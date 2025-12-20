Rendkívüli

Orbán Viktor: Európának nemcsak békére, hanem békességre van szüksége + videó

KulebaTisza Pártukrán

Zelenszkij már szavazott: Magyar Pétert támogatja

Orbán Viktor magyar miniszterelnökről, a magyarországi választásokról és az Európai Unióról beszélt Dmitro Kuleba. A korábbi ukrán külügyminiszter kijelentéseiből egyértelműen kitűnik, a Tisza Párt ukránpárti és háborúpárti.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 14:17
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikus mondatai egyértelművé teszi azt is, hogy az ukránok azt akarják, hogy Magyar Péterék, az ukránpárti Tisza Párt nyerje meg a választást. 

Dmitro Kuleba kimondta: ukránok azt akarják, hogy Magyar Péterék, az ukránpárti Tisza Párt, nyerje meg a választást Fotó: KAY NIETFELD / DPA
Dmitro Kuleba kimondta: ukránok azt akarják, hogy Magyar Péterék, az ukránpárti Tisza Párt nyerje meg a választást Fotó: KAY NIETFELD / DPA

A megoldás nagyon egyszerű. Most mindenki imádkozik, gyertyát gyújt a templomban, hogy Orbán elveszítse a következő választásokat 2026-ban, és egy Európa-barát kormánykoalíció kerüljön hatalomra, amely egyébként Ukrajna-barát is. Ez egyfajta remény, de ez a legjobb, amit Európa jelenleg tehet

– fogalmazott Kuleba, akinek szavaira Menczer Tamás is felhívta a figyelmet. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott:

Ez különösen veszélyes most, amikor Brüsszel és 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának. A pénzt, kilencvenmilliárd eurót csak akkor kapják vissza, ha folytatják a háborút és legyőzik Oroszországot. Ha nem akarják elveszteni a pénzüket, bele kell menniük a háborúba. A helyzet rendkívül veszélyes. 

A politikus hozzátette: „Mi nem veszünk részt a hadikölcsönben, és ki akarunk maradni a háborús őrületből. Mi magyarpártiak vagyunk. A Tisza ukránpárti, ahogy Kuleba is elmondta.”

A volt ukrán külügyminisztert nemrégiben arról kérdezték, hogy miért nem harcol az ukrán fronton. A politikus erre válaszul azt közölte, hogy két és fél évig „a háborúval foglalkozott”, ezért nem vonult be önként, de ha eljön az ideje, nem fogja elhagyni az országot. A volt külügyminiszter az ukrán demográfiai helyzetről is beszélt. Elképzelhetőnek tartotta, hogy a munkaerőhiány miatt az ország később „nyitni kényszerül” az ázsiai bevándorlók felé. Kuleba szerint Bangladesből, Nepálból, Indiából, a Fülöp-szigetekről vagy Vietnámból sokan érkeznének szívesen Ukrajnába.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszeged

Szeged

Bayer Zsolt avatarja

Lézengünk a Pick Arénában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu