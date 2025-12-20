Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a DPK háborúellenes gyűlése Szegeden – Kövesse nálunk élőben!

menczer tamásukránbrüsszel

Menczer Tamás: Az ukránok azt akarják, hogy az ukránpárti Tisza nyerje meg a választást

Zelenszkij korábbi külügyminisztere kimondta: a Tisza ukránpárti és háborúpárti. Az ukránok azt akarják, hogy az ukránpárti Tisza nyerje meg a választást – hívta fel a figyelmet Facebookon közzétett bejegyzésében Menczer Tamás.

Magyar Nemzet
2025. 12. 20. 9:10
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója MTI Kovács Attila
„A megoldás nagyon egyszerű: most mindenki ül és imádkozik és gyertyákat gyújt a templomban, azért, hogy Orbán elveszítse a következő, 2026-os választásokat, és hatalomra kerüljön egy Európa-párti kormánykoalíció, amely egyébként Ukrajna-párti is lenne” – ezt mondta Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter, amelyre a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója reagált.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Fotó: MTI/Vajda János

Menczer Tamás hangsúlyozta: „Ez különösen veszélyes most, amikor Brüsszel és 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának. A pénzt, kilencvenmilliárd eurót csak akkor kapják vissza, ha folytatják a háborút, és legyőzik Oroszországot. Ha nem akarják elveszteni a pénzüket, bele kell menniük a háborúba. A helyzet rendkívül veszélyes.”

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte:

Mi nem veszünk részt a hadikölcsönben, és ki akarunk maradni a háborús őrületből. Mi magyarpártiak vagyunk. A Tisza ukránpárti, ahogy Kuleba is elmondta.

Borítókép: Menczer Tamás (MTI)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bánó Attila
idezojeleklengyelország

Sikorski szerint aki nincs velük, az ellenük van

Bánó Attila avatarja

A brüsszelita varsói vezetők örömmel sodornák Lengyelországot és Magyarországot is egy oroszellenes háborúba.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
