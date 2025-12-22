Rendkívüli

"Az a jó, ha az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni" – Orbán Viktor átadta Magyarország új autópályáját

Witkoff szerint megvitatták a következő lépéseket

Az amerikai elnök különmegbízottja szerint jól haladnak a megbeszélések Ukrajna és az Egyesült Államok között. Steve Witkoff szerint a következő lépések és azok időzítése volt a fókuszban a tárgyalás során.

2025. 12. 22. 10:07
Az amerikai elnök különmegbízottja szerint konstruktív tárgyalások zajlottak mind Oroszországgal, mind pedig Ukrajnával. Steve Witkoff ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a következő lépések és azok időzítése volt a fókuszban a megbeszéléseken – írja a TASZSZ

 Az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségei a közelmúltbeli konzultációk során különös figyelmet fordítottak a konfliktus megoldására irányuló következő lépések időzítésére és sorrendjére – nyilatkozta Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottja.

Witkoff szerint az Egyesült Államok úgy véli, hogy Kijev eltökélt a konfliktus befejezése iránt.

Hozzátette, hogy Washington „közös prioritása a gyilkolás megállítása, a garantált biztonság garantálása, valamint Ukrajna talpra állásához, stabilitásához és hosszú távú jólétéhez szükséges feltételek megteremtése”.

Witkoff elmondta, hogy az amerikai oldalon Jared Kushner, az amerikai elnök veje vett részt tárgyalásokon. 

Az ukrán küldöttséget Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára és Andrej Gnatov, a vezérkari főnök képviselte. Az európai országok nemzetbiztonsági asszisztensei is részt vettek a tárgyalásokon, „hogy összehangolják Ukrajna, az Egyesült Államok és Európa közötti közös stratégiai megközelítést”.

Borítókép: Steve Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)

