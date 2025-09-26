Ezt üzeni a Tisza Párt a határon túli magyaroknak: Tanuljanak inkább ukránul és románul!

Az Európai Parlament kulturális bizottsága szerdai együttes ülést tartott az ukrán parlament oktatási bizottságával. Az eseményen a Tisza Párt európai parlamenti delegációjának vezetője meghökkentő eszmefuttatást adott elő.

Tarr Zoltán arról beszélt, hogy Ukrajnában miként lehetne megoldani a nem ukrán anyanyelvű kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatását.

Azt kérdezte, hogyan tudnának ők segítséget nyújtani ehhez?

Tanuljanak ukránul a kárpátaljaiak

Magyar Péter bizalmasa felvetette, hogy talán van már elképzelés „az Ukrajnában élő, nem ukrán anyanyelvű, kisebbségi diákok ukrán nyelvű oktatásának a megoldására”. Tarr aztán felajánlotta, hogy ebben tudna segíteni az EP kulturális bizottsága azzal a céllal, hogy ezek „az Ukrajnát hazájuknak tekintő kisebbségek is az ukrán nyelvvel megismerkedhessenek úgy, hogy a társadalom teljes jogú tagjaként tudjanak aztán működni”.

A Tisza Párt alelnöke tehát nem a kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelvhasználati jogának visszaállítását szorgalmazta,

hanem arra próbált megoldást találni, hogy milyen módon javíthatnák az ukrán nyelvtudásukat az ott élő nemzettársaink.

A Tisza viszi tovább a magyarellenes stafétát

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője a rendezvényről szóló videójában reagált a vérlázítóan magyarellenes okfejtésre. Először is emlékeztetett, hogy amit Tarr „nem ukrán anyanyelvűnek” mond, az nekünk a kárpátaljai magyarságot jelenti.

– Épp ennyire fontos, hogy a kárpátaljai magyarságnak aligha az a fő problémája, hogy nem tud beszélni ukránul. Sokkal inkább az, hogy hogyan tanulhat és boldogulhat magyarul, az anyanyelvén

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

A magyar kisebbség anyanyelvhasználati jogait jelentősen korlátozzák Ukrajnában, és nincs jele annak, hogy ezen változtatni akarnának. Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy közben az Európai Bizottság úgy teszi gyorsítópályára az ukrán uniós csatlakozási tárgyalásokat, hogy még csak nem is hajlandó megnyitni a kisebbségi jogok ügyét.

Marta Kos bővítési biztos lerendezi az egészet annyival, hogy ő járt ott, és Ukrajna eleget tett Magyarország kéréseinek a nemzeti kisebbségek ügyében. Ez viszont egész egyszerűen nem igaz – hangoztatta a Fidesz képviselője.

Dömötör Csaba úgy összegezte a helyzetet, hogy a határon túli magyarok ellen folytatott politika stafétáját, amit az MSZP átadott a Momentumnak, most a Tisza emeli magasba.