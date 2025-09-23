Rendkívüli

Németh BalázsTisza-adófideszMagyar Péter

Mindenki meg fogja tudni, mennyit veszítene a Tisza-adóval

A budapestiek kimondottan sokat buknának a tiszás adóemeléssel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 21:09
Tisza-adó szórólap
„Munka van! 222 ezer forintot bukna a Tisza-adóval évente, átlagosan mindenki Újpalotán és Rákospalotán. Ezt nem hagyhatjuk!” – posztolta a közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője szerint Brüsszel parancsára Magyar Péter emberei a XV. kerületben is hirtelen azt kezdték terjeszteni, hogy ők adót akarnak csökkenteni. A valóság viszont az, hogy adóemelést terveznek.

„Ez volt az a titok, amit nem akartak elárulni a választásokig. Csakhogy lebuktak. Lebuktatták saját magukat . Mi pedig azért visszük a szórólapot, hogy mindenki kiszámolhassa, mennyit veszítene a Tisza-adóval” – jelezte Németh Balázs. 

A Harcosok órája műsorvezetője a tiszásoknak is üzent: 

Csak azok a tiszások küldjenek nevetős fejet, akiknek nem fájna a havi több tízezer forintos veszteség. A többiek számoljanak és gondolkozzanak!

