Kuleba volt ukrán külügyminiszter elmagyarázta, hogy miért nem megy a frontra

Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminisztert egy interjúban kérdezték arról, miért nem a fronton harcol. A politikus szerint két és fél évig „a háborúval foglalkozott”, ezért nem vonult be önként, de ha eljön az ideje, nem fogja elhagyni az országot.

Szabó István
2025. 12. 08.
Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere Fotó: Kay Nietfeld Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Kuleba egy televíziós interjúban beszélt arról, hogy miért nem vonult be önkéntesként a hadseregbe. Elmondása szerint a háború kezdete óta folyamatosan az ország védelméért dolgozott, írja az Unian.ua.

Kuleba
Dmitro Kuleba korábbi ukrán külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolienko)

Két és fél évig foglalkoztam a háborúval, az első naptól kezdve, amikor senki sem hitte, hogy Ukrajna megmarad

– fogalmazott.

Hangsúlyozta ugyanakkor: ha behívót kap, nem menekül majd külföldre.

„Nem fogok elbújni a mobilizáció elől” – tette hozzá.

Ha nincs béke, hosszú háborúra készül Ukrajna

Kuleba korábban arról is beszélt, hogy a konfliktus akár hosszú évekig is elhúzódhat, ha nem születik megállapodás. Szerinte az orosz és ukrán fél is rendelkezik olyan erőforrásokkal, amelyek alapján a harcok folytatódhatnak, miközben a frontvonal évről évre egyre inkább Ukrajna felé tolódna.

Ha most nem lesz békemegállapodás – amely nyilván senkinek sem fog tetszeni –, akkor évekig tartó háború várható, és még rosszabb helyzet

– fogalmazott.

Bevándorlók jöhetnek Ázsiából?

Az exminiszter a demográfiai helyzetre is kitért, amit Ukrajna számára az egyik legsúlyosabb következménynek tart. Szerinte elképzelhető, hogy a munkaerőhiány miatt az ország később „nyitni kényszerül” az ázsiai bevándorlók felé. Kuleba szerint Bangladesből, Nepálból, Indiából, a Fülöp-szigetekről vagy Vietnámból sokan érkeznének szívesen Ukrajnába.

„Nehéz idők előtt állunk”

A politikus összegzése szerint az országnak továbbra is hosszú, bizonytalan időszakkal kell szembenéznie, de úgy véli, Ukrajnában még mindig elegendő azok száma, akik készek megvédeni a hazát.

Előttünk nehéz évek állnak, de nyugodt vagyok, mert látom, hogy elég ember maradt, akiknek fontos ez az ország

– fogalmazott.

Borítókép: Dmitro Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld) 

