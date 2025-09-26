Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok nem költik mások pénzét mások háborújára + videó

nemzeti konzultációHidvégi Balázsszja-mentesség

Ez lesz a nemzeti konzultáció harmadik kérdése + videó

A kormány bejeletette, a nemzeti konzultáció harmadik kérdése az édesanyák és a fiatalok adómentességével lesz kapcsolatos. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára emlékeztetett: a kérdésnek azért is kell szerepelnie a konzultációban, mert a kiszivárgott adótervek szerint elvennék az édesanyák szja-mentességét, és eltörölnék a 25 év alatti fiatalok adómentességét is.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 12:12
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nemzeti konzultáció harmadik kérdése: „Egyetért-e ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?” – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán pénteken közzétett videójában. Hidvéghi Balázs elmondta, a kormány az elmúlt években bevezette a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti édesanyák adómentességét, valamint a négy- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak.

Októberben már postázzák az új Nemzeti Konzultációt (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI)
Októberben már postázzák az új nemzeti konzultációt (Fotó: Kocsis Zoltán/MTI)

Ez év októbertől pedig már a háromgyermekes édesanyák is mentesülnek az adófizetés alól – tette hozzá, azzal együtt, hogy az intézkedéseknek köszönhetően a fiataloknál és az édesanyáknál akár egymillió forinttal is több maradhat évente, s ez több százezer édesanyának és fiatalnak jelent hatalmas segítséget.

Úgy folytatta, hogy január elsejétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak sem kell már adót fizetniük, 2026-tól pedig fokozatosan az összes kétgyermekes édesanya mentesülne az adófizetés alól. A politikus hangsúlyozta, 

ez Európában példa nélküli, Brüsszel szerint azonban tévút adómentességet adni a fiataloknak és az édesanyáknak.

Kiszivárgott adótervek szerint elvennék az édesanyák szja-mentességét, és eltörölnék a 25 év alatti fiatalok adómentességét is – mondta Hidvéghi Balázs, jelezve, hogy ha ez így lenne, 300 ezer édesanyát és 260 ezer fiatalt hoznának hátrányos helyzetbe.

– A hazai ellenzék el akarja titkolni, hogy mire készül, de ne engedjük, hogy átverjenek. Októberben indul a nemzeti konzultáció, vegyünk részt rajta mindannyian, és tiltakozzunk az adóemelések ellen – fogalmazott az államtitkár.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz

Ott a pont!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blog-bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu