A cellainformációk nem hazudnak: eldőlt, hogy hol voltak többen október 23-án

A cellainformációk nem hazudnak: eldőlt, hogy hol voltak többen október 23-án

A nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte a rendezvényeken résztvevők létszámait.

Magyar Nemzet
2025. 10. 24. 15:46
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs összegezte az október 22-ei, illetve 23-ai központi rendezvények résztvevői létszámait. 

Eszerint október 22-én a Műegyetem épületében tartott megemlékezésen 250-en, az '56-os hősök műegyetemi emlékművénél tartott koszorúzáson, a fáklyás felvonuláson, illetve a Bem téri ünnepségen 3000-en voltak. 

A közlemény szerint az október 23-án a reggeli zászlófelvonáson 250-en, a Müpában este tartott díszünnepségen pedig több, mint 1200-an vettek részt. A Nyitott Parlament programban 15 és 20 óra között közel 2700-an tekintették meg a Kupolacsarnokot, a Díszlépcsőházat és a Szent Koronát. 

A közlemény kitért arra, hogy a mobiltelefonokkal kapcsolatos

cellainformációk alapján az ünnepi beszédek időpontjában az október 23-i Kossuth téri megemlékezésen több mint 80 ezren, a Hősök terén tartott rendezvényen pedig 45 ezren vettek részt.

A Budapesten és az országszerte 357 helyszínen tartott megemlékezések mindenhol rendben zajlottak.

Borítókép: Orbán Viktor beszédet mond október 23-án (Fotó: MTI)


