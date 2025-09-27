Itt a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdése + videó

– Itt a nemzeti konzultáció utolsó, 5. kérdése.
Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
– mondta a kormány oldalára feltöltött videóban a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.
Hidvéghi Balázs emlékeztetett, hogy
Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban.
A Fidesz–KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalékos volt.
A magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése.
– mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Úgy folytatta: – Az eredmény egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely és rekordalacsony munkanélküliség. Brüsszelben azonban azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugat-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót. Ez azonban több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan. Csökkennének a bérek, a cégek pedig kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani – fogalmazott.
Hidvéghi Balázs szerint jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is.
– Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne. A döntés, ami előttünk áll, világos. Folytatjuk a magyar utat, adócsökkentéssel, családi adókedvezményekkel, a fiatalok és édesanyák adómentességével,
vagy engedünk Brüsszelnek és a hazai kiszolgálóiknak, akik megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt és megszüntetnék a rezsicsökkentést.
A nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt is mondhasson. Vannak, akik ezt nem akarják. Vannak, akik el akarják titkolni, hogy valójában mire készülnek. Ne engedjük, hogy átverjenek minket – folytatta az államtitkár.
A nemzeti konzultáció összes, végleges kérdése:
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
