Zelenszkij már szavazott: Magyar Pétert támogatja

A politikus mondatai egyértelművé teszi azt is, hogy az ukránok azt akarják, hogy Magyar Péterék, az ukránpárti Tisza Párt nyerje meg a választást.

Dmitro Kuleba kimondta: ukránok azt akarják, hogy Magyar Péterék, az ukránpárti Tisza Párt nyerje meg a választást Fotó: KAY NIETFELD / DPA

A megoldás nagyon egyszerű. Most mindenki imádkozik, gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán elveszítse a következő választásokat 2026-ban, és egy Európa-barát kormánykoalíció kerüljön hatalomra, amely egyébként Ukrajna-barát is. Ez egyfajta remény, de ez a legjobb, amit Európa jelenleg tehet

– fogalmazott Kuleba, akinek szavaira Menczer Tamás is felhívta a figyelmet. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott:

Ez különösen veszélyes most, amikor Brüsszel és 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának. A pénzt, kilencvenmilliárd eurót csak akkor kapják vissza, ha folytatják a háborút és legyőzik Oroszországot. Ha nem akarják elveszteni a pénzüket, bele kell menniük a háborúba. A helyzet rendkívül veszélyes.

A politikus hozzátette: „Mi nem veszünk részt a hadikölcsönben, és ki akarunk maradni a háborús őrületből. Mi magyarpártiak vagyunk. A Tisza ukránpárti, ahogy Kuleba is elmondta.”