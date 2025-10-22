Rendkívüli

Megdöbbentő: a lengyel külügyminiszter reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság Kőolajvezetéket

Czepek GáborenergetikaiMagyarországnemzeti konzultáció

Czepek Gábor: Tiltakozzunk a magyar energiaellátás veszélyeztetése ellen! + videó

Soha nem volt még olyan fontos a magyar emberek véleménye energetikai kérdésekben, mint most – hívta fel a figyelmet Czepek Gábor.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 22. 14:22
Egyetértenek-e azzal, hogy Magyarország drágább energiát vegyen, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés, vagy támogatják, hogy fennmaradjanak az alacsony rezsiárak? – idézte Czepek Gábor a nemzeti konzultáció egyik kérdését a Facebook-oldalán. Az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese rámutatott, ez a súlyos kérdés kivétel nélkül mindenkit, minden családot, minden nyugdíjast, minden vállalkozást érint.

Budapest, 2025. október 20. Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára expozét tart a föld alatti energiahordozó-tárolásról szóló törvények módosítását célzó javaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án. MTI/Kovács Attila
Czepek Gábor kormánybiztos. Fotó: MTI/Kovács Attila

Czepek Gábor a közösségi oldalára feltöltött videójában hangsúlyozta:

Tiltakozzunk a magyar energiaellátás veszélyeztetése ellen. Tiltakozzunk a rezsicsökkentés veszélyeztetése ellen.

– Brüsszel háborús tervek része, hogy már 2026-tól megakarják tiltani az orosz energiavásárlást akkor is, ha emiatt veszélybe kerül az energiaellátásunk, a rezsi pedig többszörösébe, akár három-négyszeresébe kerül – hívta fel a figyelmet a miniszterhelyettes. Hozzátette: Brüsszel azt is szó nélkül nézte végig, hogy az ukránok rendszeresen támadják a Magyarországra vezető Barátság kőolajvezetéket.

Magyar Péter és a Tisza Párt pedig ezeket a megrendeléseket végre is hajtanák, készek felborítani az ország energiaellátását, és kivezetnék a rezsicsökkentett árakat

– szögezte le Czepek Gábor. – Nem hiába halljuk tőlük, hogy a rezsicsökkentés egy humbug, és az a jó, ha az emberek többet fizetnek a rezsiért – emlékeztetett a kormánybiztos.

Mint arról lapunk beszámolt, a kormány már több mint kétmillió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november 30-ig lehet visszaküldeni. A kérdőíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről és az energiaügyi kérdésekről.

 

Borítókép: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)


Belföldi híreink

Külföldi híreink

