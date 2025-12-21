ZelenszkijUkrajnaEgyesült Államok

Trump tárgyalást szeretne, Zelenszkij azonban feltételeket szabott

Az amerikai elnök szeretné egy asztalhoz ültetni az ukrán és az orosz delegációt. Donald Trump kormányának ajánlatát egy háromoldalú tárgyalásról azonban feltételekhez kötötte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki szeretné háborúpárti európai támogatóit is asztalhoz ültetni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 21. 16:40
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
Az amerikai kormányzat szeretne végre pontot tenni az ukrán háború végére, azonban Zelenszkij és az európai vezetők továbbra is a konfliktus folytatására törekednek. Donald Trump kormányának háromoldalú egyeztetést javasló ajánlata kapcsán Zelenszkij arról beszélt, hogy előtte további egyeztetésekre van szükség az ukrán és az amerikai delegáció között – írja az Origo. 

Trump javaslatai kapcsán Zelenszkij feltételeket szabott
Trump javaslatai kapcsán Zelenszkij feltételeket szabott. Fotó: NurPhoto

Az ukrán elnök szerint kész egy háromoldalú találkozóra az ukrán, az amerikai és az orosz delegációk között, azonban egyúttal feltételeket is szabott a megbeszélés kapcsán: szeretné, ha azon európai háborúpárti partnerei is részt vennének. 

Logikus lenne először egy közös találkozót tartani, akkor értékelni fogjuk az amerikai–ukrán tárgyalások eredményeit, függetlenül attól, hogy pozitívak-e vagy sem, és erre fogunk építeni

– hangsúlyozta Zelenszkij. 

A Rustem Umerov magas rangú biztonsági tisztviselő vezette ukrán delegáció újabb konzultációs fordulót kezdett amerikai kollégáival, miután Steve Witkoff amerikai megbízott és Jared Kushner, Trump veje a hét elején Berlinben számos megbeszélést folytatott Kijevvel és európai támogatóival.

Zelenszkij szerint Kijev és partnerei a megállapodás minden pontján, minden lépésénél gondosan dolgoznak azon, hogy ne területi és erőforrás-felosztásról, hanem stabil és tartós békéről, valamint megbízható biztonsági garanciákról szóló megállapodás szülessen. A németországi tárgyalások után Trump egyébként utalt arra, hogy Ukrajnának át kellene adnia olyan területeket, amelyeket jelenleg nem Oroszország ellenőriz, ezt a követelést azonban Zelenszkij többször is elutasította.

Az Egyesült Államok 28 pontos béketerve értelmében Ukrajnában elnökválasztást kellene tartani. Zelenszkij azonban erre sem mutat túl sok hajlandóságot, miután véleménye szerint a választások megtartásához vagy tűzszünet, vagy a háború vége szükséges.

Az ukrán elnök és európai partnerei egyébként már a kezdetek óta azon dolgoznak, hogy tönkretegyék az amerikai békekezdeményezéseket. Zelenszkij az elmúlt időszakban minden diplomáciai befolyását bevetette, és többek között tárgyalásokat folytatott Brüsszelben és Londonban is a háborúpárti vezetőkkel. Nem sokkal a béketervek napvilágra kerülése után az európai vezetők egy módosított verzióval álltak elő, ami azonban több olyan pontot is tartalmazott, amely kapcsán Moszkva már korábban jelezte, hogy elfogadhatatlanok lennének számukra. 

Jól láthatóan tehát mind az európai háborúpárti elit, mind pedig az ukrán elnök kapaszkodik a háborúba, Donald Trump azonban a jelek szerint továbbra is eltökélt a béketeremtés mellett. 

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

 

 

