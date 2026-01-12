orbán viktorminiszterelnökévértékelőországgyűlés

Frakcióülés, évértékelő, csúcsra járatott kampány – sűrű időszak előtt a kormánypártok

Rendkívül sűrű időszak várható a hazai belpolitikában a tavaszi választásokig. Az egyik legfontosabb Orbán Viktor évértékelő beszéde lesz, amit a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése követhet, mielőtt még összeülne az Országgyűlés. A törvényi szabályozás és az eddigi hagyományok alapján arra lehet következtetni, hogy a választások áprilisban lehetnek.

Máté Patrik
2026. 01. 12. 4:49
Fidesz kongresszus Orbán Viktor Ladóczki Balázs
Az ünnepi időszakot követően szinte azonnal berobbant a politikai szezon. Múlt hétfőn Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, amelyen részletesen beszélt a következő időszak feladatairól és kihívásairól. De szót ejtett az országgyűlési választásokról és a Tisza Pártról is.

urna, választás
Mozgalmas időszak következik a választásokig (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Tisza Párt egyértelműen a brüsszeli álláspontot követi, különösen a háború kérdésében

– jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: nincs semmi meglepő abban, hogy a Tisza körül olyan szereplők tűnnek fel, mint Surányi György, Bajnai Gordon, Kálmán András vagy Kéri László, hiszen „mindenki ott van, ahol a helye van”.

 

Orbán Viktor berobbantotta a Fidesz–KDNP kampányát

Ezután múlt kedden bemutatták a Fidesz–KDNP budapesti jelöltjeit az áprilisi választásokra. A fővárosi jelöltállító gyűlésen a kormányfő is felszólalt.

Miután mi vagyunk Európa legnagyobb és legsikeresebb politikai közössége, csak akkor maradhatunk erősek, ha erősek tudunk maradni Budapesten

– mondta Orbán Viktor a Fidesz budapesti jelöltállító gyűlésén.

A miniszterelnök kijelentette, hogy a jelöltjeik rátermettek, erősek és értik a dolgukat. Továbbá leszögezte, hogy a budapestiek számíthatnak rájuk, nem árulják el őket, amit vállalnak, azt teljesítik.

Nem lesz adóemelés, nem megy a pénz Ukrajnába, nem viszik el a gyerekeinket az ukrán frontra. A Fidesznél nincs a kormányzásra alkalmasabb politikai közösség Magyarországon

– mondta.

Ezt követte múlt szombaton a Fidesz kongresszusa, ahol a 106 egyéni jelölt együtt állt színpadra. 

Nyilvánosság elé lépnek azok a bátor nők és férfiak, akik hajlandók megküzdeni a magyarok bizalmáért, és készen állnak arra, hogy a győzelem után négy évig támogassák Magyarország kormányát

– fogalmazott Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán.

 

Mozgalmas időszak következik a kormánypártoknak

A következő hónapok is rendkívül eseménydúsak lesznek. A miniszterelnök a jelöltállító kongresszuson elmondta, hogy február 20-ig a Fidesz–KDNP listáját és listavezetőjét is bemutatják. De várhatóan addig sem lesz tétlenkedés, hiszen már hagyománynak számít, hogy Orbán Viktor februárban mondja el évértékelő beszédét.

Budapest, 2025. február 22. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2025. február 22-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
Mindig nagy érdeklődésre tart számot Orbán Viktor évértékelője (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Ilyenkor a miniszterelnök  a jelenlegi nemzetközi, gazdasági és belpolitikai helyzet értékelése mellett komplexen vázolja fel a hazánk előtt álló kihívásokat és ismerteti a kormány teendőit.

A miniszterelnök jellemzően nem a szűkebb éves keretek között szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést nyújt, stratégiai ívvel.

Ugyancsak február második felében várható, hogy megtartják a kormánypártok kihelyezett frakcióülését. Hagyományosan az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a Fidesz–KDNP politikusai ilyenkor tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor zárt körben ad tájékoztatást. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek. A frakcióülés után február végén kezdődhet az Országgyűlés tavaszi ülésszaka. A tavaszi választások miatt vélhetően rövid, mindössze néhány ülésnapra lehet számítani.

 

Folytatódhat a DPK országjárása

A választási kampány során vélhetően újra útra indulnak a miniszterelnök által életre hívott digitális polgári körök (DPK) is. Mint ismert, tavaly az év utolsó hónapjaiban öt városba látogatott el a DPK országjárása. A háborúellenes gyűlések az alábbi helyszíneken zajlottak:

  • november 15-én Győrben,
  • november 29-én Nyíregyházán,
  • december 6-án Kecskeméten,
  • december 13-án Mohácson,
  • december 20-án pedig Szegeden találkoztak a résztvevők.

A DPK-országjárás mind az öt rendezvénye telt házas volt,

ami jól mutatja, hogy a békepárti álláspont mögött rengetegen sorakoznak fel.

 

Mikor lehetnek a választások?

Várhatóan a következő hetekben fog dönteni Sulyok Tamás köztársasági elnök a választások időpontjáról. Az alaptörvény szerint a konkrét időpontot legalább 72 nappal a voksolás megrendezése előtt kell kihirdetni. A választást az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani. A szavazás napja nem eshet nemzeti ünnepre, de nem lehet húsvétvasárnap és pünkösdvasárnap sem. A törvény szerint a választásokat vasárnapi napokon kell tartani.

Az eddigi szokások alapján az államfő mindig a lehető legkorábbi időpontra tűzi ki a választások időpontját. Mivel április 5. húsvétvasárnap lesz, nagy valószínűség szerint egy héttel később, április 12-én tarthatják a választásokat.

Ezután még további három-négy hét telhet el, amíg május első felében megtartja alakuló ülését a választások eredménye alapján felálló új Országgyűlés.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz kongresszusán (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

