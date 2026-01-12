Frakcióülés, évértékelő, csúcsra járatott kampány – sűrű időszak előtt a kormánypártok

Az ünnepi időszakot követően szinte azonnal berobbant a politikai szezon. Múlt hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amelyen részletesen beszélt a következő időszak feladatairól és kihívásairól. De szót ejtett az országgyűlési választásokról és a Tisza Pártról is.

Mozgalmas időszak következik a választásokig (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Tisza Párt egyértelműen a brüsszeli álláspontot követi, különösen a háború kérdésében

– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: nincs semmi meglepő abban, hogy a Tisza körül olyan szereplők tűnnek fel, mint Surányi György, Bajnai Gordon, Kálmán András vagy Kéri László, hiszen „mindenki ott van, ahol a helye van”.

Orbán Viktor berobbantotta a Fidesz–KDNP kampányát

Ezután múlt kedden bemutatták a Fidesz–KDNP budapesti jelöltjeit az áprilisi választásokra. A fővárosi jelöltállító gyűlésen a kormányfő is felszólalt.

Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten

– mondta Orbán Viktor a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén.

A miniszterelnök kijelentette, hogy a jelöltjeik rátermettek, erősek és értik a dolgukat. Továbbá leszögezte, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik.

Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon

– mondta.

Ezt követte múlt szombaton a Fidesz kongresszusa, ahol a 106 egyéni jelölt együtt állt színpadra.

Nyilvánosság elé lépnek azok a bátor nők és férfiak, akik hajlandók megküzdeni a magyarok bizalmáért, és készen állnak arra, hogy a győzelem után négy évig támogassák Magyarország kormányát

– fogalmazott Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán.

Mozgalmas időszak következik a kormánypártoknak

A következő hónapok is rendkívül eseménydúsak lesznek. A miniszterelnök a jelöltállító kongresszuson elmondta, hogy február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják. De várhatóan addig sem lesz tétlenkedés, hiszen már hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor februárban mondja el évértékelő beszédét.