Kuleba egy televíziós interjúban beszélt arról, hogy miért nem vonult be önkéntesként a hadseregbe. Elmondása szerint a háború kezdete óta folyamatosan az ország védelméért dolgozott, írja az Unian.ua.
Kuleba volt ukrán külügyminiszter elmagyarázta, hogy miért nem megy a frontra
Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminisztert egy interjúban kérdezték arról, miért nem a fronton harcol. A politikus szerint két és fél évig „a háborúval foglalkozott”, ezért nem vonult be önként, de ha eljön az ideje, nem fogja elhagyni az országot.
Két és fél évig foglalkoztam a háborúval, az első naptól kezdve, amikor senki sem hitte, hogy Ukrajna megmarad
– fogalmazott.
Hangsúlyozta ugyanakkor: ha behívót kap, nem menekül majd külföldre.
„Nem fogok elbújni a mobilizáció elől” – tette hozzá.
Ha nincs béke, hosszú háborúra készül Ukrajna
Kuleba korábban arról is beszélt, hogy a konfliktus akár hosszú évekig is elhúzódhat, ha nem születik megállapodás. Szerinte az orosz és ukrán fél is rendelkezik olyan erőforrásokkal, amelyek alapján a harcok folytatódhatnak, miközben a frontvonal évről évre egyre inkább Ukrajna felé tolódna.
Ha most nem lesz békemegállapodás – amely nyilván senkinek sem fog tetszeni –, akkor évekig tartó háború várható, és még rosszabb helyzet
– fogalmazott.
Bevándorlók jöhetnek Ázsiából?
Az exminiszter a demográfiai helyzetre is kitért, amit Ukrajna számára az egyik legsúlyosabb következménynek tart. Szerinte elképzelhető, hogy a munkaerőhiány miatt az ország később „nyitni kényszerül” az ázsiai bevándorlók felé. Kuleba szerint Bangladesből, Nepálból, Indiából, a Fülöp-szigetekről vagy Vietnámból sokan érkeznének szívesen Ukrajnába.
„Nehéz idők előtt állunk”
A politikus összegzése szerint az országnak továbbra is hosszú, bizonytalan időszakkal kell szembenéznie, de úgy véli, Ukrajnában még mindig elegendő azok száma, akik készek megvédeni a hazát.
Előttünk nehéz évek állnak, de nyugodt vagyok, mert látom, hogy elég ember maradt, akiknek fontos ez az ország
– fogalmazott.
Borítókép: Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)
