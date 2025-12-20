Menczer Tamás: Az ukránok azt akarják, hogy az ukránpárti Tisza nyerje meg a választást

„A megoldás nagyon egyszerű: most mindenki ül és imádkozik és gyertyákat gyújt a templomban, azért, hogy Orbán elveszítse a következő, 2026-os választásokat, és hatalomra kerüljön egy Európa-párti kormánykoalíció, amely egyébként Ukrajna-párti is lenne” – ezt mondta Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter, amelyre a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált.

Fotó: MTI/Vajda János

Menczer Tamás hangsúlyozta: „Ez különösen veszélyes most, amikor Brüsszel és 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának. A pénzt, kilencvenmilliárd eurót csak akkor kapják vissza, ha folytatják a háborút, és legyőzik Oroszországot. Ha nem akarják elveszteni a pénzüket, bele kell menniük a háborúba. A helyzet rendkívül veszélyes.”

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte:

Mi nem veszünk részt a hadikölcsönben, és ki akarunk maradni a háborús őrületből. Mi magyarpártiak vagyunk. A Tisza ukránpárti, ahogy Kuleba is elmondta.

Borítókép: Menczer Tamás (MTI)