tisza párttiszamagyar péterválasztás

Semmilyen eszköztől nem riadnak vissza Magyar Péterék

Bármilyen eszközt felhasználna a Tisza Párt elnöke annak érdekében, hogy visszaszerezze a közbeszéd irányítását. Magyar Péter az ünnepek előtt és alatt új kampánystratégiát dolgozott ki, azonban úgy tűnik, mostanáig ezzel sem sikerült visszaszereznie a vezetést.

Munkatársunktól
2026. 01. 03. 6:17
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miközben a kormánypártok tovább folytatták a közélet dominálását, az év végén Magyar Péter mindent megtett annak érdekében, hogy a kezébe vegye az irányítást. Ennek érdekében elsőként a Tisza elnöksége a kampánycsapatok szervezésére hivatkozva leállította a Tisza Párt kampányát. Akkor, a Magyar Nemzet informátora által, a rendelkezésünkre bocsátott üzenetben az állt, hogy Magyar Péterék a 2025-ös év végén semmilyen új feladatot nem fognak kiadni a Tisza-szigeteknek.

Forrás: Magyar Nemzet

A pultozást szervező Signal csoportban azt írták, hogy decemberre nem lesz új feladat, sem új szórólap, mert az OEVK-kban a jelöltek a saját kampánycsapatuk szervezésével foglalkoznak

– írták az üzenetben. A forrásunk, akinek kijelentéseit mostanra már az idő is igazolta, akkor azt állította, a kampány leállításának legfőbb oka, hogy a Tisza Párt elnöksége új stratégiát dolgoz ki, amivel visszavehetik a kezdeményezést a kormánypártoktól.

Új témákat, lehetőségeket keres a Tisza elnöksége, ugyanis nem áll jól a kampány, rosszak a mozgósítások, már most fáradtak az emberek

 – mondta el informátorunk. Éppen ezért a tervek szerint sokkal provokatívabb, hergelésre alkalmas témákat is elő fog venni a Tisza Párt az előttünk álló időszakban.

Gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának. Azon se csodálkoznék, ha elkezdenék megfélemlíteni, fenyegetni az aktivistáikat, aztán pedig az egészet a Fideszre kennék

– emelte ki a forrásunk. A kijelentéseket pedig bizonyítja, hogy Magyar Péter, illetve a Tisza Párt vezetése és aktivistái rögtön az ünnepeket követően hergelésbe kezdtek, és alkotmányos puccsról, választási csalásokról kezdtek konspirálni. A Tisza Párt elnöke pedig több, közösségi oldalán közzétett videóban is megfenyegette az alkotmánybírókat, a titkosszolgálatokat, illetve a köztársasági elnököt. 

A kampány eldurvításában az is ösztönzi Magyar Pétert, hogy egyre jobban közeledik az országgyűlési választások napja Magyarországon, aminek az elmúlt év tendenciája alapján a kormányoldal a fő esélyese. Így a Fidesz magabiztosan várhatja a kampányidőszakot. Eközben a Tisza Párt a sorozatos botrányok miatt megtorpant, folyamatosan pártolnak el a szavazók Magyar Pétertől.

Bár a hivatalos kampányidőszak csak a választások előtt ötven nappal kezdődik, várhatóan addig sem fognak tétlenkedni a pártok.

Az utóbbi hónapok sikerei után a kormánypártok magabiztosan kezdhetik a 2026-os évet. A Fidesz–KDNP már 2025 tavaszán megkezdte a mozgósítást, először a Harcosok Klubja, majd nyáron a digitális polgári körök (DPK) mozgalom indult el. Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései az alábbi helyszíneken zajlottak:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 20-án pedig Szegeden

találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

De a digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozója, valamint az október 23-i Békemenet is rendkívül sikeres volt.

Nyílik az olló a legpontosabb kutatócégnél

Az erős mozgósítás mellett a kormány által bejelentett jóléti intézkedések is növelhetik a Fidesz–KDNP szavazótáborát. Többek között elindult az első lakás megvásárlását segítő Otthon start program. Bevezették a 14. havi nyugdíjat, aminek az első heti részletét februárban kapják kézhez a nyugdíjasok. Emellett bővül az szja-mentességben részesülő édesanyák köre is.

Ezek után nem meglepő, hogy a 2022-es választás eredményét legpontosabban előre jelző Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt.

A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.

A Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

Kudarcos éve volt Magyar Péternek

A kormányoldallal szemben a Tisza Párt kudarcos évet hagyhat maga mögött. A folyamatos botrányok miatt Magyar Péter gyenge helyzetből indulhat neki a kampányhajrának. Nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, a vele kapcsolatos hírek pedig előnytelenek voltak: az adatszivárgás az aktivistáit és anyagi támogatóit, a Tisza-adó pedig a választóit bizonytalanította el. Így a Tisza Párt továbbra is csak egyetlen dolgot tud kínálni a választóknak: a kormányellenességet.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szájer József
idezojelekellenzék

Talpra álltunk!

Szájer József avatarja

Ha az ellenfél új fegyvernemet hoz a meccsbe, nekünk is lépnünk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu