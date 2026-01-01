Előnnyel fordul rá az új évre a Fidesz, foghatja a fejét Magyar Péter

Mozgalmas év várható 2026-ban a magyar belpolitikában, hiszen április közepén választásokat tartanak. Már az óév utolsó hónapjai is a választási kampány jegyében teltek, ami a következő hónapokban még felfokozottabb lesz. Bár a hivatalos kampányidőszak csak a választások előtt ötven nappal kezdődik, várhatóan addig sem fognak tétlenkedni a pártok.

A Fidesz–KDNP magabiztosan fordulhat rá 2026-ra (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Mindkét oldal azon lesz, hogy mozgósítsa a szavazóit és további választókat nyerjenek meg maguknak. Ebben a helyzetben érdemes áttekinteni, hogy a jobb- és a baloldal miként fordul rá a véghajrára.

Lendületet vett a kormányoldal a 2026-os választásra

Az utóbbi hónapok sikerei után a kormánypártok magabiztosan kezdhetik a 2026-os évet. A Fidesz–KDNP már 2025 tavaszán megkezdte a mozgósítást, először a Harcosok Klubja, majd nyáron a digitális polgári körök (DPK) mozgalom indult el. Mint ismert, nemrég öt városba látogatott el a digitális polgári körök háborúellenes országjárása. A DPK háborúellenes gyűlései az alábbi helyszíneken zajlottak:

november 15-én Győrben,

november 29-én Nyíregyházán,

december 6-án Kecskeméten,

december 13-án Mohácson,

december 20-án pedig Szegeden

találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt, ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

De a digitális polgári körök szeptemberi első országos találkozója, valamint az október 23-i Békemenet is rendkívül sikeres volt.

Nyílik az olló a legpontosabb kutatócégnél

Az erős mozgósítás mellett a kormány által bejelentett jóléti intézkedések is növelhetik a Fidesz–KDNP szavazótáborát. Többek között elindult az első lakás megvásárlását segítő Otthon start program. Bevezették a 14. havi nyugdíjat, aminek az első heti részletét februárban kapják kézhez a nyugdíjasok. Emellett bővül az szja-mentességben részesülő édesanyák köre is.

Ezek után nem meglepő, hogy a 2022-es választás eredményét legpontosabban előre jelző Magyar Társadalomkutató friss felmérése szerint magabiztos előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párt előtt.

A kormánypártok hónapról hónapra erősödnek, és 2025 végére 13 százalékpontra növelték előnyüket, így kedvező pozícióból kezdhetik a 2026-os évet.

A Tisza Párt (38 százalék) támogatottsága 2025 végére növekedési korlátba ütközött, miközben a Fidesz–KDNP (51 százalék) hónapról hónapra erősödni tudott. Egy most vasárnap tartott választáson hárompárti parlament alakulna: a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom (5 százalék) lépné át az ötszázalékos parlamenti küszöböt.