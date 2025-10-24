Rendkívüli

A cellainformációk nem hazudnak: eldőlt, hogy hol voltak többen október 23-án

Szabados Richárdnemzeti konzultációadóemelés

A nemzeti konzultáció kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen + videó

A nemzeti konzultáció ötödik pontjának és a kérdőív kitöltésének fontosságára figyelmeztetett a közösségi oldalán Szabados Richárd.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 24. 14:49
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
– Postázták a nemzeti konzultáció kérdőívét, amelynek kitöltésével tiltakozni lehet az adóemelések ellen – hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán közzétett videóban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. 

Budapest, 2025. szeptember 25. Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára beszédet mond a Neumann Technológiai Fesztiválon, egyben a Demján Sándor Program részét képező Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja elnevezésű pályázat záróeseményén Budapesten 2025. szeptember 25-én. MTI/Kovács Attila
Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára (Fotó: Kovács Attila / MTI)

Szabados Richárd az adózást versenyképességi kérdésnek nevezte.

Az elmúlt 10 év arról szólt, hogyan csökkentsük az adókat, jelenleg 9 százalék a társasági adókulcs, és azért vannak most olyan hangok, hogy ezt 25-30 százalékra emelnék a nyugat-európai országokhoz hasonlóan

– fejtette ki, hozzátéve a nemzeti konzultáció ívein az ötös kérdés szól erről a témáról.

Hangsúlyozta, ellenzi az adóemelést, hiszen amiatt romolna a versenyképesség, a termelékenységi versenyben pedig nem tudnának helytállni a vállalkozások, illetve a munkavállalók is sokkal nehezebb helyzetbe kerülnének.

– Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon helytálló kérdés. 

Tiltakozni kell az ellen, hogy adóemelés legyen. 

Az ötös kérdés esetében határozottan kiállok a társasági adókulcs jelenlegi szintje vagy esetleg további csökkentése mellett – fogalmazott az államtitkár, jelezve, hogy ő már kitöltötte a nemzeti konzultációt.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a kormány már több mint kétmillió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november 30-ig lehet visszaküldeni.  

A nemzeti konzultáció öt kérdése:

  • Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  • Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

Borítókép: A nemzeti konzultációban öt pontban nyilváníthatunk véleményt a közteherviselésről (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

                   
        
        
        

Bánó Attila
idezojelekBékemenet

A Békemenet a nemzeti tábor látványos győzelme volt

Bánó Attila avatarja

Brüsszel célja világos: a háborút behozni Európába, a pénzt kivinni Ukrajnába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

