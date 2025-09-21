Október 1-jén indul a nemzeti konzultáció

Európa súlyos kihívások elé néz, ezekre csak az erős és sikeres nemzetek fognak tudni válaszokat adni, ezért volt fontos, hogy

a digitális polgári körök (DPK) szombaton tartott első országos találkozóján 12 ezer ember, köztük rengeteg művész, sportoló, tudós, közéleti szereplő állt ki a közös gondolkodás és a polgári jobboldali konzervatív keresztény értékek mellett

– mondta a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Orbán Balázs közölte: Brüsszelnek, az Európai Unió (EU) liberális központjának is van javaslata arra, hogy milyen politikai válaszokat adjunk a háborúval, a migrációval, a zöld átmenettel és a versenyképességgel összefüggésben, ám ezek rendre elbuknak, és

egyre több ember érzi Magyarországon, hogy ha ezeket az utakat elfogadjuk, akkor Magyarország is lejtmenetre kerül, és egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet.

Indul a nemzeti konzultáció

A DPK-k közössége éppen azért jött létre, azért szerveződik, hogy a sajátos magyar utat megtaláljuk, és a következő 15 év hatalmas kihívásaira legyen egy sajátosan magyar válasz, ami működik, és ami Magyarországot emelkedő pályán tartja – tette hozzá. A miniszterelnök politikai igazgatója kitért rá,

az új nemzeti konzultáció október 1-jén indul, elsődlegesen a közteherviselésről, adózásról szól, a konkrét kérdéseket a következő napokban hozzák nyilvánosságra.

– Az EU vezetése elkötelezett az Oroszországgal szembeni háború folytatásában, meggyőződésük szerint az unió következő 10 évének legfontosabb feladata az erre való felkészülés és Ukrajna támogatása lesz, de ehhez további forrásokra van szükség, ezért minden tagállamot abba az irányba próbálnak terelni, hogy növeljék az adókat, gyűjtsenek több pénzt az állampolgároktól – hangsúlyozta Orbán Balázs.

A Tisza Párt az adóemelés oldalán áll (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Hozzáette,

mi Magyarországon úgy érezzük, nem szeretnénk, ha az adóterhek növekednének, nem szeretnénk több pénzt küldeni a brüsszeli központba, és nem szeretnénk több pénzt küldeni Ukrajna finanszírozására, és vissza kell utasítanunk a Tisza Párt adóemelési terveit, azaz az adókedvezmények eltörését, a családi adótámogatások visszavágását, a személyijövedelemadó-kulcsok vagy a vállalkozásokat sújtó adók emelését.

– Vissza tudjuk utasítani, de mivel nemcsak egy ellenzéki párt követeléséről, hanem arról is szó van, hogy a brüsszeli hivatalos politikai irány és elvárás Magyarországgal szemben évek óta az, hogy tegye meg ezeket az adóemelési intézkedéseket, ezért úgy gondoljuk,

csak akkor fogunk tudni ezeknek ellenállni, ha egy nemzeti konzultáción megkérdezzük a magyarokat, és az ő véleményükkel felvértezve állunk helyt az előttünk álló küzdelmekben

– fogalmazott.