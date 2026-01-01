fidesztisza pártTisza-adóTisza-adatbotránymagyar péterválasztás2026közvélemény-kutatás

Előnnyel fordul rá az új évre a Fidesz, foghatja a fejét Magyar Péter

Idén újra országgyűlési választásokat tartanak Magyarországon, az elmúlt év tendenciája alapján a kormányoldal a voksolás fő esélyese. Így a Fidesz magabiztosan várhatja a kampányidőszakot. Eközben a Tisza Párt a sorozatos botrányok miatt megtorpant, folyamatosan pártolnak el a szavazók Magyar Pétertől.

Máté Patrik
2026. 01. 01. 6:17
DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Mozgalmas év várható 2026-ban a magyar belpolitikában, hiszen április közepén választásokat tartanak. Már az óév utolsó hónapjai is a választási kampány jegyében teltek, ami a következő hónapokban még felfokozottabb lesz. Bár a hivatalos kampányidőszak csak a választások előtt ötven nappal kezdődik, várhatóan addig sem fognak tétlenkedni a pártok.

DPK gyűlés Szeged Orbán Viktor
A Fidesz–KDNP magabiztosan fordulhat rá 2026-ra (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Mindkét oldal azon lesz, hogy mozgósítsa a szavazóit és további választókat nyerjenek meg maguknak. Ebben a helyzetben érdemes áttekinteni, hogy a jobb- és a baloldal miként fordul rá a véghajrára.

 

Lendületet vett a kormányoldal a 2026-os választásra

Az utóbbi hónapok sikerei után a kormánypártok magabiztosan kezdhetik a 2026-os évet. A Fidesz–KDNP már 2025 tavaszán megkezdte a mozgósítást, először a Harcosok Klubja, majd nyáron a digitális polgári körök (DPK) mozgalom indult el. Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései az alábbi helyszíneken zajlottak:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 20-án pedig Szegeden

találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

De a digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozója, valamint az október 23-i Békemenet is rendkívül sikeres volt.

 

Nyílik az olló a legpontosabb kutatócégnél

Az erős mozgósítás mellett a kormány által bejelentett jóléti intézkedések is növelhetik a Fidesz–KDNP szavazótáborát. Többek között elindult az első lakás megvásárlását segítő Otthon start program. Bevezették a 14. havi nyugdíjat, aminek az első heti részletét februárban kapják kézhez a nyugdíjasok. Emellett bővül az szja-mentességben részesülő édesanyák köre is.

Ezek után nem meglepő, hogy a 2022-es választás eredményét legpontosabban előre jelző Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt.

A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.

A Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.

 

Kudarcos éve volt Magyar Péternek

A kormányoldallal szemben a Tisza Párt kudarcos évet hagyhat maga mögött. A folyamatos botrányok miatt Magyar Péter gyenge helyzetből indulhat neki a kampányhajrának. Nem tudott a napirendet meghatározó témával előállni, a vele kapcsolatos hírek pedig előnytelenek voltak: az adatszivárgás az aktivistáit és anyagi támogatóit, a Tisza-adó pedig a választóit bizonytalanította el. Így a Tisza Párt továbbra is csak egyetlen dolgot tud kínálni a választóknak: a kormányellenességet.

Tisza Párt, Magyar Péter, Kocsis Máté, Facebook
Gyenge éven van túl a Tisza Párt (Forrás: Facebook)í

A Tisza Párt a mozgósítási versenyben is alulmaradt a Fidesszel szemben. Ezt jól mutatja, hogy Mohács kivételével Magyar Péter is megjelent azokban a városokban, ahol a nemzeti oldal háborúellenes gyűlést tartott. Így került Magyar Péter Győrbe, Kecskemétre és Szegedre is.

Azonban a rendezvények hatalmas kudarcot jelentettek, a Tisza vezérére alig pár száz ember volt kíváncsi.

De az október 23-i Békemenet és Magyar Péter rendezvénye között is jelentős volt a különbség. Ahogy azt lapunk megírta: a mobiltelefonokkal kapcsolatos cellainformációk alapján a Békemenet végén, a Kossuth téren több mint nyolcvanezren, míg a tiszás esemény végállomásán, a Hősök terén tartott rendezvényen csak 45 ezren voltak jelen.

 

Kongatják a vészharangot a manipulációs kerekasztalnál

Ezek után nem meglepő, hogy kezd szembejönni a valóság a manipulációs kerekasztal tagjainál. Mint ismert, a balliberális kutatóintézetek hónapokon át olyan felméréseket közöltek, amelyek szerint a Tisza messze megelőzi a Fideszt a pártok versenyében. Azonban egyre többször jelennek meg olyan kutatások a manipulációs kerekasztal tagjaitól, amelyek közelebb állnak a valósághoz, mint a korábbi méréseik. Emellett a kutatócégek vezetői is egyre többször szólják el magukat.

Legutóbb a Medián vezetője, Hann Endre volt az, aki lebuktatta Magyar Péteréket.

Megtorpant a Tisza Párt lendülete, ami tényleg hosszú hónapok óta tartott és növekvő támogatást mutatott

– jelentette ki Hann Endre a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában. Mostanra pedig a Medián – amely eddig folyamatos előnyt mért a baloldali pártnak – csatlakozott azok közé az elemzőintézetek közé, amelyek elkezdték kongatni a vészharangot.

 

Adót emelne a Tisza Párt

Az utóbbi hónapokban két olyan botrány robbant ki, amely súlyosan megrázta a Tisza Pártot. Nem segített Magyar Péterék népszerűségén, hogy ősszel kétszázezer nevet és megannyi adatot tartalmazó lista szivárgott ki a Tiszától. Az interneten elérhető adatbázis megerősítette: bár Magyar Péterék tagadták, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében.

A Tisza adatszivárgási botrányának körülményei felvetették, hogy akár több százezer magyar adatai is ukrán kézbe kerülhettek.

Nemrég pedig az Index hozta nyilvánosságra a Tisza Párt megszorítócsomagját, a sajtóhírek szerint a gazdaságpolitikai terveket tartalmazó gyűjteményen Dálnoki Áron vezetésével mások mellett Lengyel László és Felcsuti Péter is dolgozott.

A több száz oldalas gazdasági tervezet radikálisabb átalakítást vázol fel a magyar közteherviselésben, mint bárki az elmúlt évtizedekben.

A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram címet viselő szakpolitikai tanulmánygyűjtemény azóta óriási visszhangot váltott ki, noha a Tisza Párt szerint nem létezik.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

 

