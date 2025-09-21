Itt a beismerés: "Megöljük az összes gazdát egész Európában Ukrajna uniós csatlakozásával"

Meg kell oldani az ukrán mezőgazdasági komplexum kérdését, mert jelenleg az ország egész agrárágazata kategorikusan összeegyeztethetetlen az európaival – mondta Dmitrij Kuleba, Ukrajna volt külügyminisztere egy rendezvényen, számolt be a Unian ukrán portál.
Ha úgy lépünk be, ahogy most vagyunk, akkor egyszerűen megöljük az összes gazdát egész Európában. Ez társadalmi tiltakozást vált ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban, minden országban, és Európa összeomlik
– fogalmazott a politikus, aki két feltételt nevezett meg, amelyek teljesülése esetén Ukrajna az Európai Unió tagjává válhat. Ezek egyike az ukrán agrárágazat helyzetnek rendezése. Kuleba szerint a másik feltételről szólva azt mondta:„ az EU-ba való belépéshez elsősorban arra van szükség, hogy Nyugat-Európa megtalálja a módját annak, hogy megtartsa az irányítást az európai projekt felett, miután Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni országok csatlakoznak hozzá.”
Mert ha a szabályokat úgy hagyjuk, ahogy most működnek, és mindannyian csatlakozunk, akkor az EU továbbra is létezni fog, de a Nyugat elveszíti az irányítást a hatalmi egyensúly megváltozása miatt
– jegyezte meg Kuleba, hozzátéve:
Ezért ezt a két problémát meg kell oldani, és akkor Ukrajna az EU-ban lesz. A blokk 2022-ben ezt elfogadta. Ezért az út az EU-ba nyitva áll. A reformok fontosak, szükségesek, de ez nem meghatározó tényező.
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter korábban megerősítette, hogy Volodimir Zelenszkij rendelete miatt külföldre menekült. A politikus szerint azért vették célba, mert nyíltan bírálta az elnök hatalomkoncentrációját és a korrupcióellenes szervek elhallgattatását.
Amint arról korábban beszámoltunk, szakértők is több alkalommal figyelmeztettek, hogy az ukrán uniós csatlakozás hatalmas károkat okozna a magyar gazdáknak és a magyar mezőgazdaságnak is. Ha Ukrajna EU-csatlakozása megvalósulna, a támogatásokat elvinné az ukrán mezőgazdaság, az európai agráriumnak gyakorlatilag semmi nem maradna.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó:AFP)