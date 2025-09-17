személyi jövedelemadóSZJA-kedvezményháromgyermekes édesanya

Anyák adómentessége: ezt kell tudni az új kedvezményről

Új kedvezményt vezetnek be október 1-jétől az édesanyák számára. A háromgyermekes anyák adómentessége akár havonta százezres pluszt jelent a családoknak, ám nem automatikusan jár: előzetes nyilatkozat szükséges, ha az érintett már az októberi fizetésénél szeretné élvezni a kedvezményt.

2025. 09. 17.
Az anyák adómentessége új elemmel bővül: mostantól a három gyermeket nevelő nők is teljes személyi jövedelemadó-mentességet élvezhetnek a munkából származó keresetük után. A szabály október 1-jén lép hatályba, és van néhány fontos dolog, amelyre érdemes figyelnie az érintetteknek.

háromgyermekes anyák adómentessége
A háromgyermekes anyák adómentességére minden édesanya jogosult, aki vér szerinti gyermeket nevel 
Fotó: Shutterstock

Ezekre a tevékenységekre él a háromgyermekes anyák adómentessége

Fontos tisztában lenni egyebek mellett azzal, hogy bár a kedvezmény az anyák teljes személyi jövedelemadójára vonatkozik, de nem minden jövedelemre, csak a 

  • a munkabérre,
  • a megbízási díjra,
  • az egyéni vállalkozók kivétjére vagy
  • az átalányban megállapított jövedelemre.

Nem csökken viszont a kamatjövedelem, az osztalék vagy az ingatlan bérleti díjának közterhe.

A kedvezményre minden édesanya jogosult, aki vér szerinti vagy örökbe fogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy legalább 12 éven át jogosult volt. Örökbefogadott gyermekek után ugyanígy érvényesíthető, sőt a nagykorúvá vált gyermek is számít, ha az előírt időtartam teljesült.

Figyeljünk a határidőre! 

Aki már az októberi fizetésnél élni szeretne a lehetőséggel, annak előzetesen nyilatkozatot kell benyújtania a munkáltatónak vagy a kifizetőnek. A legegyszerűbb út a NAV ONYA rendszere, ahol a megfelelő űrlap kitöltésével és beküldésével elektronikusan teljesíthető a kötelezettség. A kedvezmény a jövő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

Az új intézkedés jelentős tehercsökkenést hozhat a gyermeket nevelőknek, átlagosan havi 106 ezer forinttal növeli a nagycsaládosok nettó jövedelmét, jövedelemszinttől függően. 

A kedvezmény a családi adókedvezménnyel és más járulékkedvezményekkel is kombinálható. Ha a szülők jelenleg jogosultak három gyerek után családi pótlékra, akkor havonta 99 000 forint családi kedvezményt is érvényesíthetnek, amely összesen 148 500 forint megtakarítást jelenthet.

