Trump tárgyalást szeretne, Zelenszkij azonban feltételeket szabott

Az amerikai kormányzat szeretne végre pontot tenni az ukrán háború végére, azonban Zelenszkij és az európai vezetők továbbra is a konfliktus folytatására törekednek. Donald Trump kormányának háromoldalú egyeztetést javasló ajánlata kapcsán Zelenszkij arról beszélt, hogy előtte további egyeztetésekre van szükség az ukrán és az amerikai delegáció között – írja az Origo.

Trump javaslatai kapcsán Zelenszkij feltételeket szabott. Fotó: NurPhoto

Az ukrán elnök szerint kész egy háromoldalú találkozóra az ukrán, az amerikai és az orosz delegációk között, azonban egyúttal feltételeket is szabott a megbeszélés kapcsán: szeretné, ha azon európai háborúpárti partnerei is részt vennének.

Logikus lenne először egy közös találkozót tartani, akkor értékelni fogjuk az amerikai–ukrán tárgyalások eredményeit, függetlenül attól, hogy pozitívak-e vagy sem, és erre fogunk építeni

– hangsúlyozta Zelenszkij.