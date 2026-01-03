Semmilyen eszköztől nem riadnak vissza Magyar Péterék

Miközben a kormánypártok tovább folytatták a közélet dominálását, az év végén Magyar Péter mindent megtett annak érdekében, hogy a kezébe vegye az irányítást. Ennek érdekében elsőként a Tisza elnöksége a kampánycsapatok szervezésére hivatkozva leállította a Tisza Párt kampányát. Akkor, a Magyar Nemzet informátora által, a rendelkezésünkre bocsátott üzenetben az állt, hogy Magyar Péterék a 2025-ös év végén semmilyen új feladatot nem fognak kiadni a Tisza-szigeteknek.

Forrás: Magyar Nemzet

A pultozást szervező Signal csoportban azt írták, hogy decemberre nem lesz új feladat, sem új szórólap, mert az OEVK-kban a jelöltek a saját kampánycsapatuk szervezésével foglalkoznak

– írták az üzenetben. A forrásunk, akinek kijelentéseit mostanra már az idő is igazolta, akkor azt állította, a kampány leállításának legfőbb oka, hogy a Tisza Párt elnöksége új stratégiát dolgoz ki, amivel visszavehetik a kezdeményezést a kormánypártoktól.

Új témákat, lehetőségeket keres a Tisza elnöksége, ugyanis nem áll jól a kampány, rosszak a mozgósítások, már most fáradtak az emberek

– mondta el informátorunk. Éppen ezért a tervek szerint sokkal provokatívabb, hergelésre alkalmas témákat is elő fog venni a Tisza Párt az előttünk álló időszakban.

Gyakorlatilag nincs olyan eszköz és módszer, amelyet elutasítanának. Azon se csodálkoznék, ha elkezdenék megfélemlíteni, fenyegetni az aktivistáikat, aztán pedig az egészet a Fideszre kennék

– emelte ki a forrásunk. A kijelentéseket pedig bizonyítja, hogy Magyar Péter, illetve a Tisza Párt vezetése és aktivistái rögtön az ünnepeket követően hergelésbe kezdtek, és alkotmányos puccsról, választási csalásokról kezdtek konspirálni. A Tisza Párt elnöke pedig több, közösségi oldalán közzétett videóban is megfenyegette az alkotmánybírókat, a titkosszolgálatokat, illetve a köztársasági elnököt.