikai elnök veje vett részt tárgyalásokon.

Az ukrán küldöttséget Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára és Andrej Gnatov, a vezérkari főnök képviselte. Az európai országok nemzetbiztonsági asszisztensei is részt vettek a tárgyalásokon, „hogy összehangolják Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa közötti közös stratégiai megközelítést”.

Borítókép: Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)