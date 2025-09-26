Nacsa Lőrinc: A Tisza Pártot nem érdeklik a kárpátaljai magyarok + videó

– Az érzéketlenség, az ukránpártiság netovábbja és a nemzeti gondolkodás teljes hiánya – fogalmazott Nacsa Lőrinc a közösségi oldalán. A nemzetpolitikai államtitkár arra reagált, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és európai parlamenti delegációvezetője egy ülésen az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek ukrán nyelvtudásának fontosságáról beszélt.

Az ukrán kollégáival közös ülésen »Ukrajnában élő kisebbségekről« beszél, véletlenül sem kárpátaljai magyarokról, és azon aggódik, hogy mi lesz az ő ukrán nyelvoktatásukkal! Véletlenül sem azt kérdezi meg, hogy mikor állítják vissza az elvett nyelvi jogokat Kárpátalján, véletlenül sem a magyar oktatás miatt szólal fel

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

Nacsa Lőrinc szerint ez a sokadik fejezet, amikor megvillan, hogy milyen nemzetpolitikára is számíthatnának a Tisza Párttól.

Az államtitkár egy másik bejegyzésben leszögezte:

Tarr Zoltánt és a Tiszát nem érdeklik a kárpátaljai magyarok, csak azt hangoztatják, ami Brüsszelnek fontos!

Fontosabb az ukrán nyelv, mint a magyar

Mint lapunk megírta, Magyar Péter bizalmasa felvetette, hogy talán van már elképzelés „az Ukrajnában élő, nem ukrán anyanyelvű, kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatásának a megoldására”. Tarr aztán felajánlotta, hogy ebben tudna segíteni az EP kulturális bizottsága azzal a céllal, hogy ezek „az Ukrajnát hazájuknak tekintő kisebbségek is az ukrán nyelvvel megismerkedhessenek úgy, hogy a társadalom teljes jogú tagjaként tudjanak aztán működni”.

Kollár Kinga, a Tisza Párt másik EP-képviselője pedig egy Facebook-kommentben azt írta:

Az utolsó erdélyi látogatásomkor pont erről mesélt a házigazda: a sok egyéb fajta hátrányos diszkrimináció mellett az is gátolja a fiatalokat jó állások vagy sikeres vállalkozások építésében, hogy nem beszélnek elég jól románul. A magyar nyelv anyanyelvként való megőrzése nem okozhat hátrányt az életben

Kollár Kinga tehát egyenesen azt állítja, hogy az erdélyi magyarok számára az anyanyelvük megőrzésénél fontosabb, hogy tanuljanak meg rendesen románul.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)