Beneda Attilaadózásszja-mentességédesanya

Októberben beköszönt a nagy szja-mentesség: negyedmillió érintett jár jól

Az szja-kedvezmény 250 ezer édesanyát érint majd, akiknél átlagosan havi 109 ezer forint marad. Ezzel az intézkedéssel és a családi adókedvezmény megduplázásával éves szinten akár három és fél millió forint maradhat egy háromgyermekes családnál.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 26. 10:56
Október elsejétől a háromgyermekes édesanyáknak is szja-mentes lesz a jövedelmük, jövő januártól az intézkedést a kétgyermekes édesanyákra is kiterjesztik – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Beneda Attila hangsúlyozta, a kedvezmény októbertől 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig egymillióra emelkedik a kedvezményezettek száma.

Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik – hívta fel a figyelmet a helyettes államtitkár. Szavai szerint az szja-mentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár három és fél millió forint is maradhat egy háromgyermekes családnál.

Beneda Attila kifejtette: a fő szempont a három gyermek megléte és a családi pótlékra való jogosultság. Az érintett édesanya a kedvezmény igénybevételét októberben a munkáltatójánál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is jelezheti és már novemberben tudja ezt érvényesíteni. Akik valamilyen oknál fogva ettől elmaradnak, azok az éves adóbevallásnál tudják ezt jelezni, ebben az esetben visszamenőlegesen, egy összegben kapják meg – tette hozzá.

A helyettes államtitkár elmondta: az erről szóló jogszabály teljes összhangban van az 1999 előtti szabályozással, vagyis akinek három gyermeke van, három gyermeket nevelt, akár már felnőtt gyermekeket is, egészen addig, amíg munkajövedelme van, addig jogosult az szja-mentességre.

A politikus az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok babaváró kölcsönének visszafizetését segítő méltányossági alapról szólva azt mondta: a Magyar Biztosítók Szövetsége erre a célra hatszázmillió forintos keretet hozott létre, a méltányossági lehetőséget pedig a Máltai Szeretetszolgálatnál lehet igényelni.

A babavárót felvettek mintegy egy százaléka nem fizet valamilyen okból, közülük egy kisebb részt tesznek ki azok, akiknek valamilyen élethelyzet vagy személyes tragédia miatt nehézséget okoz a törlesztés.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


