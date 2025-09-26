Rendkívüli

Orbán Viktor: Súlyos jogkövetkezményei lesznek a Szőlő utcai vádaknak + videó

Ezt üzeni a Tisza Párt a határon túli magyaroknak: Tanuljanak inkább ukránul és románul!

Az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek ukrán nyelvtudásának fontosságáról beszélt egy európai parlamenti ülésen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és EP-delegációjának vezetője. A politikus a kárpátaljai magyarokat meg sem nevezve azt is fejtegette, hogy a nem ukrán anyanyelvű emberek csak így válhatnak a társadalom teljes jogú tagjaivá. A másik tiszás EP-képviselő, Kollár Kinga mindezt azzal fejelte meg, hogy szerinte az erdélyi magyaroknak jobban kellene beszélniük románul, az anyanyelvük megőrzése inkább hátrányt jelent számukra.

2025. 09. 26. 7:48
Európai Parlament
Az Európai Parlament kulturális bizottsága szerdai együttes ülést tartott az ukrán parlament oktatási bizottságával. Az eseményen a Tisza Párt európai parlamenti delegációjának vezetője meghökkentő eszmefuttatást adott elő. 

Tarr Zoltán arról beszélt, hogy Ukrajnában miként lehetne megoldani a nem ukrán anyanyelvű kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatását. 

Azt kérdezte, hogyan tudnának ők segítséget nyújtani ehhez?

Tanuljanak ukránul a kárpátaljaiak

Magyar Péter bizalmasa felvetette, hogy talán van már elképzelés „az Ukrajnában élő, nem ukrán anyanyelvű, kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatásának a megoldására”. Tarr aztán felajánlotta, hogy ebben tudna segíteni az EP kulturális bizottsága azzal a céllal, hogy ezek „az Ukrajnát hazájuknak tekintő kisebbségek is az ukrán nyelvvel megismerkedhessenek úgy, hogy a társadalom teljes jogú tagjaként tudjanak aztán működni”.

A Tisza Párt alelnöke tehát nem a kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelvhasználati jogának visszaállítását szorgalmazta,

hanem arra próbált megoldást találni, hogy milyen módon javíthatnák az ukrán nyelvtudásukat az ott élő nemzettársaink.

A Tisza viszi tovább a magyarellenes stafétát

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a rendezvényről szóló videójában reagált a vérlázítóan magyarellenes okfejtésre. Először is emlékeztetett, hogy amit Tarr „nem ukrán anyanyelvűnek” mond, az nekünk a kárpátaljai magyarságot jelenti. 

– Épp ennyire fontos, hogy a kárpátaljai magyarságnak aligha az a fő problémája, hogy nem tud beszélni ukránul. Sokkal inkább az, hogy hogyan tanulhat és boldogulhat magyarul, az anyanyelvén

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

A magyar kisebbség anyanyelvhasználati jogait jelentősen korlátozzák Ukrajnában, és nincs jele annak, hogy ezen változtatni akarnának. Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy közben az Európai Bizottság úgy teszi gyorsítópályára az ukrán uniós csatlakozási tárgyalásokat, hogy még csak nem is hajlandó megnyitni a kisebbségi jogok ügyét. 

Marta Kos bővítési biztos lerendezi az egészet annyival, hogy ő járt ott, és Ukrajna eleget tett Magyarország kéréseinek a nemzeti kisebbségek ügyében. Ez viszont egész egyszerűen nem igaz – hangoztatta a Fidesz képviselője.

Dömötör Csaba úgy összegezte a helyzetet, hogy a határon túli magyarok ellen folytatott politika stafétáját, amit az MSZP átadott a Momentumnak, most a Tisza emeli magasba.

Kollár Kinga szerint hátrány az erdélyi magyaroknak az anyanyelv

Ezt a megállapítást támasztja alá Kollár Kinga megjegyzése Tarr Zoltán Facebook-posztja alatt, ami ugyancsak ezt a témakört boncolgatta. A Tisza Párt másik EP-képviselője a kommentjében azt írta: 

Az utolsó erdélyi látogatásomkor pont erről mesélt a házigazda: a sok egyéb fajta hátrányos diszkrimináció mellett az is gátolja a fiatalokat jó állások vagy sikeres vállalkozások építésében, hogy nem beszélnek elég jól románul. A magyar nyelv anyanyelvként való megőrzése nem okozhat hátrányt az életben!

Kollár Kinga tehát egyenesen azt állítja, hogy az erdélyi magyarok számára az anyanyelvük megőrzésénél fontosabb, hogy tanuljanak meg rendesen románul.

A Tisza EP-képviselőjének nem ez az első olyan megnyilvánulása, amely a nemzeti érzések hiányáról árulkodik. Korábban azzal okozott hatalmas botrányt, hogy örömét fejezte ki a hazánknak járó uniós pénzek visszatartása miatt, mert a magyar emberek romló életszínvonala szerinte növeli az ellenzék választási esélyeit.

