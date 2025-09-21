Jön a háromgyermekes édesanyák adómentessége + videó

– Figyelem, háromgyermekes édesanyák! Októbertől jön a személyi jövedelemadó-mentesség. Ez azt jelenti, hogy nem kell többé személyi jövedelemadót fizetni függetlenül az anya, illetve a gyermek életkorától – hívta fel a figyelmet közösségi oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Októbertől jön a háromgyermekes édesanyák adómentessége (Fotó: Shutterstock)

Koncz Zsófia hozzátette, hogy

egy átlagkeresetű háromgyermekes édesanyának ez havonta 109 ezer, évente pedig 1,3 millió forintot jelenthet.

– Úgy számolunk, hogy ez 250 ezer háromgyermekes anyának hoz pénzt a házhoz. Fontos tudni, hogy az adómentesség nem jár automatikusan, igényelni kell – mondta az államtitkár.

Erre két lehetőség van: az egyik az adóelőleg-nyilatkozat, amit a munkáltatónál vagy a NAV honlapján lehet leadni. Ahhoz pedig, hogy már az októberi fizetés is adómentes legyen, október első felében célszerű leadni a nyilatkozatot. A másik lehetőség, hogy a májusban esedékes adóbevallásnál kell jelezni, majd egy összegben visszakapják a kedvezményt.

Koncz Zsófia elmondta azt is, hogy a kedvezményt minden anya igénybe veheti, aki családi pótlékot kap, vagy korábban legalább 12 évig jogosult volt rá. A kedvezmény az örökbefogadó szülőkre is vonatkozik, és addig érvényes, amíg az édesanyának adóköteles jövedelme van.

Emellett duplázódik a családi adókedvezmény is, melynek összege három gyermek után januártól már 198 ezer forint lesz havonta.

– Arra biztatok tehát minden háromgyermekes anyát, hogy éljenek ezzel a hatalmas lehetőséggel. Köszönjük nekik a hatalmas áldozatot, amit a három gyermek nevelésével hoztak – hangsúlyozta Koncz Zsófia.