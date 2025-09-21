Itt a beismerés: "Megöljük az összes gazdát egész Európában Ukrajna uniós csatlakozásával"

Meg kell oldani az ukrán mezőgazdasági komplexum kérdését, mert jelenleg az ország egész agrárágazata kategorikusan összeegyeztethetetlen az európaival – mondta Dmitrij Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere egy rendezvényen, számolt be a Unian ukrán portál.

Ukrajna uniós csatlakozása "megölné" az uniós gazdákat Kuleba szerint Fotó: CHRISTINE OLSSON / TT NEWS AGENCY

Ha úgy lépünk be, ahogy most vagyunk, akkor egyszerűen megöljük az összes gazdát egész Európában. Ez társadalmi tiltakozást vált ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban, minden országban, és Európa összeomlik

– fogalmazott a politikus, aki két feltételt nevezett meg, amelyek teljesülése esetén Ukrajna az Európai Unió tagjává válhat. Ezek egyike az ukrán agrárágazat helyzetnek rendezése. Kuleba szerint a másik feltételről szólva azt mondta:„ az EU-ba való belépéshez elsősorban arra van szükség, hogy Nyugat-Európa megtalálja a módját annak, hogy megtartsa az irányítást az európai projekt felett, miután Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok csatlakoznak hozzá.”

Mert ha a szabályokat úgy hagyjuk, ahogy most működnek, és mindannyian csatlakozunk, akkor az EU továbbra is létezni fog, de a Nyugat elveszíti az irányítást a hatalmi egyensúly megváltozása miatt

– jegyezte meg Kuleba, hozzátéve:

Ezért ezt a két problémát meg kell oldani, és akkor Ukrajna az EU-ban lesz. A blokk 2022-ben ezt elfogadta. Ezért az út az EU-ba nyitva áll. A reformok fontosak, szükségesek, de ez nem meghatározó tényező.

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter korábban megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij rendelete miatt külföldre menekült. A politikus szerint azért vették célba, mert nyíltan bírálta az elnök hatalomkoncentrációját és a korrupcióellenes szervek elhallgattatását.

Amint arról korábban beszámoltunk, szakértők is több alkalommal figyelmeztettek, hogy az ukrán uniós csatlakozás hatalmas károkat okozna a magyar gazdáknak és a magyar mezőgazdaságnak is. Ha Ukrajna EU-csatlakozása megvalósulna, a támogatásokat elvinné az ukrán mezőgazdaság, az európai agráriumnak gyakorlatilag semmi nem maradna.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó:AFP)