Koncz ZsófiakedvezményadómentességKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)szjacsaládanya

Jön a háromgyermekes édesanyák adómentessége + videó

A kedvezményt minden háromgyermekes anya igénybe veheti, aki családi pótlékot kap, vagy korábban legalább 12 évig jogosult volt rá. Vagy adóelőleg-nyilatkozatot kell beadniuk, vagy a májusban esedékes adóbevallásnál kell jelezniük az adómentességet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 11:08
– Figyelem, háromgyermekes édesanyák! Októbertől jön a személyi jövedelemadó-mentesség. Ez azt jelenti, hogy nem kell többé személyi jövedelemadót fizetni függetlenül az anya, illetve a gyermek életkorától – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

csed családtámogatás
Októbertől jön a háromgyermekes édesanyák adómentessége (Fotó: Shutterstock)

Koncz Zsófia hozzátette, hogy

egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanyának ez havonta 109 ezer, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet.

– Úgy számolunk, hogy ez 250 ezer háromgyermekes anyának hoz pénzt a házhoz. Fontos tudni, hogy az adómentesség nem jár automatikusan, igényelni kell – mondta az államtitkár.

Erre két lehetőség van: az egyik az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál vagy a NAV honlapján lehet leadni. Ahhoz pedig, hogy már az októberi fizetés is adómentes legyen, október első felében célszerű leadni a nyilatkozatot. A másik lehetőség, hogy a májusban esedékes adóbevallásnál kell jelezni, majd egy összegben visszakapják a kedvezményt.

Koncz Zsófia elmondta azt is, hogy a kedvezményt minden anya igénybe veheti, aki családi pótlékot kap, vagy korábban legalább 12 évig jogosult volt rá. A kedvezmény az örökbefogadó szülőkre is vonatkozik, és addig érvényes, amíg az édesanyának adóköteles jövedelme van.

Emellett duplázódik a családi adókedvezmény is, melynek összege három gyermek után januártól már 198 ezer forint lesz havonta.

– Arra biztatok tehát minden háromgyermekes anyát, hogy éljenek ezzel a hatalmas lehetőséggel. Köszönjük nekik a hatalmas áldozatot, amit a három gyermek nevelésével hoztak – hangsúlyozta Koncz Zsófia.

 

Borítókép: Koncz Zsófia (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert) 


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

