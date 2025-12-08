Kuleba volt ukrán külügyminiszter elmagyarázta, hogy miért nem megy a frontra

Két és fél évig foglalkoztam a háborúval, az első naptól kezdve, amikor senki sem hitte, hogy Ukrajna megmarad

– fogalmazott.

Hangsúlyozta ugyanakkor: ha behívót kap, nem menekül majd külföldre.

„Nem fogok elbújni a mobilizáció elől” – tette hozzá.

Ha nincs béke, hosszú háborúra készül Ukrajna

Kuleba korábban arról is beszélt, hogy a konfliktus akár hosszú évekig is elhúzódhat, ha nem születik megállapodás. Szerinte az orosz és ukrán fél is rendelkezik olyan erőforrásokkal, amelyek alapján a harcok folytatódhatnak, miközben a frontvonal évről évre egyre inkább Ukrajna felé tolódna.

Ha most nem lesz békemegállapodás – amely nyilván senkinek sem fog tetszeni –, akkor évekig tartó háború várható, és még rosszabb helyzet

– fogalmazott.

Bevándorlók jöhetnek Ázsiából?

Az exminiszter a demográfiai helyzetre is kitért, amit Ukrajna számára az egyik legsúlyosabb következménynek tart. Szerinte elképzelhető, hogy a munkaerőhiány miatt az ország később „nyitni kényszerül” az ázsiai bevándorlók felé. Kuleba szerint Bangladesből, Nepálból, Indiából, a Fülöp-szigetekről vagy Vietnámból sokan érkeznének szívesen Ukrajnába.

„Nehéz idők előtt állunk”

A politikus összegzése szerint az országnak továbbra is hosszú, bizonytalan időszakkal kell szembenéznie, de úgy véli, Ukrajnában még mindig elegendő azok száma, akik készek megvédeni a hazát.

Előttünk nehéz évek állnak, de nyugodt vagyok, mert látom, hogy elég ember maradt, akiknek fontos ez az ország

– fogalmazott.