A nemzeti konzultáció kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen + videó

– Postázták a nemzeti konzultáció kérdőívét, amelynek kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közzétett videóban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára.

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára (Fotó: Kovács Attila / MTI)

Szabados Richárd az adózást versenyképességi kérdésnek nevezte.

Az elmúlt 10 év arról szólt, hogyan csökkentsük az adókat, jelenleg 9 százalék a társasági adókulcs, és azért vannak most olyan hangok, hogy ezt 25-30 százalékra emelnék a nyugat-európai országokhoz hasonlóan

– fejtette ki, hozzátéve a nemzeti konzultáció ívein az ötös kérdés szól erről a témáról.

Hangsúlyozta, ellenzi az adóemelést, hiszen amiatt romolna a versenyképesség, a termelékenységi versenyben pedig nem tudnának helytállni a vállalkozások, illetve a munkavállalók is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének.