Mindenki meg fogja tudni, mennyit veszítene a Tisza-adóval

„Munka van! 222 ezer forintot bukna a Tisza-adóval évente, átlagosan mindenki Újpalotán és Rákospalotán. Ezt nem hagyhatjuk!” – posztolta a közösségi oldalán Németh Balázs. A Fidesz-frakció szóvivője szerint Brüsszel parancsára Magyar Péter emberei a XV. kerületben is hirtelen azt kezdték terjeszteni, hogy ők adót akarnak csökkenteni. A valóság viszont az, hogy adóemelést terveznek.

„Ez volt az a titok, amit nem akartak elárulni a választásokig. Csakhogy lebuktak. Lebuktatták saját magukat . Mi pedig azért visszük a szórólapot, hogy mindenki kiszámolhassa, mennyit veszítene a Tisza-adóval” – jelezte Németh Balázs.

A Harcosok órája műsorvezetője a tiszásoknak is üzent: